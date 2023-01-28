Россияне нанесли по Сумщине авиационный удар, - ОВА
Российская армия в субботу днем нанесла очередной удар по приграничью Сумской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке Сумская областная военная администрация.
"По территории Сумщины россияне нанесли вражеский удар. По предварительной информации – авиационный", - говорится в сообщении.
В ОВА добавили, что в результате удара по г. Середино-Буда Шосткинского района была уничтожена стена двухэтажного дома, повреждено здание спортивного комплекса, в детском саду, частных домах повреждены окна.
"Последствия уточняются. Предварительно – без жертв", - добавили в администрации.
Топ комментарии
+11 Перехватчик
показать весь комментарий28.01.2023 19:35
+7 Nikolay Nikos #551416
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+6 Алексей Алексеевич #377576
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чому обстрілюють Харков, Суми, Миколаїв, Одесу, Дніпро, Київ і ще багато бакато міст і сіл...
а там же яке-не-яке а є ППО ???
всю Україну потрібно попередити що вона не захищена від обстрілів....
від цього я вже почуваю себе захищеним...
бо я вірю в наше ППО...
(але кожне село вони захистити не в змозі - це сумний факт)
@VPtishinsky
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https://twitter.com/VPtishinsky/status/1618672858980548608 26 янв.
Кстати, местная вата всерьёз считает, что зэки, прошедшие через войну, уже не будут ни убивать, ни грабить. Типа они духовно очистились. Понимаете степень деградации этого быдла?
Наприклад. Вбив там когось спеціально, за щось там, конкурентів чи ще когось. Світило там 25 років. Сів на 25, пішов до терористів і через пів року якщо падлу повезе, повернеться.
Поки існує рашка в таких кордонах як зараз, мири не буде. Там імперець на імперці сидить.
Це коли наше військо було в резинових тапках та з палками після керування армією обертнями- генералами, громадянами рф( саламатіним і лебєдєвим) , які потім втекли разом з яником в московію?
Так, і через три роки Палички чарівної в Україні не було, щоб з нуля створити потужну армію проти ***** владіміровіча ...
Багато в 2017-18 нам допомагав Захід??? Може якусь зброю дарували, чи гроші на озброєння давали ?