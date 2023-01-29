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Новообраний президент Чехії Павел має намір відвідати Україну, - ЗМІ

павел,петр

Президент Чехії Петр Павел разом із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою планують відвідати Україну та зустрітися з Володимиром Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомило словацьке видання Pravda.sk.

У неділю, 29 січня, Петр Павел зателефонує президенту України Володимиру Зеленському, пише видання.

Повідомляється, що під час телефонної розмови президент Чехії обговорить із Зеленським свій візит до України.

Павел має намір відвідати Київ разом з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

Чапутова, яка зустрілася з новообраним президентом Чехії у його передвиборчому штабі, привітала таку ідею.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав Павела з обранням президентом Чехії: "Сподіваюся на нашу тісну особисту співпрацю"

Автор: 

візит (1575) Чехія (1608) Павел Петр (152)


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Давай, Паша, **@ш рашу! 👍💪✌️
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29.01.2023 08:04 Відповісти
Танки привезуть?
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29.01.2023 08:05 Відповісти
Тре оголосити 29червня - національним святом!!!!!!)) 😁😁

Пи. Си. :29червня католицьке свято "Петра I Павла"!!))
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29.01.2023 08:32 Відповісти
Слава Богу, що цей президент не шукатиме мир в очах ху..ла і не телефонуватиме йому ночами.
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29.01.2023 08:41 Відповісти
Можно б було б сумісно Чехія, Польша, Словаччина та Україна, або свою ударну вертушку або літак, або важкий дрон, а краще все разом
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29.01.2023 09:59 Відповісти
Скоро угрофінського сутенера, корифана солцевських з Паннонії приберуть, і тил України буде забезпечений. А у так званого друга ***** з Чехії війна, конкурента Павела, війна вирвала жало яду проти УКРАЇНИ, шкіра на барабанах пропаганди "прохуділась" від старості. А бубни від хйл не завезли
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29.01.2023 11:38 Відповісти
Генерал Петр Павел, безумовно, гарний дядько й підтримує Україну. Але є одне "але": Чеська Республіка - це парламентська республіка, де президент має ду-у-же обмежені повноваження. В основному погоджувати призначення урядовців.
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29.01.2023 13:04 Відповісти
Нам це підходить.
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29.01.2023 13:10 Відповісти
 
 