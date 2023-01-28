В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией
В НАТО готовы к прямой конфронтации с Россией, ведь стратегические цели страны-агрессора выходят за пределы Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет RTP.
По словам главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, Россия стремится вернуться в старый Советский Союз. Она не первый год приходит в какую-нибудь страну с оружием. Поэтому НАТО должно быть готово.
"Теперь мы столкнулись с угрозой, которой является Россия. Она приходит к нам без приглашения в любой момент. Так что мы должны быть начеку. У нас нет времени на подготовку, потому что это зависит от них, когда они придут", - сказал Бауэр.
В то же время он заверил, что НАТО готово к прямой конфронтации с Россией. Однако для этого Североатлантический альянс должен перевооружиться.
Он также отметил, что промышленное производство стран Североатлантического альянса должно быть переориентировано на военную сферу. Для того чтобы провести перевооружение, по его мнению, целесообразно ввести "военную экономику мирного времени".
При этом Бауэр уточнил, что не верит в ядерную войну, поскольку президент РФ Владимир Путин "не сумасшедший".
"Я думаю, Владимир Путин не сумасшедший, и это хорошая новость. У него есть идеи, которые не отвечают нашим идеям. Но он не сумасшедший. А значит, все еще рациональный человек", - сказал адмирал.
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Мышегаварили!
Молчание - золото. Кто бы генералу объяснил?
мавпи з гранатою 😡
А то деякі скиглили на цілий Світ, фермери їм винуваті, дизельні і бензинові автомобілі, навіть діти виявилися джерелом глобального потепління і екокатастрофи, а те що китайці дешевим неякісним лайном цілий Світ закидують то єто другоє, бо вони на цьому реально шалені гроші мають.
Ось пан має ароматизатор в машині? Це отрута, це з тилу, дрібним текстом надруковано, виробляється в Китаї як правило, а люди то вдихають, возять в тих машинах своїх вагітних жінок, свої немовлят роками. А потім такі: екологія погана, молоді люди мають гірше здоров"є і меньше сили ніж 70-річна бабка що все життя на городі пропахала. Ми труємо себе кожен день. Себе і екологію(це гівно реально сотнями тон виробляється і продається по всьому Світу), треба відмовитися від зайвого, замінити чимось безпечним, природнім і екологічним. Цитрусові на приклад, і для цього не треба возити отруту з собою.
Колись, самий товстий з них, "пабідіт" усіх своїх братів та сестер, та знов почне дивитись крізь паркан, на вашу літню кухню, але сподіваюсь, шо к тому моменту в вас буде кнопка, натиснувши на котру, ви телепортуєте сусіда разом з його ділянкою на супутник Сатурну Енцелад наприклад, там дуже багато вуглеводнів, котрі йому так до вполоби, там просто моря з них, та дощі йдуть теж з них........
А з чого слідує такий висновок?
Я би не був таким переконаним. Признаки паранойї у путлера спостерігалися не раз (наприклад, супердовгий стіл).
Також і симптоми шизофренії, наприклад, марення (помилкові переконання, які не ґрунтуються на реальності).
Ну і зрештою, якщо навіть путлера приберуть свої, то цікаво, якої думки буде Бауер про Пригожина чи Кадирова: теж "не божевільні"?
Ой, йой...
Хто як, а я особисто радий, що в НАТО знайшовся генерал, який без лицемірства, з солдатською прямотою заявив, що кримінально-фашистська РоZZія прямий ворог Європи і, при зовсім поганій ситуації НАТО буде напряму воювати з мафіозно-кримінальним руZZо-фашизмом.
але за виключенням того, що ***** - раціональна людина:
воно - не раціональне,
і воно - не людина, а тварюка, яка на порядки нижча за щурів та тарганів.. десь ближче до вірусів
Теперь я в этой жизни видел всё...
1. НАТО не будет принимать прямого участия в войне между РФ и Украиной, - Шольц
2. В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией