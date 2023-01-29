На іранському заводі, який виробляє дрони, стався вибух. ВIДЕО

Ввечері 28 січня у іранському місті Ісфаган на заводі, який виробляє дрони стався вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав журналіст Андрій Цаплієнко.

Він зазначив: "Іран. Гучна атака, ймовірно, БПЛА на центр виробництва боєприпасів в Ісфахані. Ізраїльтяни? Американці? Українці? Місцеві повстанці?"

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