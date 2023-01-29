Військові армії РФ замінюють виснажені сили "вагнерівців", щоб посилити наступ на Бахмут, - ISW
Американські аналітики переконані, що військовослужбовці армії РФ, імовірно, замінюють виснажені сили найманців із ПВК "Вагнер", щоб посилити наступ на Бахмут.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)
"Сили ПВК "Вагнер" у районі Бахмуту не досягли значних успіхів після захоплення Соледару. Підрозділи російської армії наразі беруть участь у боях за Бахмут з метою активізації російського наступу.
Кадри бойових дій, опубліковані 20 січня, свідчать про те, що російські повітряно-десантні війська діють навколо Бахмуту, оскільки на них видно російську БМД-4М – нішеву механізовану техніку, яка використовується виключно десантниками", - йдеться в повідомленні.
В ISW зазначили, що Міністерство оборони РФ дедалі частіше повідомляє, що російські повітряно-десантні війська діють у районі Бахмуту з початку січня 2023 року, що свідчить про те, що російські війська посилюють або замінюють "вагнерівців".
Після перекидання додаткових сил росіяни, ймовірно, не вичерпали свого наступального потенціалу в районі Бахмуту, вважають американські аналітики.
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1) Горить нафтобаза.
2) Горить завод по виготовленню зброї.
3) Центр виробництва *********** та шахідів.
4) Вибухи на військовій базі в Хамадані і Кереджі.
Може то іранський Новий рік?