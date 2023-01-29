Минулої доби росіяни двічі обстріляли Очаківську громаду, - ОВА
Російські військова 28 січня завдав артилерійських ударів по населеному пункту Очаківської громади Миколаївщини
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ
"Вчора, 28 січня, орієнтовно о 08:05 та 09:51 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено житлові та багатоквартирні будинки, господарські споруди, адміністративну будівлю. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
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Яр Холодний
показати весь коментар29.01.2023 08:32 Відповісти Мені подобається 0
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