Загарбники не визнають українських документів на нерухомість на окупованій Луганщині, - ОВА
Документи на нерухомість, видані органами влади України після так званого включення "нових регіонів" до складу РФ, не визнаватимуться на окупованих територіях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Луганської ОВА.
"Федеральна служба державної реєстрації, кадастру та картографії загарбників розробила відповідний законопроєкт, який пропонує скасувати накладені Україною обмеження на нерухомість на Луганщині. Нібито "для виключення фальсифікації документів, а також недружніх дій, що створюють серйозні перешкоди у здійсненні громадянами РФ їх прав щодо володіння, користування та розпорядження майном", - йдеться в повідомленні.
В ОВА зазначили, що окупанти не планують приймати окремі документи, якщо вони породжують виникнення обмежень прав та (або) обтяжень нерухомого майна у вигляді застави, арешту чи заборони вчиняти певні дії на підставі актів суду чи іншого органу влади України". Відомості про обмеження прав чи обтяження нерухомості не будуть внесені до єдиного державного реєстру нерухомості.
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тобто зайнятi свинособаками будинки та власнiсть українських господарiв свинособаки визнають
своїми? нiчого нового...
тіпа, якщо хтось з громадян України з Луганщини ( окупованої) ще до окупації території де він живе наприклад взяв кредит в приват банку під заставу квартири, не виплатив жодної копійки його, банк надіслав повідомлення про опис майна та продаж квартири цієї з молотка для погашення такого боргу, то це не можливо буде зробити, оформити, бо окупаційна влада не приймає "окремі документи, якщо вони породжують виникнення обмежень прав та (або) обтяжень нерухомого майна у вигляді застави "
Тобто, такі люди, неплатники кредитів, або у яких квартири в заставі чи кредиті, зараз начебто в плюсі, а от ті хто не брав кредити або виплатив його чесно, ті такого плюса не мають
приватного права .
100 вiдсоткiв. )
цiкаво, чи залишились ще придурки в дЫнЫрЫ та в лЫнЫрЫ, якi дiйсно вважають, що з приходом
сраного рюзьгемира їм стало краще жити, нiж ранiше в Українi?