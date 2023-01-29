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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти перевіряють гаджети школярів Старобільського району Луганщини, - ОВА

мобільні,гаджети,смартфони,телефони

Російські загарбники раз на тиждень перевіряють гаджети в учнів шкіл Старобільського району Луганської області

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА.

"У школах Старобільського району вчителі-колаборанти почали перевіряти гаджети дітей задля виявлення проукраїнської позиції. Смартфони оглядають раз на тиждень у всіх класах - від молодшої до старшої ланки", - ідеться в повідомленні.

В одному із навчальних закладів перевіркою займається особисто директор. Він переглядає всі месенджери, соцмережі, історію браузера, YouTube та TikTok.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загарбники не визнають українських документів на нерухомість на окупованій Луганщині, - ОВА

Автор: 

окупація (6671) школа (2205) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+4
На Бамбасі завжди вистачало таких добровольців.
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29.01.2023 09:32
+3
Бояться что из маленького укропчика вырастет злой укропище🤣🤣🤣
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29.01.2023 10:15
+2
"Павліків Морозових" уже вербують? Чи у них"добровольців" вистачає?
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29.01.2023 09:17
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"Павліків Морозових" уже вербують? Чи у них"добровольців" вистачає?
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29.01.2023 09:17 Відповісти
На Бамбасі завжди вистачало таких добровольців.
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29.01.2023 09:32 Відповісти
А если у ребёнка кнопочная звонилка?
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29.01.2023 09:34 Відповісти
За это самая страшная кара.
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29.01.2023 10:13 Відповісти
ці руські лайножери малограмотні, діти самі все знають
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29.01.2023 09:39 Відповісти
На болотах дітьониши міняють батка-мобіка на смар годиник, або плейстейшит. То ці... живучи в злиднях будуть продавати усіх і вся...
Давай вбань мене так як вбанив за правду у фашиській тілєзі.
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29.01.2023 10:05 Відповісти
Мда, ПівнічнаКорея на стороні "курить"
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29.01.2023 10:10 Відповісти
Бояться что из маленького укропчика вырастет злой укропище🤣🤣🤣
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29.01.2023 10:15 Відповісти
https://sprotyv.info/news/u-rosi%d1%97-rizko-zbilshilasya-zahvoryuvanist-na-sifilis/ Сифілітики перевіряють дітей?
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29.01.2023 10:20 Відповісти
На Луганщині не хочуть лікувати поранених "вагнерівців", https://www.unian.ua/war/okupanti-z-vagnera-hvori-na-vil-sifilis-tuberkuloz-poranenih-okupantiv-ne-hochut-likuvati-12125763.html бо ті хворі на ВІЛ та сифіліс
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29.01.2023 10:51 Відповісти
Пусть меньше "икону целуют".
https://www.youtube.com/watch?v=1J3GaBlwen8 Смертельный поцелуй.))
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29.01.2023 11:18 Відповісти
"Освободітєлі" та колаборанти не вірять у поголовну любов жителів Луганщини до ху@ла та паРаши.
А шо ж такоє?
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29.01.2023 10:29 Відповісти
Луганщина - це вже суцільний концтабір рузкага міра.
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29.01.2023 11:36 Відповісти
Як діти малі. Якщо знаєш, що смартфон можуть перевірити, то нічого не вартує, ховати програми та їх історії. А батькам молодших учнів, допоки ті не навчаться ховати "зайве", взагалі не давати дітям смартфони до школи.
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08.04.2023 19:45 Відповісти
 
 