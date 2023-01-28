У Фінляндії не виключають причетності Росії до зриву вступу Швеції в НАТО
Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто не виключає причетності Росії до спалення Корану під час акції протесту у Швеції минулого тижня, через що Туреччина відмовилась підтримати вступ цієї країни до НАТО.
Про це з посиланням на інтерв’ю Хаавісто фінському телеканалу YLETV1 повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"У цьому епізоді порушується питання про те, чи намагається якась третя сторона "помішувати в горщику", наприклад, Росія, чи інша сторона, яка виступає проти членства (Фінляндії і Швеції – ред.) в НАТО і вдається до провокацій, щоб перешкодити цьому", - сказав Хаавісто.
За його словами, правоохоронці досліджують потенційні зв’язки з Росією Расмуса Палудана, ультраправого активіста, який спалив священну книгу мусульман у центрі Стокгольма, і вже "були знайдені певні зв’язки в його оточенні".
Хоча уряд Швеції публічно не коментував жодного зв’язку між Палуданом і Росією, прем’єр-міністр Ульф Крістерссон цього тижня зазначив, що є сили, які хочуть утримати його країну від вступу до Альянсу.
"Існують сили як у Швеції, так і за її межами, які хочуть перешкодити членству Швеції в НАТО, тому нам потрібно бачити провокаторів, які намагаються погіршити відносини Швеції з іншими країнами", - сказав Крістерссон.
Наразі лише Туреччина та Угорщина, двоє з 30 держав-членів НАТО, не ратифікували заявки Фінляндії і Швеції. При цьому, висловлювання президента Реджепа Тайїпа Ердогана взагалі ставлять під сумнів перспективи приєднання Швеції до Альянсу.
Оскільки чергові вибори в Туреччині очікуються в середині травня, Ердоган прагне заручитися підтримкою релігійних консерваторів у своїй країні і блокуватиме будь-який рух Швеції до НАТО.
"Загальна думка полягає в тому, що Туреччина бере тайм-аут щодо вступу Швеції до НАТО і повернення до цієї теми можливе лише після травневих виборів", — сказав Хаавісто.
Він також додав, що вважає малоймовірним приєднання Фінляндії до Альянсу раніше Швеції, хоча на початку тижня говорив, що таке можливо.
Хаавісто також зауважив, що попри призупинення офіційних переговорів між трьома країнами, Фінляндія продовжує підтримувати зв’язок із Туреччиною і він розмовляє зі своїм колегою Мевлютом Чавушоглу "кожного разу, коли щось відбувається на міжнародній арені".
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А это для серьезного политика огромный минус. Тем более перед выборами.
Шведы не дураки и уже делают шерше ля фам. Ждем официальных результатов.
Но всё это нисколько не исключает, что Эрдоган глупо себя повел, поддавшись на откровенную провокацию. Это для серьезного политика огромный минус. Тем более перед выборами.
Окрім блокування заявки на членство в НАТО, операція росіянської військової розвідки у Швеції може підвищити рівень терористичної загрози в країні. паРаша розробила та організувала операцію з дестабілізації ситуації у Швеції на релігійному підґрунті.
Операція спрямована на те, що завадити планам Швеції щодо інтеграції в НАТО, загострити відносини з мусульманськими країнами і підготувати ґрунт для терористичних актів з боку послідовників ісламу, які прибули до Швеції як біженці. Про це https://lansinginstitute.org/2023/01/24/russian-military-intelligence-operation-in-sweden-besides-blocking-the-nations-nato-membership-bid-could-raise-the-level-of-terrorist-threat-in-the-country/ повідомляє Інститут досліджень глобальних загроз та демократії Роберта Лансінга (RLI).
Зазначається, що азiопська країна-агресор усіляко намагається спровокувати заворушення та насильство з метою активізувати діяльність міжнародних терористичних організацій у Швеції. Зокрема, 21 січня лідер партії "Жорсткий курс" Расмус Палудан публічно спалив екземпляр Корану біля посольства Туреччини у Стокгольмі. За даними шведського телеканалу SVT, спалити Коран запропонував Палудану місцевий журналіст Чанг Йоханнес Фрік, гарантувавши лідеру "Жорсткого курсу" покриття всіх витрат, пов'язаних із цим.
"росіянська військова розвідка, ймовірно, використала нічого не підозрюючого Палудана за посередництвом Чанга Йоханнеса Фріка, який, за численними ознаками, є агентом ГРУ рф, завербованим для проведення психологічних операцій. Місце проведення акції - територія перед посольством Туреччини в Стокгольмі - було обрано не випадково, оскільки атака була спрямована на Анкару", - повідомляє RLI.
Примітно, що операцію було проведено напередодні запланованого візиту до Швеції міністра оборони Туреччини. 2023 року в Туреччині мають відбутися вибори. Між чинним президентом країни Реджепом Тайіпом Ердоганом і арабським світом йде боротьба за вплив на мусульман у всьому світі.
У той же час прагнення Стокгольма до інтеграції з НАТО стало предметом занепокоєння мааскви. У результаті кремлядь запустила операцію з ескалації протиріч між Туреччиною і Швецією на тлі майбутніх виборів в Анкарі, розуміючи, що в ході кампанії напад на релігійний символ ісламу не можна залишити непоміченим.
"Невипадково заворушення відбуваються на тлі повідомлень про вступ Швеції до НАТО і загроз Стокгольму з боку мааскви з приводу обраного ним курсу. Офіційний представник МЗС паРашi машка захерова заявила, що "вступ Швеції та Фінляндії до НАТО призведе до негативних наслідків для миру на півночі Європи", - пояснює RLI.
Також відомі численні ознаки того, що Чанг Йоханнес Фрік пов'язаний та таємно співпрацює з росіянською військовою розвідкою ГРУ. Цей зв'язок підтверджує і той факт, що раніше, більше року він працював у російському державному інформаційному агентстві RT/russia Today як "фрілансер з постійними завданнями" в Ruptly, дочірній компанії RT. росіянське агентство RT, пов'язане з міністерством оборони та військовою розвідкою рф, брало активну участь у скоординованих зусиллях щодо дискредитації міжнародного розслідування катастрофи рейсу MH17 у 2014 році.
Нагадаємо, між Туреччиною та Швецією https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad/mizh-turechchinoyu-ta-shvetsieyu-vibuhnuv-skandal-cherez-spalennya-koranu-scho-vidomo.htm вибухнув серйозний скандал, причиною якого стало спалення Корану у Стокгольмі. У свою чергу біля консульства Швеції у Стамбулі відбулася масова акція, на якій було спалено прапор Швеції.
Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/peregovori-trivatimut-erdogan-zrobiv-novu-zayavu-schodo-vstupu-shvetsii-do-nato.htm зробив нову заяву про членство Швеції в НАТО. За його словами, позиція Стокгольма щодо курдів, яких Анкара вважає терористами, уповільнює процес вступу країни до Альянсу.
У свою чергу у Стокгольмі заявили, що https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad/shvetsiya-zayavila-scho-ne-mozhe-vikonati-vimogu-turechchini-schodo-vstupu-v-nato-finlyandiya-pidtrimala.htm не можуть виконати тих вимог , які Туреччина висуває до умови розблокування вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. У Гельсінкі ж заявили, що не погодяться на те, щоб ратифікацію вступу двох країн завершували окремо.
https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad/rosiya-organizuvala-operatsiyu-z-destabilizatsii-situatsii-u-shvetsii-na-religijnomu-runti-u-rli-rozpovili-pro-zadum-kremlya-ta-golovnih-vikonavtsiv.htm
25 января в 22:18
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2023/01/25/121323/sozhzhenie-korana-v-shvetsii---operatsiya-gru--.shtml#shareit Поделиться
Сожжение Корана в Швеции - операция ГРУ МО России
Россия разработала и организовала операцию по дестабилизации Швеции на религиозной почве.
Операция направлена на то, чтобы помешать планам Швеции по интеграции в НАТО, обострить отношения с мусульманскими странами и создать почву для террористических актов, пишут эксперты https://lansinginstitute.org/2023/01/24/russian-military-intelligence-operation-in-sweden-besides-blocking-the-nations-nato-membership-bid-could-raise-the-level-of-terrorist-threat-in-the-country/ RLI (Институт Роберта Лансинга).
Москве может совершить атаки под «мусульманским флагом», используя прибывших в Швецию беженцев.
Кремль пытается спровоцировать беспорядки и насилие с последующим повышением риска контролируемых атак в Швеции.
21 января 2023 года один из главарей исламофобской группировки Расмус Палудан, публично сжег Коран возле посольства Турции в Стокгольме.
После этой акции шведский телеканал SVT выяснил, что именно местный журналист по имени Чанг Йоханнес Фрик предложил Палудану сжечь Коран. Он также гарантировал, что любой ущерб, который Палудан может понести в связи с этой провокацией, будет покрыт.
Эксперты пишут, что ГРУ использовало Палудана при посредничестве Чанга Фрика, который, согласно многочисленным данным не только активно сотрудничал с чекистским пропагандистским каналом «Раша тудей», но также оказался агентом ГРУ, завербованным для проведения психологических операций.
Место - территория возле посольства Турции в Стокгольме - было выбрано специально, поскольку атака была нацелена на Анкару.
Стремление Стокгольма к присоединению к НАТО стало предметом беспокойства Москвы. В результате Кремль затеял операцию, направленную на эскалацию противоречий между Турцией и Швецией на фоне предстоящих выборов в Анкаре, понимая, что нападение на религиозный символ ислама нельзя будет игнорировать в ходе предвыборной кампании в этой стране.
Неслучайно провокация проведена на фоне угроз Москва в адрес Стокгольма из-за желания Швеции вступить в НАТО.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, это может привести к «негативным последствиям» для мира в Северной Европе.
Чанг Йоханнес Фрик (до 1995 года - Чанг Георг Линдберг) владеет онлайн-газетой Nyheter idag и ведет передачу на телеканале SD Riks (который финансируется Шведской демократической партией).
Имеются многочисленные признаки того, что этот человек тайно сотрудничает с российской военной разведкой ГРУ и связан с ней. Эта связь не вызывает сомнений, поскольку ранее он более года работал в российском государственном информационном агентстве RT/Russia Today в качестве «фрилансера с постоянными заданиями» в Ruptly, дочерней компании RT.
Связанный с министерством обороны и военной разведкой России, RT принял активное участие в скоординированных усилиях по компрометации международного расследования гибели MH17 в 2014 году.
Контент, раскручиваемый изданием Nyheter idag, отражает задачи, которые ставит Москва в зависимости от актуальной повестки.
Комментаторы пишут, что Россия выбрала Палудана для провокации в связи с тем, что он уже принимал участие в сожжении Корана в Дании, Германии и Франции.
Следом за акцией с сожжением Корана в Швеции Москва раскачивает ситуацию в Нидерландах, где лидер, связанной с России экстремистской организацией, устроил похожую провокацию.
О том, что за акцией по сожжению Корана стоит именно Москва написали и ряд других западных СМИ со ссылкой на свои источники в разведке.
Россия ведет подрывную деятельность в Швеции, чтобы заблокировать ей путь к соглашению о вступлении НАТО.
Заявку на проведение акции по сожжению Корана в Стокгольме Расмусом Палуданьм оплатил журналист и ведущий канала правой партии «Шведских демократов» Riks Чанг Фрик, который уже несколько лет продвигает нарративы Кремля и является российским агентом влияния. написали https://www.expressen.se/nyheter/planerade-koranbranningen-en-del-av-var-demokrati/ Expressen и https://www.nytimes.com/2019/08/10/world/europe/sweden-immigration-nationalism.html The New York Times .
Еще в 2018 Expressen опубликовала на своей передовице статью, в которой назвала газету «Нюхетер Идаг», в которой работал Фрик, одним из «путинских лакеев».
Издание привело несколько доводов. Один из аргументов, что российское государство платило за скандальные репортажи Фрика из Москвы.
В своих публикациях Фрик открыто призывал к российскому вторжению в Швецию.
Кроме того, один из авторов шведской ультраправой газеты был подозреваемым в финансировании теракта против венгерского культурного центра в Украине, писала газета NYT.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр