На иранском заводе, производящем дроны, произошел взрыв. ВИДЕО

Вечером 28 января в иранском городе Исфаган на заводе, производящем дроны, произошел взрыв.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал журналист Андрей Цаплиенко.

Он отметил: "Иран. Громкая атака, вероятно, БПЛА на центр производства боеприпасов в Исфахане. Израильтяне? Американцы? Украинцы? Местные повстанцы?"

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