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В Финляндии не исключают причастности России к срыву вступления Швеции в НАТО

швеція

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто не исключает причастности России к сожжению Корана во время акции протеста в Швеции на прошлой неделе, из-за чего Турция отказалась поддержать вступление этой страны в НАТО.

Об этом со ссылкой на интервью Хаависто финскому телеканалу YLETV1 сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В этом эпизоде поднимается вопрос о том, пытается ли какая-то третья сторона "помешивать в горшке", например, Россия или другая сторона, которая выступает против членства (Финляндии и Швеции. – Ред.) в НАТО и прибегает к провокациям, чтобы помешать этому", – сказал Хаависто.

Читайте также: Турция не поддержит вступление Швеции в НАТО, - Эрдоган

По его словам, правоохранители исследуют потенциальные связи с Россией Расмуса Палудана, ультраправого активиста, который сжег священную книгу мусульман в центре Стокгольма, и уже "были найдены определенные связи в его окружении".

Хотя правительство Швеции публично не комментировало никакую связь между Палуданом и Россией, премьер-министр Ульф Кристерссон на этой неделе отметил, что есть силы, которые хотят удержать его страну от вступления в Альянс.

"Существуют силы как в Швеции, так и за ее пределами, которые хотят помешать членству Швеции в НАТО, поэтому нам нужно видеть провокаторов, которые пытаются ухудшить отношения Швеции с другими странами", - сказал Кристерссон.

Только Турция и Венгрия, двое из 30 государств-членов НАТО, не ратифицировали заявки Финляндии и Швеции. При этом высказывания президента Реджепа Тайипа Эрдогана вообще ставят под вопрос перспективы присоединения Швеции к Альянсу.

Поскольку очередные выборы в Турции ожидаются в середине мая, Эрдоган стремится заручиться поддержкой религиозных консерваторов в своей стране и блокировать любое движение Швеции в НАТО.

"Общее мнение состоит в том, что Турция берет тайм-аут о вступлении Швеции в НАТО и возвращение к этой теме возможно только после майских выборов", – сказал Хаависто.

Он также добавил, что считает маловероятным присоединение Финляндии к Альянсу ранее Швеции, хотя в начале недели говорил, что это возможно.

Читайте также: Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО, - Госдеп о заявлении Эрдогана

Хаависто также отметил, что, несмотря на приостановку официальных переговоров между тремя странами, Финляндия продолжает поддерживать связь с Турцией и он разговаривает со своим коллегой Мевлютом Чавушоглу "каждый раз, когда что-то происходит на международной арене".

Автор: 

НАТО (9968) россия (95402) Финляндия (956) Швеция (998) Хаависто Пекка (16)


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Топ комментарии
+13
не виключають ))) та то єдине що треба брати до уваги!!! бо більш нікому не треба !
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28.01.2023 18:08
+13
Одним з наслідків цієї війни стане перегляд правил голосування у ЄС та НАТО щоб одна паршива вівця не заважала ухвалювати рішення.
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28.01.2023 18:14
+11
Звісно , що вуха стирчать ху@ла і це вже доведено %!
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28.01.2023 18:04
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Правила форума Совет форумчан
Ну так путин ***** давит на Эрдогана. Тут все просто как апельсин!
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28.01.2023 18:00 Ответить
***** немає чим давити на Ердогана
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28.01.2023 18:34 Ответить
А почему Турция игнорирует санкции против расии? Почему там в Турции отдыхает медведев? Почему Эрдоган создал хаб для газа из расии в Европу? Все это следствие давление кремлевского карлика на диктатора Эрдогана.
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28.01.2023 18:43 Ответить
Сумніваюся.ви ж не вважаєте що путін і Індію з Китаєм нагнув?ну так Ердоган з тієї компанії .ви подивіться гумор ситуації.всі три країни беруть в путіна за копійки його нафтогазову здобич.чому за копійки -бо Европа за гарні гроші не бере.а потім ці три країни переробляють нафту і продають вже за нормальні гроші,хоч і дешевше, ніж якби Путін тримав ціни ,як раніше.таким чином рф отримує копійки,а світ як і раніше отримує дешеві нафтопродукти.і більше з рф ніхто не буде домовлятися напряму.он є три хижаки ,з ними і торгуй,паразит московський.плюс диверсифікація по всьому світу постачання нафти та газу.на ринок Европи зайшло достатньо інших гравців,і монополії газпрому вже не буде.як є бажання почитайте Анті-Колорадоса .він недавно писав якраз про цю ситуацію
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29.01.2023 00:14 Ответить
Звісно , що вуха стирчать ху@ла і це вже доведено %!
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28.01.2023 18:04 Ответить
Религиозная дискредитации Швеции как цель №1 для россии в СкандинавииТ😡
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28.01.2023 18:06 Ответить
не виключають ))) та то єдине що треба брати до уваги!!! бо більш нікому не треба !
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28.01.2023 18:08 Ответить
тю! так этот персонаж раньше работал на RT. Тоже мне секрет. Об этом только одни турки не знают.
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28.01.2023 18:12 Ответить
Тот дурик Полудан уже пять раз сжигал Коран.
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28.01.2023 18:14 Ответить
Одним з наслідків цієї війни стане перегляд правил голосування у ЄС та НАТО щоб одна паршива вівця не заважала ухвалювати рішення.
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28.01.2023 18:14 Ответить
100 процентов. А с таким голосованием что ес,что НАТО сами рухнут и без свинособак.
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28.01.2023 18:19 Ответить
Надо что б не едногласно, а скажем большинством решали.тогда ни Єрдоган, ни єто венгерский прихвостня рашки не будут иметь возможности шантажировать ни ЕС, ни НАТО .
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28.01.2023 19:46 Ответить
Абсолютно вірно. Це правило як і ситуація з Радбезом ООН потребує рішучих і ефективних змін.
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28.01.2023 20:56 Ответить
Не виключають причетність Росії до зриву вступу Швеції в НАТО? Невже залишається таким наївним як до нападу на Україну в лютому 2022 р.? Невже Європа, ЄС, НАТО, Establishment планети Земля і разом з ними Фінляндія, Швеція з їх трагічними історіями "добросусідства" з Росією-СССР-РФ... такі наївні? Cui prodest / кому вигідно, кому помогло? Cui bono / кому на добро?Кремлю! Однозначно Кремлю. Світ розколотий і по вірі: мусульмани, хрестияни,... А тут Ердоган, а там Орбан... В кожного свій інтерес... І вони маріонетки Кремля...
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28.01.2023 18:19 Ответить
Надо европецам прекратить кацапов и их мировоззрение отождествлять со своим. Кацапы еще тысячелетия будут такими дикими, дремучими и агрессивными. На все смотреть с точки зрения , а где и как нагадить можно? Они не мы, европейцы
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28.01.2023 19:52 Ответить
НАТО надо очистить от прокацапского дерьма. Венгрия №1. Турции приготовиться...
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28.01.2023 18:31 Ответить
Без ваты по любому не обошлось.
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28.01.2023 18:40 Ответить
Поведение Эрдогана просто глупо. Если он так реагирует на сожжение Корана - этим он провоцирует на дальнейшие подобные действия. Его реакция показывает, что он на это ведется.
А это для серьезного политика огромный минус. Тем более перед выборами.
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28.01.2023 18:44 Ответить
поведения эрдогана началось не с сжигания корана. первоначальное требование турков - выдать курдских террористов, и они дадут зеленый свет шведам. те отказались. в ответ эрдоган заблокировал вступление. а идиоты шведы не додумались ничего лучше, чем сжечь коран. тупо дразнить турков, которые по факту вторые по силе в НАТО
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28.01.2023 18:53 Ответить
Эрдоган у кого только не требовал выдачи оппозиции - и у США, и у Швеции с Финляндией, и у Греции, и у Сирии, и у Англии и т.д. Ни разу никто не выдал. Поэтому - эти требования - не сама цель, а повод для торговли. На востоке это нормальное поведение - торговаться эмоционально. А вот провокация шведов была, скорее всего, организована русней. Там и агентов и "полезных идиотов" достаточно. Благо этого поджигателя лишний раз просить не нужно - он уже не в первый раз это делает. И если ему какая-нибудь руская блондинка намекнула да ещё отсосала...
Шведы не дураки и уже делают шерше ля фам. Ждем официальных результатов.
Но всё это нисколько не исключает, что Эрдоган глупо себя повел, поддавшись на откровенную провокацию. Это для серьезного политика огромный минус. Тем более перед выборами.
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28.01.2023 19:39 Ответить
А что,для того чтобы блондинки отсасывали надо коран сжигать,как то все у тебя сложно получается,поверь,все намного легче 🤣🤣🤣
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28.01.2023 21:00 Ответить
А может тут дело на самом деле и не в коране. Может Коран это просто отмазка такая
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28.01.2023 19:53 Ответить
Kak tut bez kacapov mozet bit,no vsio taki dolzno resat bolsinstvo golosov,a ne veto odnogo.Realnp mojio mnenije turki nenuzni NATO kak i vengri,vot ix nado izkliucit s NATO pervuju ocered
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28.01.2023 18:48 Ответить
а кто мешал шведам повязать организаторов сжигания корана, если акцию анонсировали заранее? шарли ** до тоже москали спонсировали? не надо везде искать руку кремля, если сами идиоты. раша не такая всемогущая, как пытаются нам втереть.
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28.01.2023 18:51 Ответить
Допитайте того, хто палив коран і відповідь буде точно - підбили кацапи, ато він хвора людина, а такий вирішальний для Швеції час палити коран.
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28.01.2023 18:54 Ответить
я тоже почти уверен что этот урод что сжёг коран агент говнорашки.....к великому сожалению шпионская сеть говнорашки в европе огромна!
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28.01.2023 19:02 Ответить
Шведы продавайте Украине самолёты и будет вам счастье )
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28.01.2023 19:12 Ответить
Цікаво за цим стежити. Невже Захід дійсно і досі не розумів, що собою являє парашка?..
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28.01.2023 19:20 Ответить
паРаша організувала операцію з дестабілізації ситуації у Швеції на релігійному ґрунті: в RLI розповіли про задум кремля і головних виконавців



Окрім блокування заявки на членство в НАТО, операція росіянської військової розвідки у Швеції може підвищити рівень терористичної загрози в країні. паРаша розробила та організувала операцію з дестабілізації ситуації у Швеції на релігійному підґрунті.

Операція спрямована на те, що завадити планам Швеції щодо інтеграції в НАТО, загострити відносини з мусульманськими країнами і підготувати ґрунт для терористичних актів з боку послідовників ісламу, які прибули до Швеції як біженці. Про це https://lansinginstitute.org/2023/01/24/russian-military-intelligence-operation-in-sweden-besides-blocking-the-nations-nato-membership-bid-could-raise-the-level-of-terrorist-threat-in-the-country/ повідомляє Інститут досліджень глобальних загроз та демократії Роберта Лансінга (RLI).

Зазначається, що азiопська країна-агресор усіляко намагається спровокувати заворушення та насильство з метою активізувати діяльність міжнародних терористичних організацій у Швеції. Зокрема, 21 січня лідер партії "Жорсткий курс" Расмус Палудан публічно спалив екземпляр Корану біля посольства Туреччини у Стокгольмі. За даними шведського телеканалу SVT, спалити Коран запропонував Палудану місцевий журналіст Чанг Йоханнес Фрік, гарантувавши лідеру "Жорсткого курсу" покриття всіх витрат, пов'язаних із цим.

"росіянська військова розвідка, ймовірно, використала нічого не підозрюючого Палудана за посередництвом Чанга Йоханнеса Фріка, який, за численними ознаками, є агентом ГРУ рф, завербованим для проведення психологічних операцій. Місце проведення акції - територія перед посольством Туреччини в Стокгольмі - було обрано не випадково, оскільки атака була спрямована на Анкару", - повідомляє RLI.

Примітно, що операцію було проведено напередодні запланованого візиту до Швеції міністра оборони Туреччини. 2023 року в Туреччині мають відбутися вибори. Між чинним президентом країни Реджепом Тайіпом Ердоганом і арабським світом йде боротьба за вплив на мусульман у всьому світі.

У той же час прагнення Стокгольма до інтеграції з НАТО стало предметом занепокоєння мааскви. У результаті кремлядь запустила операцію з ескалації протиріч між Туреччиною і Швецією на тлі майбутніх виборів в Анкарі, розуміючи, що в ході кампанії напад на релігійний символ ісламу не можна залишити непоміченим.

"Невипадково заворушення відбуваються на тлі повідомлень про вступ Швеції до НАТО і загроз Стокгольму з боку мааскви з приводу обраного ним курсу. Офіційний представник МЗС паРашi машка захерова заявила, що "вступ Швеції та Фінляндії до НАТО призведе до негативних наслідків для миру на півночі Європи", - пояснює RLI.

Також відомі численні ознаки того, що Чанг Йоханнес Фрік пов'язаний та таємно співпрацює з росіянською військовою розвідкою ГРУ. Цей зв'язок підтверджує і той факт, що раніше, більше року він працював у російському державному інформаційному агентстві RT/russia Today як "фрілансер з постійними завданнями" в Ruptly, дочірній компанії RT. росіянське агентство RT, пов'язане з міністерством оборони та військовою розвідкою рф, брало активну участь у скоординованих зусиллях щодо дискредитації міжнародного розслідування катастрофи рейсу MH17 у 2014 році.

Нагадаємо, між Туреччиною та Швецією https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad/mizh-turechchinoyu-ta-shvetsieyu-vibuhnuv-skandal-cherez-spalennya-koranu-scho-vidomo.htm вибухнув серйозний скандал, причиною якого стало спалення Корану у Стокгольмі. У свою чергу біля консульства Швеції у Стамбулі відбулася масова акція, на якій було спалено прапор Швеції.

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/peregovori-trivatimut-erdogan-zrobiv-novu-zayavu-schodo-vstupu-shvetsii-do-nato.htm зробив нову заяву про членство Швеції в НАТО. За його словами, позиція Стокгольма щодо курдів, яких Анкара вважає терористами, уповільнює процес вступу країни до Альянсу.

У свою чергу у Стокгольмі заявили, що https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad/shvetsiya-zayavila-scho-ne-mozhe-vikonati-vimogu-turechchini-schodo-vstupu-v-nato-finlyandiya-pidtrimala.htm не можуть виконати тих вимог , які Туреччина висуває до умови розблокування вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. У Гельсінкі ж заявили, що не погодяться на те, щоб ратифікацію вступу двох країн завершували окремо.

https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad/rosiya-organizuvala-operatsiyu-z-destabilizatsii-situatsii-u-shvetsii-na-religijnomu-runti-u-rli-rozpovili-pro-zadum-kremlya-ta-golovnih-vikonavtsiv.htm
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28.01.2023 19:31 Ответить
Сожжение Корана в Швеции - операция ГРУ

25 января в 22:18

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2023/01/25/121323/sozhzhenie-korana-v-shvetsii---operatsiya-gru--.shtml#shareit Поделиться



Сожжение Корана в Швеции - операция ГРУ МО России

Россия разработала и организовала операцию по дестабилизации Швеции на религиозной почве.

Операция направлена ​​на то, чтобы помешать планам Швеции по интеграции в НАТО, обострить отношения с мусульманскими странами и создать почву для террористических актов, пишут эксперты https://lansinginstitute.org/2023/01/24/russian-military-intelligence-operation-in-sweden-besides-blocking-the-nations-nato-membership-bid-could-raise-the-level-of-terrorist-threat-in-the-country/ RLI (Институт Роберта Лансинга).

Москве может совершить атаки под «мусульманским флагом», используя прибывших в Швецию беженцев.

Кремль пытается спровоцировать беспорядки и насилие с последующим повышением риска контролируемых атак в Швеции.

21 января 2023 года один из главарей исламофобской группировки Расмус Палудан, публично сжег Коран возле посольства Турции в Стокгольме.

После этой акции шведский телеканал SVT выяснил, что именно местный журналист по имени Чанг Йоханнес Фрик предложил Палудану сжечь Коран. Он также гарантировал, что любой ущерб, который Палудан может понести в связи с этой провокацией, будет покрыт.

Эксперты пишут, что ГРУ использовало Палудана при посредничестве Чанга Фрика, который, согласно многочисленным данным не только активно сотрудничал с чекистским пропагандистским каналом «Раша тудей», но также оказался агентом ГРУ, завербованным для проведения психологических операций.

Место - территория возле посольства Турции в Стокгольме - было выбрано специально, поскольку атака была нацелена на Анкару.

Стремление Стокгольма к присоединению к НАТО стало предметом беспокойства Москвы. В результате Кремль затеял операцию, направленную на эскалацию противоречий между Турцией и Швецией на фоне предстоящих выборов в Анкаре, понимая, что нападение на религиозный символ ислама нельзя будет игнорировать в ходе предвыборной кампании в этой стране.

Неслучайно провокация проведена на фоне угроз Москва в адрес Стокгольма из-за желания Швеции вступить в НАТО.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, это может привести к «негативным последствиям» для мира в Северной Европе.

Чанг Йоханнес Фрик (до 1995 года - Чанг Георг Линдберг) владеет онлайн-газетой Nyheter idag и ведет передачу на телеканале SD Riks (который финансируется Шведской демократической партией).

Имеются многочисленные признаки того, что этот человек тайно сотрудничает с российской военной разведкой ГРУ и связан с ней. Эта связь не вызывает сомнений, поскольку ранее он более года работал в российском государственном информационном агентстве RT/Russia Today в качестве «фрилансера с постоянными заданиями» в Ruptly, дочерней компании RT.

Связанный с министерством обороны и военной разведкой России, RT принял активное участие в скоординированных усилиях по компрометации международного расследования гибели MH17 в 2014 году.

Контент, раскручиваемый изданием Nyheter idag, отражает задачи, которые ставит Москва в зависимости от актуальной повестки.

Комментаторы пишут, что Россия выбрала Палудана для провокации в связи с тем, что он уже принимал участие в сожжении Корана в Дании, Германии и Франции.

Следом за акцией с сожжением Корана в Швеции Москва раскачивает ситуацию в Нидерландах, где лидер, связанной с России экстремистской организацией, устроил похожую провокацию.

О том, что за акцией по сожжению Корана стоит именно Москва написали и ряд других западных СМИ со ссылкой на свои источники в разведке.

Россия ведет подрывную деятельность в Швеции, чтобы заблокировать ей путь к соглашению о вступлении НАТО.

Заявку на проведение акции по сожжению Корана в Стокгольме Расмусом Палуданьм оплатил журналист и ведущий канала правой партии «Шведских демократов» Riks Чанг Фрик, который уже несколько лет продвигает нарративы Кремля и является российским агентом влияния. написали https://www.expressen.se/nyheter/planerade-koranbranningen-en-del-av-var-demokrati/ Expressen и https://www.nytimes.com/2019/08/10/world/europe/sweden-immigration-nationalism.html The New York Times .

Еще в 2018 Expressen опубликовала на своей передовице статью, в которой назвала газету «Нюхетер Идаг», в которой работал Фрик, одним из «путинских лакеев».

Издание привело несколько доводов. Один из аргументов, что российское государство платило за скандальные репортажи Фрика из Москвы.

В своих публикациях Фрик открыто призывал к российскому вторжению в Швецию.

Кроме того, один из авторов шведской ультраправой газеты был подозреваемым в финансировании теракта против венгерского культурного центра в Украине, писала газета NYT.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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28.01.2023 19:51 Ответить
Где только смерть, подлость , убийства - там уши кацапа торчат.
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28.01.2023 19:57 Ответить
Только идиот поверит в то что турки следят по всему миру за каждым сжиганием какой-то дремучей книги.Им это нужно было самим,чтобы оправдать блокировку вступления и выторговать себе ещё каких-то ништяков от рашки.
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28.01.2023 20:18 Ответить
Річ не спаленні Корану, а в тому, як на це відреагував Ердоґан. Так, ніби він чекав на це. Тобто: будь яка дешева провокація ніби може вплинути на політику держави. Ердоґан -- гівнюк.
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28.01.2023 20:27 Ответить
Путінська розвідка у всій красі.
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28.01.2023 20:54 Ответить
Так, це явно провокація кремлівсько-пітерських структур. Якими їх агентура займається кількасот років. Сподіваюсь на ефективне спрацювання контррозвідки не лише Швеції. Щодо загрози вторгнення московітів проти скандинавів, то тут їм ловити нічого. Там є тісна союзна підтримка 4 країн Скандинавії. І попри невеликі офіційні Сухопутні війська у всіх нащадків вікінгів (з приміром чотирма сотнями Леопардів2 до речі, великою кількістю іншої бронетехніки, та з достатньою кількістю спецпідрозділів, вимуштруваних до ведення дій в суворих умовах північної Балтії до Арктики включно...) є ще і різного типу і назв умовно назвемо тероборона/ жандармерія/ активний військовий резерв" загалом понад 350 тисяч дуже пристойно навчених громадян з постійними вишколами. Ну а бойова авіація з не лише Гріппенами та F-16, а й вже F-35, та особливо флоти нащадків вікінгів (понад десяток підводних човнів, не менше різних фрегатів з надшвидкісними ракетними включно, з десяток шведських корветів, половина з яких ********** Вісбі, ракетні катери фінів і т.д. ) куди чисельніші і потужніші ніж в ЗСУ. Воювати ж за свою землю скандинави теж вміють вперто і винахідливо, що довела Зимова війна 1939-40рр. Тож погрожувати шведам та фінам за їх курс на НАТО різні мєдвєдєви-рагульо-рагозіни можуть, а от реально зібрати ще й на той напрям з мільйон чмобіків навряд чи вийде. Так що хай якомога ретельніше скандинавські та інші союзні контррозвідки повичищають ту заслану заразу і спільно з нами назавжди обламають роги московітській нечисті. Ех, не зірви дурнуватий чи просто жадібний сірко (ціна питання - 500 рублів від царя від 14 грудня 1659р) похід українських військ Виговського спільно з 40-тисячною татарською кіннотою на добиття московського царства влітку 1659 після Конотопу - напевне у світу і найперше у нас не було б стільки проблем з цією біснуватою імперією. Робимо висновки - кремлівський *Карфаген* має бути зруйнований остаточно ...
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28.01.2023 22:03 Ответить
100% это так и есть, что тут думать. Фашистам (раше) нужен хаус, разлад во всём.
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29.01.2023 07:24 Ответить
 
 