Загарбники не визнають українських документів на нерухомість на окупованій Луганщині, - ОВА

Документи на нерухомість, видані органами влади України після так званого включення "нових регіонів" до складу РФ, не визнаватимуться на окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Луганської ОВА.

"Федеральна служба державної реєстрації, кадастру та картографії загарбників розробила відповідний законопроєкт, який пропонує скасувати накладені Україною обмеження на нерухомість на Луганщині. Нібито "для виключення фальсифікації документів, а також недружніх дій, що створюють серйозні перешкоди у здійсненні громадянами РФ їх прав щодо володіння, користування та розпорядження майном", - йдеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, що окупанти не планують приймати окремі документи, якщо вони породжують виникнення обмежень прав та (або) обтяжень нерухомого майна у вигляді застави, арешту чи заборони вчиняти певні дії на підставі актів суду чи іншого органу влади України". Відомості про обмеження прав чи обтяження нерухомості не будуть внесені до єдиного державного реєстру нерухомості.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До лікарні у Ювілейному на Луганщині доставили до 300 "вагнерівців", більшість із них - із захворюваннями на ВІЛ/СНІД, сифіліс, туберкульоз та пневмонію, - Генштаб