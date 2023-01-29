Протягом 28 січня росіяни 17 разів обстріляли Сумщину, - ОВА

Протягом 28 січня російські окупанти здійснили 17 обстрілів 7 територіальних громад Сумської області, було 88 "прильотів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

У повідомленні зазначається, що ворог здійснив обстріли Білопільської, Глухівської, Зноб-Новгородської, Краснопільської, Шалигінської, Середино-Будської та Юнаківської громад. Росіяни стріляли з мінометів і артилерії, а також здійснили авіаційний удар. Зафіксовано 88 "прильотів".

Не обійшлося без руйнувань у двох населених пунктах.

По Юнаківській громаді росіяни били із САУ, було 8 "прильотів". Від вибухів у селі Юнаківка частково пошкоджено дах і вікна у двох приватних будинках та одну господарчу споруду.

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