Окупанти перевіряють гаджети школярів Старобільського району Луганщини, - ОВА

Російські загарбники раз на тиждень перевіряють гаджети в учнів шкіл Старобільського району Луганської області

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА.

"У школах Старобільського району вчителі-колаборанти почали перевіряти гаджети дітей задля виявлення проукраїнської позиції. Смартфони оглядають раз на тиждень у всіх класах - від молодшої до старшої ланки", - ідеться в повідомленні.

В одному із навчальних закладів перевіркою займається особисто директор. Він переглядає всі месенджери, соцмережі, історію браузера, YouTube та TikTok.

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