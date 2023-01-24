РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12244 посетителя онлайн
Новости Война в Украине
8 568 60
Госдепартамент США (1628) НАТО (8955) Турция (3236) Финляндия (776) членство в НАТО (1222) Швеция (889) Эрдоган (822) Прайс Нед (108)

Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО, - Госдеп о заявлении Эрдогана

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нато,швеція

Несмотря на высказывания президента Турции Реджепа Эрдогана, Соединенные Штаты настаивают на готовности Финляндии и Швеции присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Наша оценка состоит в том, что Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Прайс подчеркнул, что соответствующие заявления в Вашингтоне делали на всех уровнях. Кроме того, Конгресс принял такое же решение согласно процедуре, существующей в Альянсе.

"Одна из причин, почему Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО, это то, что они развитые демократии", - добавил спикер Госдепа.

Также читайте: Турция не поддержит вступление Швеции в НАТО, - Эрдоган
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+9
Шведський прем'єр засудив. Про "дозвіл" побачив тільки у росіян и на турецьких, азербайджанських ресурсах.
показать весь комментарий
24.01.2023 07:28
+7
А хитрожопий ерджеп каже,що ніхрена. І що тепер? Йдіть, дебільний статут краще змініть.
показать весь комментарий
24.01.2023 06:56
+6
Може курди праві. 25 млн населення немає власної землі??? Це як?
показать весь комментарий
24.01.2023 07:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А хитрожопий ерджеп каже,що ніхрена. І що тепер? Йдіть, дебільний статут краще змініть.
показать весь комментарий
24.01.2023 06:56 Ответить
Ердогану є "какаяразница" коли ображають релігію його громадян так само як і якою мовою і під яким пам'ятником - для нього це цінності.

Малоросьне, манкуртам та Соросу цього не зрозуміти
показать весь комментарий
24.01.2023 07:04 Ответить
Не здивуюсь, якщо тому, хто спалив Коран, це оплатили турецькі джерела, щоб була ще одна причина не приймати. Там більше в курдах питання, в Швеції їх багато, в тому числі з шведським громадянством або дозволом на проживання, так якого вони повинні видавати їх Турції, щоб турки їх в в'язниці згноїли?
показать весь комментарий
24.01.2023 07:17 Ответить
влада Швеції дала офіційний дозвіл спалити Коран
показать весь комментарий
24.01.2023 07:20 Ответить
Шведський прем'єр засудив. Про "дозвіл" побачив тільки у росіян и на турецьких, азербайджанських ресурсах.
показать весь комментарий
24.01.2023 07:28 Ответить
Ніякого дозволу на це ніхто з влади Швеції не давав, а те що це було зроблено під час антитурецької акції, то це відповідальність її учасників. До того ж у тій же Туреччині й багатьох інших країнах теж часто спалюють то ляльки якихось політиків, то прапори інших держав, то релігійні книги у вигляді протесту і турбує це когось лише тоді, коли це направлено якимось чином проти них, або має якесь до них відношення, а у своїй країні при цьому подібне не помічають!!! Тож не треба робити з мухи слона!!!
показать весь комментарий
24.01.2023 10:40 Ответить
Ти взагалі розумієш,що пишеш?
показать весь комментарий
24.01.2023 07:39 Ответить
Звичайно, посилання на сайти шведського уряду з наданням дозволу не буде, маємо вірити так.
показать весь комментарий
24.01.2023 09:14 Ответить
Як вірять в українських "фашистів", "заборону" роССійської мови, хоча її НЕ ІСНУЄ, а є лише вимога до знання та використання державної української конкретними особами, на конкретних посадах, при навчанні у державних закладах і тому подібне, а у побуті хоч безперервно використовуйте будь яку від роССійської до хінді. А те що відношення серед громадян до мови яка є державною у агрессора, стає все більш негативним то цим нікого в світі не здивуєш, бо у тому ж СРСР під час 2-ї світової, та й довго після її завершення, відношення до німецької мови теж було агресивним, у тій же Рашці зараз почувши українську мову, або побачивши сині та жовті кольори де небуть кидаються як собаки на велосипед!!!
показать весь комментарий
24.01.2023 10:49 Ответить
Или он просто берет русские деньги, которые против шведов в НАТО.
показать весь комментарий
24.01.2023 07:40 Ответить
Він заробляє собі бали серед виборців яких десятиріччями підігрівали темою курдів і не безпідставно, бо терористичні акти з боку борців за незалежний Курдістан досі продовжуються, тож це єдине, що стимулює Ердогана саме таким чином діяти по відношенню до країн де ховаються опозиційні до Туреччини політики та біженці. І хоча вони є і у Німеччині, і у Франції, і у інших країнах НАТО, але проти них протестувати якимось чином вже пізно, бо вони вже у альянсі, а тут такий випадок стався, що можливо Ердогану попіаритись на цій темі відносно тих що ще не вступив у НАТО, от і вирішив цим скористатись!!! Елементарно Ватсон!
показать весь комментарий
24.01.2023 10:56 Ответить
Терракты вполне возможно дело рук турецкой разведки
показать весь комментарий
24.01.2023 20:09 Ответить
Гнати сцяними тряпками турків з НАТО
показать весь комментарий
24.01.2023 07:13 Ответить
А яка від неї користь? Турки за НАТО не воюватимуть
показать весь комментарий
24.01.2023 09:56 Ответить
По перше - чи воюватиме чи ні то питання, а по друге - у ближньо східному регіоні Туреччина то вагомий партнер для Штатів й забезпечують логістичне плече для американських сил що там діють. Тож зиск від наявності Туреччини у НАТО для Штатів дуже й дуже вагомий! Чого варто лише те, що вони перекрили прохід до Чорного моря для військових кораблів Рашки?! Тож бо й воно!!!
показать весь комментарий
24.01.2023 11:01 Ответить
В кожному Євросоюзі є своя Угорщина, в кожному НАТО є своя Туреччина, в родині як то кажуть не без урода
показать весь комментарий
24.01.2023 07:24 Ответить
І в кожному донорові зброї є своя Німеччина.
показать весь комментарий
24.01.2023 07:32 Ответить
США повинні якось викрутити руки Ердогану. Якось на нього натиснути. Заламати турецьку економіку і запустити гіперінфляцію в Туреччині. Якщо Ердоган не хоче по хорошому, щоб було по чудовому. На мило султана Ердогана.
показать весь комментарий
24.01.2023 07:31 Ответить
Одним словом, США мають максимально сприяти зближенню Туреччини з Китаєм та московією. Так?
Цікава думка
показать весь комментарий
24.01.2023 08:34 Ответить
"Іван", на жаль, не аналізує те що друкує. Сподіваюсь що це не навмисно, бо у протилежному випадку він просто підіграє Кремлю!
показать весь комментарий
24.01.2023 10:26 Ответить
Американцы 30 лет создавали и вооружали Курдистан, сначала для войны против Хуссейна, потом против Асада и ИГИЛ. В Ираке американцы создали большую курдскую автономную область куда запрещено ступать иракским военным. Существует официальная Курдская армия, которая вместе с Пешмерга и YPG насчитывает до 300 тысяч человек. Они постоянно наносят болезненные удары по турецкой армии. Те кто читает турецкие СМИ знают насколько сильна в Турции неприязнь к Западу. Запад сам много лет упорно делал из Турции врага и породил Эрдогана.
показать весь комментарий
24.01.2023 07:32 Ответить
Так чого вони з ними в 1 військовому блоці? Хай виходять з НАТО
показать весь комментарий
24.01.2023 07:34 Ответить
А як тоді маніпулювати і вибивати собі бажане?
Ердоган може і сволота, але ж не геть божевільний щоб різати курку, яка несе золоті яйця.
показать весь комментарий
24.01.2023 07:39 Ответить
Турков можно понять. Представьте США берет Украину в НАТО, а потом начинает вооружать и спонсировать ДНР и ЛНР. Ведь курды считают часть турецкой земли своей, их в Турции 25 миллионов.
показать весь комментарий
24.01.2023 07:40 Ответить
Можно. Все дело в том что им не место в НАТО, так как они не цивилизованные. По той же причине их не берут в ЕС уже много лет.
показать весь комментарий
24.01.2023 07:43 Ответить
Може ви маєте на увазі відсутність в Туреччині виконання вимог по демократичним нормам?! Так воно й є, бо у Туреччині авторитарний режим й відсутні деякі норми свободи слова та вимоги до боротьби із корупцією.
показать весь комментарий
24.01.2023 10:25 Ответить
Може курди праві. 25 млн населення немає власної землі??? Це як?
показать весь комментарий
24.01.2023 07:51 Ответить
Та там більше 40млн розділені між Туреччиною, Іраном, Іраком та Сирією
показать весь комментарий
24.01.2023 08:15 Ответить
Ще краще. Тобто курдів розтягли, як колись українців.
показать весь комментарий
24.01.2023 08:17 Ответить
Нифига себе. Вы это сейчас серьезно сравнили курдов с их историей, языком и культурой с Л/ДНР? Курды даже не тюркский народ. Они сейчас на том же этапе что и Украина в 18-19 веках - разделённые, без собственной государственности и две авторитарные империи изо всех сил пытаются их ассимилировать и загеноцидить. Какое нахрен «понять турков»
показать весь комментарий
24.01.2023 08:13 Ответить
Америке придется выбрать, кто ей нужнее, турки или курды.
показать весь комментарий
24.01.2023 08:19 Ответить
Взагалі то курди завжди дружили з Москвою, вам про це забороняють казати? Как курды дружили с Советским союзом - Деловой Петербург
показать весь комментарий
24.01.2023 09:03 Ответить
СРСР дружив будь с ким хто вороже ставився до країн НАТО та міг зробити їм проблему, ба навіть створював терористичні організації, такі, наприклад, як "червоні партизани" у Італії, хоча звинувачував у цьому своїх супротивників заперечуючи свою причетність до чогось подібного! Тож роки йдуть, але нічого не змінюється, принаймні у Московії!
показать весь комментарий
24.01.2023 10:12 Ответить
Выбор между баблом/замирением автократа и совестью... Тот же выбор который долго ломалась делать Европа в отношении России и Украины.
показать весь комментарий
25.01.2023 06:26 Ответить
А хто сказав, що то турецькі землі? То раніше була грецька територія, турки її просто окупували
показать весь комментарий
24.01.2023 10:00 Ответить
Все автократы ищут внешних врагов. У турков это курды. Ничего необычного здесь нет. Проблема в турках и в том что у них автократия. А конфликт с курдами помогает Эрдогану держатся у власти и отвлекает армию от того чтобы свергать Эрдогана.
показать весь комментарий
24.01.2023 07:42 Ответить
Это примерно как написать: "Запад сам много лет упорно делал из Турции Рашки врага и породил Эрдогана Путина".
показать весь комментарий
24.01.2023 08:46 Ответить
Ну да, звісно американці, хто ще "После войны, в 1945 году, курды попытались объявить республику Махабад на территории между Турцией, Ираном и Ираком. Просуществовала она недолго - в 1946 году иранские войска подавили республику и казнили лидеров. Отряды курдов (точнее барзанцев, одного из курдских племен) во главе с Мустафой Барзани - отцом руководителя нынешнего иракского Курдистана Масуда Барзани - бежали в СССР. Иосиф Сталин предоставил им убежище - в то время СССР вынашивал планы возвращения Западной Армении, принадлежавшей Российской империи. В курдах какое-то время видели силу, способную помочь в восстановлении влияния (а заодно в действиях против англичан) в Ираке и Иране, но потом Кремль охладел к этой идее, и курдов переселили в Узбекистан. Мустафа Барзани не переставал писать Сталину письма из Ташкента, но безуспешно. Генерал Павел Судоплатов вспоминал о планах создания из курдов боевой бригады для диверсионных операций на Ближнем Востоке. "После смерти Сталина эти планы растворились, зато новое советское руководство обратило на курдов внимание и стало развивать их культуру: печатались книги, издавались газеты, в Ереванском педучилище открыли курдский факультет и так далее. Делегацию иракских курдов на московском Фестивале молодежи и студентов в 1957 году возглавлял Джаляль Талабани - впоследствии президент Ирака в 2005-2014 годах. Через год курдов во главе с Барзани отправили обратно в Курдистан для поддержки социализма - там как раз случилась революция 1958 года. На борту теплохода "Грузия" в Ирак прибыли около 800 курдов-репатриантов из СССР. "В Советском Союзе иракские патриоты не только нашли политическое убежище, но и смогли приобрести профессии инженеров-строителей, агрономов, учителей. Советский народ гостеприимно, по-братски принимал курдских эмигрантов, оказал им материальную помощь, окружил их заботой. Революция 1958 года смела продажный режим Нури Саида и гарантировала курдам положение равноправных граждан молодой Иракской Республики. Это позволило эмигрантам вернуться на родину", - восторженно писала "Правда" по этому поводу. Курды в ответ горячо благодарили Советский Союз за поддержку.
показать весь комментарий
24.01.2023 09:07 Ответить
Тільки не треба нікого відбілювати: 18 червня 1941 року Туреччина уклала із Третім Рейхом договір про дружбу і ненапад. Тоді ж завдяки туркам німці отримували важливий для військової промисловості хром. Більшість істориків розцінюють розцінюють політику Туреччини як готовність розширити свої кордони в разі успішного бліцкригу Третього Рейху. 30-31 січня 1943 року на конференції в Адані Велика Британія запропонувала Туреччині виступити у війну на боці антигітлерівської коаліції, але Туреччина відмовилась та продовжила пропускати через Босфор німецьки військові кораблі. Лише 2 серпня 1944 року, коли програш гітлерівської Німеччини був очевидним, Туреччина погодилась на вимоги союзників і розірвала всі угоди із Німеччиною, але все одно відмовилась від вступу у війну проти Третього Рейху. Лише 23 лютого 1945 року після чергових переговорів із союзницькими державами Туреччина оголосила війну Третього Рейху і....... "перемогла" його БЕЗ ЖОДНОГО ПОСТРІЛУ. Схід - справа тонка!
показать весь комментарий
24.01.2023 10:08 Ответить
Бедных курдов все используют. Но американцы хотя бы смогли создать в раздолбанном Ираке что-то подобие Курдского государства.
показать весь комментарий
24.01.2023 12:42 Ответить
США пожурять турків - але ті на своіи хвилі -- закупили в рашки С - 400 .
показать весь комментарий
24.01.2023 07:47 Ответить
Закупили, розібрали, проаналізували разом із союзниками та зрозуміли, що воно таке. Посміялись та вирішили, що воно їм ніяким чином не загрожує. Ну то й що поганого від того НАТО, або Штатам?! Та й стосовно курдів теж знайдуть спільну мову! Не треба з цього НАМ перейматися, бо нам головне те, чи допомагають обидві ці держави нам, і на сьогодні це саме так, тож у чому проблема для України?! Поки проти нас воює РоССія більшої проблеми для нас не має, тому не треба турбуватися про інших, бо вони самі собі дадуть раду!
показать весь комментарий
24.01.2023 09:47 Ответить
А як може загрожувати система ППО? Це не ударна зброя
показать весь комментарий
24.01.2023 10:05 Ответить
Вона може протистояти, або ні, повітряним силам супротивника, відбивати їх ракети, або ні. Тож загрозою вважається можливість протистояння відповіді на агресію з боку РоССії, тобто зробити її безкарною. Я думою що ви бачили розповіді рашистських депутатів на ток-шоу про те як системами ППО типу С-400, перекинутими на острів Гогланд у Балтійському морі, вони можуть "закрити небо" над Європою. Це загроза чи ні для НАТО?! До речі й Кремль вважає загрозою розміщення систем ПРО у своїх кордонів. Тож спитайте у Путіна - Patriot це загроза чи ні для Рашки?!
показать весь комментарий
24.01.2023 10:21 Ответить
Найперша вимога вступу в НАТО - розвинута демократія
показать весь комментарий
24.01.2023 07:49 Ответить
До речі. Турки створили і вже випробували реактивний Байрактар-винищувач. Швидкість 900км/г, потолок 10 тищ метрів. Двигун від Мотор-Січі. Тому москолота і б"є по заводу.
показать весь комментарий
24.01.2023 08:05 Ответить
Особливо Швеція. Вона така демократична, що навіть "розпалювання ворожнечі на релігійному грунті" не є криміналом. Тероризм при цьому лише вітається. Демократія АднакА
показать весь комментарий
24.01.2023 08:30 Ответить
"Serhiy Tokolov"! Навіщо розповсюджувати ахінею?! Швеція також підписала міжнародні зобов'язання стосовно кримінальної відповідальності за вороже відношення по релігійному, національному, гендерному, расовому, політичному признаку. Та й в УК цієї країни це є злочином. Тому не треба писати те, що є рашистською пропагандою й відверто брехати!!!
показать весь комментарий
24.01.2023 09:52 Ответить
Интересная интрига завязывается.
показать весь комментарий
24.01.2023 08:32 Ответить
На жаль, з огляду на спромоги нинішнього керівництва України узурпувати владу та закрити рота опозиції, нашу країну ще не можна зарахувати до держав з розвитою демократією, не кажучи вже про надто велику корупцію й кумовство на кожному кроці. Тому поки у нас приймаються закони що сприяють відсутності громадського контролю за тими кого призначають на керівні посади у прокуратурі, судах, антикорупційних органах, поки будуть ігнорувати вимоги проведення конкурсів для керівників держпідприємств та установ, поки продовжать призначати на високі посади не професіоналів, а друзів, родичів, знайомих, до тих пір Україна не буде готовою ані до вступу у ЄС, ані до вступу у НАТО. Все залежить виключно від нас самих, бо це ми, громадяни держави, повинні вимагати від тих кого на жаль спромоглися обрати більшістю діяти так як треба країні, а не самим обранцям, що зловживають отриманою владою!!!
показать весь комментарий
24.01.2023 09:41 Ответить
Принципи і умови, "або - або"... Аж смішно... Якщо нато не захистить, то захистять Данія, Норвегія, Англія... Турки дуже багато вялічія собі в жопу тиснуть... Ердоган веде себе ніби крім нього більше кандидатів не було і не має на пост президента... Схожість? (північна корея, кацапстан, китай). Щей турки під санкціями від самого нато, аж смішно... Це те саме що угорщина в нато і ЄС...
Короче кажучи в ЄС видні тріщини і НАТО теж, нажаль... 🤔
показать весь комментарий
24.01.2023 09:57 Ответить
Это затрагивает интересы многих стран в том регионе, как в свое время украинские земли были поделены между многими странами, так и курдские входят в Турцию, Иран, Ирак, Сирию. Для созданию Курдистана нужно, чтобы все эти страны добровольно на это согласились, например после военного поражения.
показать весь комментарий
24.01.2023 10:21 Ответить
Выкрутасы Эрдогана эта слабая работа Госепа и НАТО.
показать весь комментарий
24.01.2023 10:48 Ответить
Что значит "Несмотря на высказывания президента Турции"? Эрдоан разве говорил, что Финляндия и Швеция не готовы? По-моему, он говорил только то, что он их в НАТО не пустит
показать весь комментарий
24.01.2023 10:52 Ответить
Ердоган ніколи не казав що не пустить ці країни до НАТО, це відверта брехня. Він виставив вимоги для надання згоди, як, до речі, виставляються вимоги до будь якої країни для вступу у будь який альянс членами цих союзів. Тому не треба ЛЯ-ЛЯ "peninukk" та плутати різні речі як "Божий дар" з яєчнею!
показать весь комментарий
24.01.2023 11:07 Ответить
Що ж тоді в НАТО робить Туреччина? Це ж геть не розвинута демократія)))
показать весь комментарий
24.01.2023 11:50 Ответить
 
 