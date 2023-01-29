60% підприємств Запоріжжя з деякими обмеженнями поновили роботу, - міськрада
У Запоріжжі відновили роботу 60% підприємств, однак більшість із них працюють не у повному обсязі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це в ефірі національного телемарафону розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
"На сьогодні 60% підприємств поновили свою роботу і працюють у Запоріжжі. Але обсяг продукції знижено, скорочується кількість працівників", - йдеться в повідомленні.
Куртєв розповів, що через відключення електроенергії підприємства не можуть працювати у повному обсязі.
За його словами, після початку повномасштабної війни приблизно 26 запорізьких підприємств були релоковані на захід України.
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