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На иранском заводе, производящем дроны, произошел взрыв. ВИДЕО

Вечером 28 января в иранском городе Исфаган на заводе, производящем дроны, произошел взрыв.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал журналист Андрей Цаплиенко.

Он отметил: "Иран. Громкая атака, вероятно, БПЛА на центр производства боеприпасов в Исфахане. Израильтяне? Американцы? Украинцы? Местные повстанцы?"

Смотрите: Военные объекты Ирана атаковали беспилотники. СМИ сообщают о взрывах и пожарах в ряде городов. ВИДЕО

Иран (1780) дроны (3862)


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Топ комментарии
+25
Дрянь ти брехлива , бо саме Порошенко створив армію, завдяки якій
ми наразі воюємо 😠
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29.01.2023 01:26
+22
Шахиды сбились с курса, решили вернуться, уточнить направление.
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29.01.2023 00:35
+21
бавовна) це не ми
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29.01.2023 00:31
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29.01.2023 02:06 Ответить
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29.01.2023 02:21 Ответить
10-й окремий загін спецпідрозділу "Шаман"

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29.01.2023 03:19 Ответить
уже пишут израиль крошит их и люди рады...короче спасай рускоговорящих республик ирана..хоспаде исусе время намаза..
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29.01.2023 04:10 Ответить
На все воля Аллаха... Не стоило сотрудничать с "неверными". Тем более такими)
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29.01.2023 04:19 Ответить
Горіла сосна палала,
Під ней дівчина стояла,
Під ней дівчина стояла,
Русяву косу чесала.
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29.01.2023 04:31 Ответить
Курять де попало.... Тепер будуть курити там, де ще не попало.
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29.01.2023 05:44 Ответить
Шахіди з вирію вернулись
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29.01.2023 05:49 Ответить
Зате завод у вирiй здiйнявся.
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29.01.2023 05:56 Ответить
Завод мягких игрушек Это не наши
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29.01.2023 05:52 Ответить
В Таджикистане тоже Шахеди писали делают
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29.01.2023 09:55 Ответить
Правду люди говорят, мол, иншАллах.
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29.01.2023 05:55 Ответить
Стратегия непрямых действий? Вспоминаем, вспоминаем...
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29.01.2023 05:58 Ответить
Боже..помо́г.. не оставляй Украину..помогай!!!
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29.01.2023 06:01 Ответить
Цієї ночі Ізраїль виконав свою частину допомоги ЗСУ. Там в ірані багато чого палає.
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29.01.2023 06:02 Ответить
израиль помогает лично себе. Ради ЗСУ он бы палец об палец не ударил
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29.01.2023 15:22 Ответить
Дрон атакував дрони
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29.01.2023 06:04 Ответить
Получили бородати дикуни? Горіти вам в пеклі.
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29.01.2023 07:10 Ответить
Пекло то таке - точно не доведено. А от що ще дронів своїм не менш диким родичам не продадуть - факт.
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29.01.2023 07:28 Ответить
Что бы им ишакам на том свете только сало жрать .
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29.01.2023 07:35 Ответить
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29.01.2023 09:47 Ответить
Евреи и Азеры не простили им последние терракты.
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29.01.2023 08:11 Ответить
Так само нам треба по кацапським військовим об'єктам у бульбостані довбанути.
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29.01.2023 08:17 Ответить
Anna Berlovska 7d09caf8 ,Ну причём здесь Израиль , они сами шото не поделили ,это местные разборки , курил может ,кто не в положеном месте
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29.01.2023 09:17 Ответить
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29.01.2023 09:48 Ответить
Да, курили, где попало. В следующий раз, надеюсь, будут курить, где еще не попало.
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29.01.2023 15:53 Ответить
Щось добре не укомплектували, тому москалі помстилися. Їм там з Середземного моря рукою подати.
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29.01.2023 10:34 Ответить
Хорошая новость.
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29.01.2023 12:14 Ответить
Невдало кальян розкурили
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29.01.2023 14:15 Ответить
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