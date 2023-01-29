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На іранському заводі, який виробляє дрони, стався вибух. ВIДЕО

Ввечері 28 січня у іранському місті Ісфаган на заводі, який виробляє дрони стався вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав журналіст Андрій Цаплієнко.

Він зазначив: "Іран. Гучна атака, ймовірно, БПЛА на центр виробництва боєприпасів в Ісфахані. Ізраїльтяни? Американці? Українці? Місцеві повстанці?"

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Автор: 

Іран (2016) дрони (4636)


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Топ коментарі
+25
Дрянь ти брехлива , бо саме Порошенко створив армію, завдяки якій
ми наразі воюємо 😠
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29.01.2023 01:26
+22
Шахиды сбились с курса, решили вернуться, уточнить направление.
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29.01.2023 00:35
+21
бавовна) це не ми
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29.01.2023 00:31
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29.01.2023 02:06 Відповісти
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29.01.2023 02:21 Відповісти
10-й окремий загін спецпідрозділу "Шаман"

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29.01.2023 03:19 Відповісти
уже пишут израиль крошит их и люди рады...короче спасай рускоговорящих республик ирана..хоспаде исусе время намаза..
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29.01.2023 04:10 Відповісти
На все воля Аллаха... Не стоило сотрудничать с "неверными". Тем более такими)
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29.01.2023 04:19 Відповісти
Горіла сосна палала,
Під ней дівчина стояла,
Під ней дівчина стояла,
Русяву косу чесала.
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29.01.2023 04:31 Відповісти
Курять де попало.... Тепер будуть курити там, де ще не попало.
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29.01.2023 05:44 Відповісти
Шахіди з вирію вернулись
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29.01.2023 05:49 Відповісти
Зате завод у вирiй здiйнявся.
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29.01.2023 05:56 Відповісти
Завод мягких игрушек Это не наши
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29.01.2023 05:52 Відповісти
В Таджикистане тоже Шахеди писали делают
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29.01.2023 09:55 Відповісти
Правду люди говорят, мол, иншАллах.
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29.01.2023 05:55 Відповісти
Стратегия непрямых действий? Вспоминаем, вспоминаем...
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29.01.2023 05:58 Відповісти
Боже..помо́г.. не оставляй Украину..помогай!!!
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29.01.2023 06:01 Відповісти
Цієї ночі Ізраїль виконав свою частину допомоги ЗСУ. Там в ірані багато чого палає.
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29.01.2023 06:02 Відповісти
израиль помогает лично себе. Ради ЗСУ он бы палец об палец не ударил
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29.01.2023 15:22 Відповісти
Дрон атакував дрони
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29.01.2023 06:04 Відповісти
Получили бородати дикуни? Горіти вам в пеклі.
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29.01.2023 07:10 Відповісти
Пекло то таке - точно не доведено. А от що ще дронів своїм не менш диким родичам не продадуть - факт.
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29.01.2023 07:28 Відповісти
Что бы им ишакам на том свете только сало жрать .
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29.01.2023 07:35 Відповісти
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29.01.2023 09:47 Відповісти
Евреи и Азеры не простили им последние терракты.
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29.01.2023 08:11 Відповісти
Так само нам треба по кацапським військовим об'єктам у бульбостані довбанути.
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29.01.2023 08:17 Відповісти
Anna Berlovska 7d09caf8 ,Ну причём здесь Израиль , они сами шото не поделили ,это местные разборки , курил может ,кто не в положеном месте
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29.01.2023 09:17 Відповісти
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29.01.2023 09:48 Відповісти
Да, курили, где попало. В следующий раз, надеюсь, будут курить, где еще не попало.
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29.01.2023 15:53 Відповісти
Щось добре не укомплектували, тому москалі помстилися. Їм там з Середземного моря рукою подати.
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29.01.2023 10:34 Відповісти
Хорошая новость.
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29.01.2023 12:14 Відповісти
Невдало кальян розкурили
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29.01.2023 14:15 Відповісти
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