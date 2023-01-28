Росіяни завдали по Сумщині авіаційного удару, - ОВА

Російська армія в суботу вдень завдала чергового удару по прикордонню Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у Фейсбуці Сумська обласна військова адміністрація.

"По території Сумщини росіяни спрямували ворожий удар: за попередньою інформацією – авіаційний", - йдеться в повідомленні.

В ОВА додали, що внаслідок удару по м. Середино-Буда Шосткинського району була знищена стіна двоповерхового будинку, пошкоджено будівлю спортивного комплексу, в дитячому садочку, приватних будинках пошкоджено вікна.

"Наслідки уточнюються. Попередньо − без жертв", - додали в адміністрації.

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