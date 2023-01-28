В Финляндии не исключают причастности России к срыву вступления Швеции в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто не исключает причастности России к сожжению Корана во время акции протеста в Швеции на прошлой неделе, из-за чего Турция отказалась поддержать вступление этой страны в НАТО.

Об этом со ссылкой на интервью Хаависто финскому телеканалу YLETV1 сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В этом эпизоде поднимается вопрос о том, пытается ли какая-то третья сторона "помешивать в горшке", например, Россия или другая сторона, которая выступает против членства (Финляндии и Швеции. – Ред.) в НАТО и прибегает к провокациям, чтобы помешать этому", – сказал Хаависто.

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По его словам, правоохранители исследуют потенциальные связи с Россией Расмуса Палудана, ультраправого активиста, который сжег священную книгу мусульман в центре Стокгольма, и уже "были найдены определенные связи в его окружении".

Хотя правительство Швеции публично не комментировало никакую связь между Палуданом и Россией, премьер-министр Ульф Кристерссон на этой неделе отметил, что есть силы, которые хотят удержать его страну от вступления в Альянс.

"Существуют силы как в Швеции, так и за ее пределами, которые хотят помешать членству Швеции в НАТО, поэтому нам нужно видеть провокаторов, которые пытаются ухудшить отношения Швеции с другими странами", - сказал Кристерссон.

Только Турция и Венгрия, двое из 30 государств-членов НАТО, не ратифицировали заявки Финляндии и Швеции. При этом высказывания президента Реджепа Тайипа Эрдогана вообще ставят под вопрос перспективы присоединения Швеции к Альянсу.

Поскольку очередные выборы в Турции ожидаются в середине мая, Эрдоган стремится заручиться поддержкой религиозных консерваторов в своей стране и блокировать любое движение Швеции в НАТО.

"Общее мнение состоит в том, что Турция берет тайм-аут о вступлении Швеции в НАТО и возвращение к этой теме возможно только после майских выборов", – сказал Хаависто.

Он также добавил, что считает маловероятным присоединение Финляндии к Альянсу ранее Швеции, хотя в начале недели говорил, что это возможно.

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Хаависто также отметил, что, несмотря на приостановку официальных переговоров между тремя странами, Финляндия продолжает поддерживать связь с Турцией и он разговаривает со своим коллегой Мевлютом Чавушоглу "каждый раз, когда что-то происходит на международной арене".