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Росіяни завдали по Сумщині авіаційного удару, - ОВА

сумщина,обстріл

Російська армія в суботу вдень завдала чергового удару по прикордонню Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у Фейсбуці Сумська обласна військова адміністрація.

"По території Сумщини росіяни спрямували ворожий удар: за попередньою інформацією – авіаційний", - йдеться в повідомленні.

В ОВА додали, що внаслідок удару по м. Середино-Буда Шосткинського району була знищена стіна двоповерхового будинку, пошкоджено будівлю спортивного комплексу, в дитячому садочку, приватних будинках пошкоджено вікна.

"Наслідки уточнюються. Попередньо − без жертв", - додали в адміністрації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог б’є по прикордонню Сумщини та Чернігівщини, - ОК "Північ"

Автор: 

обстріл (28284) Сумська область (3565)


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Топ коментарі
+11
Николай Вискаридзе

@VPtishinsky

·

https://twitter.com/VPtishinsky/status/1618672858980548608 26 янв.

Кстати, местная вата всерьёз считает, что зэки, прошедшие через войну, уже не будут ни убивать, ни грабить. Типа они духовно очистились. Понимаете степень деградации этого быдла?
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28.01.2023 19:35
+7
Тебе придурка не блокувати,а пи....ти треба
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28.01.2023 19:36
+6
Війна завершиться тільки після розпаду рашки. Коли виграємо війну, то ми тільки виграємо час для себе, щоб підготуватися до нового нападу років через 5-10
Поки існує рашка в таких кордонах як зараз, мири не буде. Там імперець на імперці сидить.
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28.01.2023 19:46
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Тебе придурка не блокувати,а пи....ти треба
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28.01.2023 19:36 Відповісти
Скоріш за все з території московії був вихід ракет. Вони в наш простір зараз не залітають.
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28.01.2023 19:36 Відповісти
у кожному селі своє ППО має стояти ???
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28.01.2023 19:38 Відповісти
Є зональне! Є об"єктове! Якщо немає ніякого - тоді людей потрібно попередити, що вони не захищені!!!
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28.01.2023 23:17 Відповісти
чому вже майже пів року обстрілюють Нікополь?
чому обстрілюють Харков, Суми, Миколаїв, Одесу, Дніпро, Київ і ще багато бакато міст і сіл...
а там же яке-не-яке а є ППО ???
всю Україну потрібно попередити що вона не захищена від обстрілів....
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29.01.2023 13:26 Відповісти
ПВО против арты не працуе.
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29.01.2023 13:28 Відповісти
тут только терпеть и ждать очередной приход. и даже сховаться не успешь бо те сигалы тривоги до ***** так быстро летит арта
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29.01.2023 13:30 Відповісти
ти якщо в ППО НЕ компетент - краще помовч!!!!!
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28.01.2023 23:54 Відповісти
дуже добре що ви компетент... дуже!
від цього я вже почуваю себе захищеним...
бо я вірю в наше ППО...
(але кожне село вони захистити не в змозі - це сумний факт)
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29.01.2023 13:28 Відповісти
Давай я попробую ответить. И в рифме, и в правде. И так с 1991.
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28.01.2023 19:40 Відповісти
Вони ж завдають ударів не входячи в зону ппо і не залітаючи на нашу територію.
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28.01.2023 21:31 Відповісти
так скажіть людям що вони податеи платили "зря"
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28.01.2023 23:18 Відповісти
Податки часто комусь йдуть в кишеню.
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28.01.2023 23:26 Відповісти
коли висадиться десант на вертольотах або просто приліт буде - ми знову скажемо, що все ППО Кихв захищає???? А я знову в окупації буду 2-3 місяці???
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28.01.2023 23:33 Відповісти
Можливо так і буде,аможливо і ні.
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28.01.2023 23:43 Відповісти
Запитуйте їх.
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28.01.2023 23:56 Відповісти
Николай Вискаридзе

@VPtishinsky

·

https://twitter.com/VPtishinsky/status/1618672858980548608 26 янв.

Кстати, местная вата всерьёз считает, что зэки, прошедшие через войну, уже не будут ни убивать, ни грабить. Типа они духовно очистились. Понимаете степень деградации этого быдла?
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28.01.2023 19:35 Відповісти
Мені цікаво. А скільки вже було випадків у них по такій схемі.
Наприклад. Вбив там когось спеціально, за щось там, конкурентів чи ще когось. Світило там 25 років. Сів на 25, пішов до терористів і через пів року якщо падлу повезе, повернеться.
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28.01.2023 19:41 Відповісти
Там таких більшість з амнестованих таким чином.
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28.01.2023 19:43 Відповісти
там всех утилизируют ...
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29.01.2023 02:48 Відповісти
Але ж ми то знаємо, що будуть і грабувати і вбивати, і до сраки нам та їхня деградація.
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28.01.2023 19:42 Відповісти
Хтось ще вірить що вибивши кацапів з України завершимо війну?
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28.01.2023 19:40 Відповісти
Війна завершиться тільки після розпаду рашки. Коли виграємо війну, то ми тільки виграємо час для себе, щоб підготуватися до нового нападу років через 5-10
Поки існує рашка в таких кордонах як зараз, мири не буде. Там імперець на імперці сидить.
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28.01.2023 19:46 Відповісти
Війна закінчиться тільки коли буде постійна бавовна по всій території кацапії, не виключаючи багатоповерхівок з сотнями тисяч «мирних». В історії іншого не було.
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29.01.2023 06:56 Відповісти
Их еще выбить надо... А на счет завершения, нет не завершится. Пограничье будет под постоянными ударами.
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28.01.2023 19:49 Відповісти
Будет то, шо было 8 лет, только в больших масштабах- большой лугондон.
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28.01.2023 20:23 Відповісти
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28.01.2023 19:47 Відповісти
д'єрмак не дозволяє. "Ми жє нє ахрєссарі".
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28.01.2023 19:57 Відповісти
А ти хотів цієї бойні ще з 2014 року?
Це коли наше військо було в резинових тапках та з палками після керування армією обертнями- генералами, громадянами рф( саламатіним і лебєдєвим) , які потім втекли разом з яником в московію?
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28.01.2023 20:15 Відповісти
А включити мозги і самому собі відповісти на своє є ж питання слабо???
Так, і через три роки Палички чарівної в Україні не було, щоб з нуля створити потужну армію проти ***** владіміровіча ...
Багато в 2017-18 нам допомагав Захід??? Може якусь зброю дарували, чи гроші на озброєння давали ?
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28.01.2023 21:03 Відповісти
Підігнати смерч і по блєтгороду по курскам всяким. Установка добива на 70 км. Чому керівництво очкує.
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28.01.2023 21:31 Відповісти
ооооооооо! є вихід!
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28.01.2023 23:42 Відповісти
 
 