Росіяни завдали по Сумщині авіаційного удару, - ОВА
Російська армія в суботу вдень завдала чергового удару по прикордонню Сумської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у Фейсбуці Сумська обласна військова адміністрація.
"По території Сумщини росіяни спрямували ворожий удар: за попередньою інформацією – авіаційний", - йдеться в повідомленні.
В ОВА додали, що внаслідок удару по м. Середино-Буда Шосткинського району була знищена стіна двоповерхового будинку, пошкоджено будівлю спортивного комплексу, в дитячому садочку, приватних будинках пошкоджено вікна.
"Наслідки уточнюються. Попередньо − без жертв", - додали в адміністрації.
Топ коментарі
+11 Перехватчик
показати весь коментар28.01.2023 19:35
+7 Nikolay Nikos #551416
показати весь коментар28.01.2023 19:36
+6 Алексей Алексеевич #377576
показати весь коментар28.01.2023 19:46
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чому обстрілюють Харков, Суми, Миколаїв, Одесу, Дніпро, Київ і ще багато бакато міст і сіл...
а там же яке-не-яке а є ППО ???
всю Україну потрібно попередити що вона не захищена від обстрілів....
від цього я вже почуваю себе захищеним...
бо я вірю в наше ППО...
(але кожне село вони захистити не в змозі - це сумний факт)
@VPtishinsky
·
https://twitter.com/VPtishinsky/status/1618672858980548608 26 янв.
Кстати, местная вата всерьёз считает, что зэки, прошедшие через войну, уже не будут ни убивать, ни грабить. Типа они духовно очистились. Понимаете степень деградации этого быдла?
Наприклад. Вбив там когось спеціально, за щось там, конкурентів чи ще когось. Світило там 25 років. Сів на 25, пішов до терористів і через пів року якщо падлу повезе, повернеться.
Поки існує рашка в таких кордонах як зараз, мири не буде. Там імперець на імперці сидить.
Це коли наше військо було в резинових тапках та з палками після керування армією обертнями- генералами, громадянами рф( саламатіним і лебєдєвим) , які потім втекли разом з яником в московію?
Так, і через три роки Палички чарівної в Україні не було, щоб з нуля створити потужну армію проти ***** владіміровіча ...
Багато в 2017-18 нам допомагав Захід??? Може якусь зброю дарували, чи гроші на озброєння давали ?