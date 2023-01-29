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Військові армії РФ замінюють виснажені сили "вагнерівців", щоб посилити наступ на Бахмут, - ISW

рф

Американські аналітики переконані, що військовослужбовці армії РФ, імовірно, замінюють виснажені сили найманців із ПВК "Вагнер", щоб посилити наступ на Бахмут.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)

"Сили ПВК "Вагнер" у районі Бахмуту не досягли значних успіхів після захоплення Соледару. Підрозділи російської армії наразі беруть участь у боях за Бахмут з метою активізації російського наступу.

Кадри бойових дій, опубліковані 20 січня, свідчать про те, що російські повітряно-десантні війська діють навколо Бахмуту, оскільки на них видно російську БМД-4М – нішеву механізовану техніку, яка використовується виключно десантниками", - йдеться в повідомленні.

В ISW зазначили, що Міністерство оборони РФ дедалі частіше повідомляє, що російські повітряно-десантні війська діють у районі Бахмуту з початку січня 2023 року, що свідчить про те, що російські війська посилюють або замінюють "вагнерівців".

Після перекидання додаткових сил росіяни, ймовірно, не вичерпали свого наступального потенціалу в районі Бахмуту, вважають американські аналітики.

Також читайте: РФ може планувати наступ на Луганщині або в районі Вугледара на Донеччині, - ISW

Автор: 

армія рф (17250) Бахмут (1559) ПВК Вагнер (1540) ISW (653)


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Топ коментарі
+10
Іран, прямо зараз:
1) Горить нафтобаза.
2) Горить завод по виготовленню зброї.
3) Центр виробництва *********** та шахідів.
4) Вибухи на військовій базі в Хамадані і Кереджі.
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29.01.2023 06:28
+7
"Вагнеровці" використовувалися під Бахмутом як звичайні "кулевловлювачі" - щоб ми витратили на них б/к Враховувать треба і той фактор, що Герасимов усунув від командування ВДВ тверезо мислячого командувача і пожене в бій "повітряну піхоту", як звичайні мотострілецькі підрозділи
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29.01.2023 06:41
+7
Жуковское "бабы ещё нарожают" трансформировалось в путинское "суды ещё насажают", а военнослужащие армии РФ в биомассу армии РФ.....
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29.01.2023 06:56
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Іран, прямо зараз:
1) Горить нафтобаза.
2) Горить завод по виготовленню зброї.
3) Центр виробництва *********** та шахідів.
4) Вибухи на військовій базі в Хамадані і Кереджі.
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29.01.2023 06:28 Відповісти
Може в них яке свято?
Може то іранський Новий рік?
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29.01.2023 07:12 Відповісти
Куди вже посилювати -- вагнерівці лізли ж як зомбі .
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29.01.2023 06:29 Відповісти
"Вагнеровці" використовувалися під Бахмутом як звичайні "кулевловлювачі" - щоб ми витратили на них б/к Враховувать треба і той фактор, що Герасимов усунув від командування ВДВ тверезо мислячого командувача і пожене в бій "повітряну піхоту", як звичайні мотострілецькі підрозділи
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29.01.2023 06:41 Відповісти
Це типу на цих, що на фото замінюють?
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29.01.2023 06:43 Відповісти
Жуковское "бабы ещё нарожают" трансформировалось в путинское "суды ещё насажают", а военнослужащие армии РФ в биомассу армии РФ.....
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29.01.2023 06:56 Відповісти
And this is exactly why Ukraine needs Gatling guns. And a shitload of ammo. Mow all motherfuckers into the ground.
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29.01.2023 06:58 Відповісти
Замінюють "зеків-вагнерівців", бо їх добре викосили ЗСУ, до приходу нових штурм проводили кадрові кацапські військові, в тому числі і ті терористи, яких на московаії називають десантниками. Прийдуть нові зеки, і почнуть їх кидати на наші позиції до останнього зека. Їх рівень взяти трупами ще одне місто, а всією кацапською групіровкою під час контратаки всього декілька міст і терармія кацапів відповзе на свої болота. Ось і весь рівень "другої армії" світу.
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29.01.2023 07:20 Відповісти
Эти синяки сдыхая толпами дали оркам пополнить десантные части и выиграть время.Теперь Пригожин особо уже и не нужен и теперь истерит кругом.
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29.01.2023 07:33 Відповісти
Та брехня. Всю російську армію ми знищили ще влітку. Так Жданов казав. А чмобікі дуже смішні. У них трьохлінійкі Мосіна в вони усі розбігаються
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29.01.2023 08:16 Відповісти
 
 