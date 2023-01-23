Турция не поддержит вступление Швеции в НАТО, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган прокомментировал прошедшую накануне акцию в Стокгольме с сожжением Корана. В этой связи он заявил, что Анкара не поддержит заявку Швеции на членство в НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, 23 января турецкий лидер для агентства АР заявил, что возмущен действиями активистов в Стокгольме, которые сожгли Коран.
Он заявил, что считает акцию оскорбительной всех, кто уважает основные права и свободы человека, включая права и свободы мусульман.
"Если Швеция не уважает Турцию, а также религиозные чувства мусульман, она не получит от нас никакой поддержки членства в НАТО", - подчеркнул турецкий лидер.
Напомним, 21 января у турецкого посольства в столице Швеции ультраправый политик Расмус Палудан и его поклонники публично сожгли Коран. Это усугубило отношения между странами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вона не за ЕС, або США. Вона за себе, незважаючи на свої обовьязки у всіяких союзах.
Єкономіка слабка. Інфляція, тощо.
Вона дуже сподіваеться на російський ринок. Обсяг товарів та послуг за останній рік зріс більше ніж в двічі.
Звідци її «мирна посредніцька» позіція. Вона хоче бути «по меж» рф на західом.
А категоричне НІ та блокування- це інше.
Не треба гратися словами- люди не дурні-нікого не обдуриш.
Ми вже бачили Угорщину, коли вона блокувала Україну, торгуючись за « угорську громаду» на Закарпатті.
Не можна вирішувати свої персональні інтереси, використовуючи свое «вето» у супротив «загальних интересів» іншіх країн.
Це аморально та принизливо.
Це тысячі ,
прікормлених десятиріччями моськвою, західних чиновників, та політиків.
адже вже є заява фінів що вони не ступатимуть в НАТО без шведів.
может дело то не в исламе?
тим більш так нервово реагувати на якусь провокаційну акцію... ердогану треба на відпочинок