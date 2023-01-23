Турция не поддержит вступление Швеции в НАТО, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган прокомментировал прошедшую накануне акцию в Стокгольме с сожжением Корана. В этой связи он заявил, что Анкара не поддержит заявку Швеции на членство в НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 23 января турецкий лидер для агентства АР заявил, что возмущен действиями активистов в Стокгольме, которые сожгли Коран.

Он заявил, что считает акцию оскорбительной всех, кто уважает основные права и свободы человека, включая права и свободы мусульман.

"Если Швеция не уважает Турцию, а также религиозные чувства мусульман, она не получит от нас никакой поддержки членства в НАТО", - подчеркнул турецкий лидер.

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Напомним, 21 января у турецкого посольства в столице Швеции ультраправый политик Расмус Палудан и его поклонники публично сожгли Коран. Это усугубило отношения между странами.