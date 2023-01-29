Окупанти перевіряють гаджети школярів Старобільського району Луганщини, - ОВА
Російські загарбники раз на тиждень перевіряють гаджети в учнів шкіл Старобільського району Луганської області
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА.
"У школах Старобільського району вчителі-колаборанти почали перевіряти гаджети дітей задля виявлення проукраїнської позиції. Смартфони оглядають раз на тиждень у всіх класах - від молодшої до старшої ланки", - ідеться в повідомленні.
В одному із навчальних закладів перевіркою займається особисто директор. Він переглядає всі месенджери, соцмережі, історію браузера, YouTube та TikTok.
Топ коментарі
+4 5 копійок
показати весь коментар29.01.2023 09:32
+3 Алексей Королевский #552373
показати весь коментар29.01.2023 10:15
+2 Яр Холодний
показати весь коментар29.01.2023 09:17
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Давай вбань мене так як вбанив за правду у фашиській тілєзі.
https://www.youtube.com/watch?v=1J3GaBlwen8 Смертельный поцелуй.))
А шо ж такоє?