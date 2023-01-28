У Фінляндії не виключають причетності Росії до зриву вступу Швеції в НАТО

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто не виключає причетності Росії до спалення Корану під час акції протесту у Швеції минулого тижня, через що Туреччина відмовилась підтримати вступ цієї країни до НАТО.

Про це з посиланням на інтерв’ю Хаавісто фінському телеканалу YLETV1 повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У цьому епізоді порушується питання про те, чи намагається якась третя сторона "помішувати в горщику", наприклад, Росія, чи інша сторона, яка виступає проти членства (Фінляндії і Швеції – ред.) в НАТО і вдається до провокацій, щоб перешкодити цьому", - сказав Хаавісто.

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За його словами, правоохоронці досліджують потенційні зв’язки з Росією Расмуса Палудана, ультраправого активіста, який спалив священну книгу мусульман у центрі Стокгольма, і вже "були знайдені певні зв’язки в його оточенні".

Хоча уряд Швеції публічно не коментував жодного зв’язку між Палуданом і Росією, прем’єр-міністр Ульф Крістерссон цього тижня зазначив, що є сили, які хочуть утримати його країну від вступу до Альянсу.

"Існують сили як у Швеції, так і за її межами, які хочуть перешкодити членству Швеції в НАТО, тому нам потрібно бачити провокаторів, які намагаються погіршити відносини Швеції з іншими країнами", - сказав Крістерссон.

Наразі лише Туреччина та Угорщина, двоє з 30 держав-членів НАТО, не ратифікували заявки Фінляндії і Швеції. При цьому, висловлювання президента Реджепа Тайїпа Ердогана взагалі ставлять під сумнів перспективи приєднання Швеції до Альянсу.

Оскільки чергові вибори в Туреччині очікуються в середині травня, Ердоган прагне заручитися підтримкою релігійних консерваторів у своїй країні і блокуватиме будь-який рух Швеції до НАТО.

"Загальна думка полягає в тому, що Туреччина бере тайм-аут щодо вступу Швеції до НАТО і повернення до цієї теми можливе лише після травневих виборів", — сказав Хаавісто.

Він також додав, що вважає малоймовірним приєднання Фінляндії до Альянсу раніше Швеції, хоча на початку тижня говорив, що таке можливо.

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Хаавісто також зауважив, що попри призупинення офіційних переговорів між трьома країнами, Фінляндія продовжує підтримувати зв’язок із Туреччиною і він розмовляє зі своїм колегою Мевлютом Чавушоглу "кожного разу, коли щось відбувається на міжнародній арені".