На іранському заводі, який виробляє дрони, стався вибух. ВIДЕО
Ввечері 28 січня у іранському місті Ісфаган на заводі, який виробляє дрони стався вибух.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав журналіст Андрій Цаплієнко.
Він зазначив: "Іран. Гучна атака, ймовірно, БПЛА на центр виробництва боєприпасів в Ісфахані. Ізраїльтяни? Американці? Українці? Місцеві повстанці?"
Топ коментарі
+25 Amber
показати весь коментар29.01.2023 01:26
+22 Alex Dev #551606
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+21 alexey prus
показати весь коментар29.01.2023 00:31
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Під ней дівчина стояла,
Під ней дівчина стояла,
Русяву косу чесала.