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Турция не поддержит вступление Швеции в НАТО, - Эрдоган

ердоган

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган прокомментировал прошедшую накануне акцию в Стокгольме с сожжением Корана. В этой связи он заявил, что Анкара не поддержит заявку Швеции на членство в НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 23 января турецкий лидер для агентства АР заявил, что возмущен действиями активистов в Стокгольме, которые сожгли Коран.

Он заявил, что считает акцию оскорбительной всех, кто уважает основные права и свободы человека, включая права и свободы мусульман.

"Если Швеция не уважает Турцию, а также религиозные чувства мусульман, она не получит от нас никакой поддержки членства в НАТО", - подчеркнул турецкий лидер.

Также смотрите: В Стокгольме на протесте сожгли Коран, в Турции "ответили" горящим флагом Швеции. ВИДЕО

Напомним, 21 января у турецкого посольства в столице Швеции ультраправый политик Расмус Палудан и его поклонники публично сожгли Коран. Это усугубило отношения между странами.

НАТО (9963) Турция (3372) Швеция (998)


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Топ комментарии
+35
ультраправі зазвичай на підсосі у кремля сидять.. це вони всіх фашистів підживлюють, шукайте фінансовий слід у цього політика
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23.01.2023 20:28
+27
спаліть хто-небуть коран в москвабаді, щоб пердоган з ****** менше зідзвонювався
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23.01.2023 20:31
+25
Уже давно нашли. Это датский ультраправый деятель с партии, финансируемой русней. Приехал из Дании в Швецию - спалил - и поехал. Это просто повод для Ердогана.
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23.01.2023 20:33
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ультраправі зазвичай на підсосі у кремля сидять.. це вони всіх фашистів підживлюють, шукайте фінансовий слід у цього політика
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23.01.2023 20:28 Ответить
І ультраліві також.
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23.01.2023 20:30 Ответить
Да, прям, все на подсосе у кремля. Ну везде свои щупальца распустил)) Не лепите из рахи железного терминатора.
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23.01.2023 20:36 Ответить
Прям "термінатора"! Для того, що би забашляти цьому ушлепку 10 тисяч евро, за виходку, достатньо бути просто ушлепком.
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23.01.2023 21:01 Ответить
Не железного терминатора, а подлую тварь, которая реально по всему миру творит террор и разжигает конфликты. Почитайте, что творят коммуняки начиная с времен 1917 года и по сей день. Это одна и та же раковая опухоль, только вывески фасадные сменяет.
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23.01.2023 22:22 Ответить
Взагалі то московія це координаційний центр світового нацизму й тероризму
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24.01.2023 10:07 Ответить
Уже давно нашли. Это датский ультраправый деятель с партии, финансируемой русней. Приехал из Дании в Швецию - спалил - и поехал. Это просто повод для Ердогана.
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23.01.2023 20:33 Ответить
Так. Ця акція вигідна і коротуну і Ердогану. Останній отримав додаткову можливість шантажувати Швецію.
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23.01.2023 21:03 Ответить
Так выдали бы его Эрдогану
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23.01.2023 22:04 Ответить
Тільки праворадикали і права ідеологія спасе цей світ і Європу від лівацтва і надмірної толерантності, дуже добре що в Швеції праві прийшли до влади але треба більше, Європа вже дуже давно заражена вірусом лівацтва і це дуже погано
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24.01.2023 09:53 Ответить
В апреле будет другой в Турции Эрдоган это Лебединое озеро самому себе....
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23.01.2023 20:30 Ответить
Нет, в Турции есть реальная оппозиция, например в Стамбуле, где живет 20% населения страны и 40% экономики Турции у власти оппозиция, также и в Анкаре. Невозможно представить, что бы в Москве и Петербурге на выборах победил Навальный и кто-то из оппозиции. Но у Эрдогана очень мощный электорат в маленьких городах и поселках, он очень популярен среди бедных турок, а таковых все еще большинство
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23.01.2023 21:08 Ответить
Демократию и светский режим по завету Аттатюрка в Турции гарантировали военные. Но Эрдоган нейтрализовал военных через псевдо переворот, он всех пересажал. Оппозиция очень слаба, хотя есть и вооруженная..
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23.01.2023 21:17 Ответить
Бидлоган та інші на цьому колажі, одна компанія.
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23.01.2023 21:09 Ответить
спаліть хто-небуть коран в москвабаді, щоб пердоган з ****** менше зідзвонювався
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23.01.2023 20:31 Ответить
рпц на повному серйозі розповсюджує літературу (для прикладу Н.Слободской), де стверджується, що останній пророк Моххамед був хворий на епілепсію (обізвали припадочним) і йому наввижалося всякої чепухи. І хоч Слободской писав ще до 1917 року, але і зараз рпц передруковує і поширює те видання. Принаймні я купив видане Дніпропетровською епархією рпц в Україніи в двотисячному якомусь році. (це щоб не звинувачували і не волали: пруфи давай).
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23.01.2023 22:49 Ответить
Тепер став зрозумілий генезис "дружби" турецького і рашистського правителів.
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23.01.2023 20:32 Ответить
Коротко про Ердогана: Ιδιώτ.
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23.01.2023 20:32 Ответить
Ні! Ісламіст !!!
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23.01.2023 21:11 Ответить
І що з того?
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23.01.2023 20:40 Ответить
Автор фарсу пуйло
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23.01.2023 20:37 Ответить
Вроде он не идиот а херню порет.
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23.01.2023 20:37 Ответить
видно же, что за ***** "лямку тянет". Очевидно, у Пердогана какой-то договорняк, услуга за услугу.
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23.01.2023 20:44 Ответить
Коли вже до вас дебілів дійде, не можна паплюжити державні та релігійні символи інших країн, етносів, народів та націй. ********.
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23.01.2023 20:39 Ответить
То це була навмисна спланована провокація із заздалегідь відомим результатом
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23.01.2023 20:41 Ответить
Байдуже. Решта не могла його скрутити і морду натовкти.
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23.01.2023 20:42 Ответить
Не могли, потому что закон не запрещает протестовать или сжигать Коран. Да это можно осудить, но законом не запрещено. В этом и разница Швеции от Турции или Раши и любой другой авторитарной и тоталитарной страны. Да те протестующие придурки, но это их право. Эрдоган не может не понимать этого, просто повод нужен был, не удивлюсь если сам он и стоит за этой провокацией, хотя тут скорее кремлевские уши торчат.
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23.01.2023 20:57 Ответить
Швеція надто лівацька країна тільки праві режими змінять світ на краще по закону Туреччини за спалення корану і вбити можуть
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23.01.2023 21:09 Ответить
О, в лівацкій Швеції не заборонено подібне?
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23.01.2023 21:48 Ответить
Скажи про це діючому президенту, "томос-термос"!
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23.01.2023 20:59 Ответить
обійдуться і без тебе утворять нато-2
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23.01.2023 20:42 Ответить
А потом нато-3,4,5 и так будет 50 нат в каждой из которой будет один член))₽
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23.01.2023 20:58 Ответить
самые крутые члены НАТО это Турция и венгрия
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23.01.2023 20:42 Ответить
Шо, третий класс так и не асилил?
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23.01.2023 20:48 Ответить
Турция грае свою гру.

Вона не за ЕС, або США. Вона за себе, незважаючи на свої обовьязки у всіяких союзах.

Єкономіка слабка. Інфляція, тощо.

Вона дуже сподіваеться на російський ринок. Обсяг товарів та послуг за останній рік зріс більше ніж в двічі.

Звідци її «мирна посредніцька» позіція. Вона хоче бути «по меж» рф на західом.
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23.01.2023 20:55 Ответить
венгрия будет нашей проблемой...
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23.01.2023 23:38 Ответить
Турцию виключать за порушеня статуту НАТО і Швецію приймуть от і все
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23.01.2023 20:44 Ответить
Нихто Турції не виключить. Бовдур.
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23.01.2023 21:50 Ответить
Пельку дебіл закрий і іди в хлів до свиней , там твоє місце
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23.01.2023 22:32 Ответить
Ваше місце я займати не буду.
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23.01.2023 23:32 Ответить
Є ньюанс - вибори в Туреччині... Чи визнають результати США і Євросоюз, якщо Ердоган пересаджає всіх кандидатів?
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23.01.2023 20:45 Ответить
«Не получите підтримки Турції» - це одне.

А категоричне НІ та блокування- це інше.

Не треба гратися словами- люди не дурні-нікого не обдуриш.

Ми вже бачили Угорщину, коли вона блокувала Україну, торгуючись за « угорську громаду» на Закарпатті.

Не можна вирішувати свої персональні інтереси, використовуючи свое «вето» у супротив «загальних интересів» іншіх країн.
Це аморально та принизливо.
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23.01.2023 20:45 Ответить
Споконвіків в Україні всіх тупих і гальманутих називали "турок". А все гидке, паскудне і заразне - "франца". І чого б то ...
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23.01.2023 20:50 Ответить
Тому що дуже любили кацапів ((
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23.01.2023 23:18 Ответить
То шведам надо выпускать эту, как ей, забыл чуть, то ли Танберг или Туна, Джуна---она мозги вывинтит Эрдогану даже.
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23.01.2023 20:51 Ответить
Самое главное чтоб Финляндию приняли. У финнов здоровенная сухопутная граница с рашкой. Швеция же за морем и вооружена до зубов. К тому же США и Британия могут разместить на территории Швеции свои войска и дать гарантии по обороне Швеции в случае нападения на неё, и на сколько я понял они уже сейчас в процессе реализации этой задумки. Это эквивалентно членству в НАТО.
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23.01.2023 20:52 Ответить
У Швеции есть остров Готланд, для НАТО это непотопляемый авианосец в Балтике, разместить там авибазы и флот и все балтийское побережье и весь балтийский флот раши под прицельным контролем. Швеция как союзник в целом даже важнее Финляндии. Да и финны без шведов не вступят
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23.01.2023 21:01 Ответить
Чому це фіни не вступлять без шведів?
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24.01.2023 10:13 Ответить
они уже им дали гарантии...
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23.01.2023 23:39 Ответить
Никогда и подумать не мог, что кучки отмороженных, так могут влиять на политические решения между странами..
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23.01.2023 20:54 Ответить
Це не «кучки отмороженных».
Це тысячі ,
прікормлених десятиріччями моськвою, західних чиновників, та політиків.
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23.01.2023 21:01 Ответить
Ердоган сильно дуріть не буде - ось дядя, який в США зараз - Муха́ммед <**********́х Гюле́н, так шо...цейво
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23.01.2023 20:58 Ответить
та можуть і не приймати. США можуть надати шведам і фінам статус основного союзника поза НАТО як це мають Ізраїль і Південна Корея і розмістити там свої бази. Кацапи від того ще гірше буде.
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23.01.2023 21:16 Ответить
турецька падлюка заслужила путінський орден.

адже вже є заява фінів що вони не ступатимуть в НАТО без шведів.
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23.01.2023 21:20 Ответить
Всім вже давно зрозуміло, що від Туреччини в НАТО немає ніякої користі, їх туди брали тільки заради Босфору, але тепер ані від протоки, ані від самої Туреччини немає ніякої користі, тільки проблеми створює. Простіше вигнати клоунів з НАТО та зробити союз з адекватними країнами.
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23.01.2023 21:23 Ответить
💯%
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23.01.2023 21:29 Ответить
Ти дебіл?
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23.01.2023 21:52 Ответить
А він не припускає, що акцію спалення Корану провели якраз ПРОТИВНИКИ вступу Швеції до НАТО?!
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23.01.2023 21:30 Ответить
вот интересный факт. Турция дружит с Китаем,а Китай,тупо преследует,и очень жёстко,мусульман,не давая им насаждать ислам и прочую ахинею...и как то ничё,молчит Эрдоган...
может дело то не в исламе?
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23.01.2023 21:33 Ответить
саме так, діло не в ісламі.
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23.01.2023 22:54 Ответить
Це дуже дивно чому мусульманські країни терплять те що робить Китай з мусульманами і нічого не роблять китайцям
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24.01.2023 09:55 Ответить
А що вони їм можуть зробити?
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24.01.2023 10:15 Ответить
Треба вчинити замах на Ердогана і замочити його.
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23.01.2023 21:46 Ответить
Штани свої не обмочи.
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23.01.2023 21:53 Ответить
А ти що кацапура?
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24.01.2023 00:12 Ответить
Якщо завтра буде стояти питання про прийняття України в НАТО,Туреччина буде 100% проти
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23.01.2023 21:47 Ответить
скорее венгрия
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23.01.2023 23:40 Ответить
Ердоган не людина як і Орбан. Треба його здихатись.
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23.01.2023 21:49 Ответить
Козлорогі свого досягли.
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23.01.2023 22:05 Ответить
Турцію потрібно нахер викинути з НАТО, і не продавати їй зброю країн НАТО. В ЕС Турції вхід закритий. Це весь театр щоб натиснути на США розблокувати продажу F16. Тільки Ердоган не розуміє що США на шантаж не ведеться, і думаю в США з Швецією і Фінляндією буде окремий безпековий договір, а з НАТО толку і так немвє, воює як правило США і Велика Британія/Санада/Австралія.
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23.01.2023 22:15 Ответить
Якщо Ердоган звернув увагу на цю дешеву провокацію спрямовану проти Швеції, то цим він підписався у її авторстві та організації. При цьому, Швеція досі мовчить про спалений у Ердогана в дворі її державний прапор і жодних офіційних вибачень від Ердогана не послідувало.
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23.01.2023 23:43 Ответить
нато прокисло. це вже якийсь цирк-шапіто з торгівлею голосів за якісь корисні (і не завжди адекватні) інтереси.
тим більш так нервово реагувати на якусь провокаційну акцію... ердогану треба на відпочинок
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24.01.2023 04:49 Ответить
 
 