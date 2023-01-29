На иранском заводе, производящем дроны, произошел взрыв. ВИДЕО
Вечером 28 января в иранском городе Исфаган на заводе, производящем дроны, произошел взрыв.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал журналист Андрей Цаплиенко.
Он отметил: "Иран. Громкая атака, вероятно, БПЛА на центр производства боеприпасов в Исфахане. Израильтяне? Американцы? Украинцы? Местные повстанцы?"
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