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Новини Агресія Росії проти України
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Минулої доби росіяни двічі обстріляли Очаківську громаду, - ОВА

очаків

Російські військова 28 січня завдав артилерійських ударів по населеному пункту Очаківської громади Миколаївщини

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ

"Вчора, 28 січня, орієнтовно о 08:05 та 09:51 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено житлові та багатоквартирні будинки, господарські споруди, адміністративну будівлю. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

Миколаївська область (2264) обстріл (28284) Кім Віталій (471)


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Що - ніяк не можуть "кудись" попасти? Б товчуть той Очаків, товчуть - "як жид - гамана!"
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29.01.2023 08:32 Відповісти
 
 