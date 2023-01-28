Россияне нанесли по Сумщине авиационный удар, - ОВА

Российская армия в субботу днем нанесла очередной удар по приграничью Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке Сумская областная военная администрация.

"По территории Сумщины россияне нанесли вражеский удар. По предварительной информации – авиационный", - говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что в результате удара по г. Середино-Буда Шосткинского района была уничтожена стена двухэтажного дома, повреждено здание спортивного комплекса, в детском саду, частных домах повреждены окна.

"Последствия уточняются. Предварительно – без жертв", - добавили в администрации.

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