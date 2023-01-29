Новообраний президент Чехії Павел має намір відвідати Україну, - ЗМІ

Президент Чехії Петр Павел разом із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою планують відвідати Україну та зустрітися з Володимиром Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомило словацьке видання Pravda.sk.

У неділю, 29 січня, Петр Павел зателефонує президенту України Володимиру Зеленському, пише видання.

Повідомляється, що під час телефонної розмови президент Чехії обговорить із Зеленським свій візит до України.

Павел має намір відвідати Київ разом з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

Чапутова, яка зустрілася з новообраним президентом Чехії у його передвиборчому штабі, привітала таку ідею.

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