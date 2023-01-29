Минулої доби росіяни двічі обстріляли Очаківську громаду, - ОВА

Російські військова 28 січня завдав артилерійських ударів по населеному пункту Очаківської громади Миколаївщини

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ

"Вчора, 28 січня, орієнтовно о 08:05 та 09:51 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено житлові та багатоквартирні будинки, господарські споруди, адміністративну будівлю. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

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