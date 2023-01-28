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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россияне нанесли по Сумщине авиационный удар, - ОВА

сумщина,обстріл

Российская армия в субботу днем нанесла очередной удар по приграничью Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке Сумская областная военная администрация.

"По территории Сумщины россияне нанесли вражеский удар. По предварительной информации – авиационный", - говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что в результате удара по г. Середино-Буда Шосткинского района была уничтожена стена двухэтажного дома, повреждено здание спортивного комплекса, в детском саду, частных домах повреждены окна.

"Последствия уточняются. Предварительно – без жертв", - добавили в администрации.

Читайте также: Утром враг обстрелял Сумщину из минометов, - ОК "Північ"

Автор: 

обстрел (26975) Сумская область (3017)


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Топ комментарии
+11
Николай Вискаридзе

@VPtishinsky

·

https://twitter.com/VPtishinsky/status/1618672858980548608 26 янв.

Кстати, местная вата всерьёз считает, что зэки, прошедшие через войну, уже не будут ни убивать, ни грабить. Типа они духовно очистились. Понимаете степень деградации этого быдла?
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28.01.2023 19:35
+7
Тебе придурка не блокувати,а пи....ти треба
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28.01.2023 19:36
+6
Війна завершиться тільки після розпаду рашки. Коли виграємо війну, то ми тільки виграємо час для себе, щоб підготуватися до нового нападу років через 5-10
Поки існує рашка в таких кордонах як зараз, мири не буде. Там імперець на імперці сидить.
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28.01.2023 19:46
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Тебе придурка не блокувати,а пи....ти треба
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28.01.2023 19:36 Ответить
Скоріш за все з території московії був вихід ракет. Вони в наш простір зараз не залітають.
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28.01.2023 19:36 Ответить
у кожному селі своє ППО має стояти ???
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28.01.2023 19:38 Ответить
Є зональне! Є об"єктове! Якщо немає ніякого - тоді людей потрібно попередити, що вони не захищені!!!
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28.01.2023 23:17 Ответить
чому вже майже пів року обстрілюють Нікополь?
чому обстрілюють Харков, Суми, Миколаїв, Одесу, Дніпро, Київ і ще багато бакато міст і сіл...
а там же яке-не-яке а є ППО ???
всю Україну потрібно попередити що вона не захищена від обстрілів....
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29.01.2023 13:26 Ответить
ПВО против арты не працуе.
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29.01.2023 13:28 Ответить
тут только терпеть и ждать очередной приход. и даже сховаться не успешь бо те сигалы тривоги до ***** так быстро летит арта
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29.01.2023 13:30 Ответить
ти якщо в ППО НЕ компетент - краще помовч!!!!!
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28.01.2023 23:54 Ответить
дуже добре що ви компетент... дуже!
від цього я вже почуваю себе захищеним...
бо я вірю в наше ППО...
(але кожне село вони захистити не в змозі - це сумний факт)
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29.01.2023 13:28 Ответить
Давай я попробую ответить. И в рифме, и в правде. И так с 1991.
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28.01.2023 19:40 Ответить
Вони ж завдають ударів не входячи в зону ппо і не залітаючи на нашу територію.
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28.01.2023 21:31 Ответить
так скажіть людям що вони податеи платили "зря"
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28.01.2023 23:18 Ответить
Податки часто комусь йдуть в кишеню.
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28.01.2023 23:26 Ответить
коли висадиться десант на вертольотах або просто приліт буде - ми знову скажемо, що все ППО Кихв захищає???? А я знову в окупації буду 2-3 місяці???
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28.01.2023 23:33 Ответить
Можливо так і буде,аможливо і ні.
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28.01.2023 23:43 Ответить
Запитуйте їх.
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28.01.2023 23:56 Ответить
Николай Вискаридзе

@VPtishinsky

·

https://twitter.com/VPtishinsky/status/1618672858980548608 26 янв.

Кстати, местная вата всерьёз считает, что зэки, прошедшие через войну, уже не будут ни убивать, ни грабить. Типа они духовно очистились. Понимаете степень деградации этого быдла?
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28.01.2023 19:35 Ответить
Мені цікаво. А скільки вже було випадків у них по такій схемі.
Наприклад. Вбив там когось спеціально, за щось там, конкурентів чи ще когось. Світило там 25 років. Сів на 25, пішов до терористів і через пів року якщо падлу повезе, повернеться.
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28.01.2023 19:41 Ответить
Там таких більшість з амнестованих таким чином.
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28.01.2023 19:43 Ответить
там всех утилизируют ...
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29.01.2023 02:48 Ответить
Але ж ми то знаємо, що будуть і грабувати і вбивати, і до сраки нам та їхня деградація.
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28.01.2023 19:42 Ответить
Хтось ще вірить що вибивши кацапів з України завершимо війну?
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28.01.2023 19:40 Ответить
Війна завершиться тільки після розпаду рашки. Коли виграємо війну, то ми тільки виграємо час для себе, щоб підготуватися до нового нападу років через 5-10
Поки існує рашка в таких кордонах як зараз, мири не буде. Там імперець на імперці сидить.
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28.01.2023 19:46 Ответить
Війна закінчиться тільки коли буде постійна бавовна по всій території кацапії, не виключаючи багатоповерхівок з сотнями тисяч «мирних». В історії іншого не було.
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29.01.2023 06:56 Ответить
Их еще выбить надо... А на счет завершения, нет не завершится. Пограничье будет под постоянными ударами.
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28.01.2023 19:49 Ответить
Будет то, шо было 8 лет, только в больших масштабах- большой лугондон.
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28.01.2023 20:23 Ответить
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28.01.2023 19:47 Ответить
д'єрмак не дозволяє. "Ми жє нє ахрєссарі".
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28.01.2023 19:57 Ответить
А ти хотів цієї бойні ще з 2014 року?
Це коли наше військо було в резинових тапках та з палками після керування армією обертнями- генералами, громадянами рф( саламатіним і лебєдєвим) , які потім втекли разом з яником в московію?
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28.01.2023 20:15 Ответить
А включити мозги і самому собі відповісти на своє є ж питання слабо???
Так, і через три роки Палички чарівної в Україні не було, щоб з нуля створити потужну армію проти ***** владіміровіча ...
Багато в 2017-18 нам допомагав Захід??? Може якусь зброю дарували, чи гроші на озброєння давали ?
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28.01.2023 21:03 Ответить
Підігнати смерч і по блєтгороду по курскам всяким. Установка добива на 70 км. Чому керівництво очкує.
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28.01.2023 21:31 Ответить
ооооооооо! є вихід!
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28.01.2023 23:42 Ответить
 
 