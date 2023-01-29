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Новини Агресія Росії проти України
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Загарбники не визнають українських документів на нерухомість на окупованій Луганщині, - ОВА

окупанти

Документи на нерухомість, видані органами влади України після так званого включення "нових регіонів" до складу РФ, не визнаватимуться на окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Telegram-канал Луганської ОВА

"Федеральна служба державної реєстрації, кадастру та картографії загарбників розробила відповідний законопроєкт, який пропонує скасувати накладені Україною обмеження на нерухомість на Луганщині. Нібито "для виключення фальсифікації документів, а також недружніх дій, що створюють серйозні перешкоди у здійсненні громадянами РФ їх прав щодо володіння, користування та розпорядження майном", - йдеться в повідомленні. 

В ОВА зазначили, що окупанти не планують приймати окремі документи, якщо вони породжують виникнення обмежень прав та (або) обтяжень нерухомого майна у вигляді застави, арешту чи заборони вчиняти певні дії на підставі актів суду чи іншого органу влади України". Відомості про обмеження прав чи обтяження нерухомості не будуть внесені до єдиного державного реєстру нерухомості.

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Автор: 

нерухомість (885) окупація (6671) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+4
нічого !!! в найближчому асі ЗСУ це пірішають !!!
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29.01.2023 08:25
+3
.

тобто зайнятi свинособаками будинки та власнiсть українських господарiв свинособаки визнають

своїми? нiчого нового...
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29.01.2023 08:35
+2
Дуракам закон не писан.. а дуракам у двадцятому поколінні - " и подавно "..
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29.01.2023 08:24
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Дуракам закон не писан.. а дуракам у двадцятому поколінні - " и подавно "..
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29.01.2023 08:24 Відповісти
нічого !!! в найближчому асі ЗСУ це пірішають !!!
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29.01.2023 08:25 Відповісти
.

тобто зайнятi свинособаками будинки та власнiсть українських господарiв свинособаки визнають

своїми? нiчого нового...
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29.01.2023 08:35 Відповісти
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29.01.2023 09:51 Відповісти
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29.01.2023 09:53 Відповісти
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29.01.2023 09:54 Відповісти
страшно такое писать, но если доходит уже до такого п...а, или самим все сжечь или заминировать так, что-бы разнесло все.
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29.01.2023 08:41 Відповісти
"не планують приймати окремі документи, якщо вони породжують виникнення обмежень прав та (або) обтяжень нерухомого майна у вигляді застави Джерело:

тіпа, якщо хтось з громадян України з Луганщини ( окупованої) ще до окупації території де він живе наприклад взяв кредит в приват банку під заставу квартири, не виплатив жодної копійки його, банк надіслав повідомлення про опис майна та продаж квартири цієї з молотка для погашення такого боргу, то це не можливо буде зробити, оформити, бо окупаційна влада не приймає "окремі документи, якщо вони породжують виникнення обмежень прав та (або) обтяжень нерухомого майна у вигляді застави "

Тобто, такі люди, неплатники кредитів, або у яких квартири в заставі чи кредиті, зараз начебто в плюсі, а от ті хто не брав кредити або виплатив його чесно, ті такого плюса не мають
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29.01.2023 09:57 Відповісти
Це мародерство та повна зневага до всіх норм міжнародного
приватного права .
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29.01.2023 10:26 Відповісти
Донецькій і Луганській ваті приготуватися до виселення на Кольський півострів, - їх квартири вже не їх квартири. Пора поступитися мсцем сімєям бойових бурятів, яким набритло жити в вічній мерзлоті. Тепер черга жити в вічній мерзлоті любітєлям рускага міра з Донбасу. Любов до рускага міра закінчується в болотах Ненецького автономного округа з ненецькою народною стравою в вигляді гнилого тисячолітнього оленя в зубах - копальхем називається. Будуть вони пити морошку і закусювати копльхемом з трупним ядом.
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29.01.2023 11:04 Відповісти
.

100 вiдсоткiв. )

цiкаво, чи залишились ще придурки в дЫнЫрЫ та в лЫнЫрЫ, якi дiйсно вважають, що з приходом

сраного рюзьгемира їм стало краще жити, нiж ранiше в Українi?
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29.01.2023 17:54 Відповісти
Єто совсем не плохо!!По крайней мере у тех коллаборантов и пророссийских холуёв, которые хотели отсидеться под окупацией и под шумок приобрести надурняк ещё две -три квартиры или другую недвижимость аппетиты накрылись медным тазом!!
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29.01.2023 12:56 Відповісти
 
 