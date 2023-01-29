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Повернення у російські школи військової підготовки свідчить про мілітаризацію суспільства, - британська розвідка

росія,військова,підготовка

Останніми тижнями міністерство освіти Росії надало більш детальну інформацію про впровадження раніше оголошеного плану щодо включення базової військової підготовки в російську програму середньої школи.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Останніми тижнями Міністерство освіти Росії надало більш детальну інформацію про впровадження раніше оголошеного плану щодо включення базової військової підготовки в російську програму середньої школи", - йдеться в повідомленні. 

Російські школярі та студенти будуть навчатися користуватися автоматами, ручними гранатами серії АК, а також засобами індивідуального захисту. Уроки з військової підготовки стануть обов'язковими вже з наступного навчального року. Військову підготовку також повернуть у вищі навчальні заклади.

"Ці ініціативи підкреслюють дедалі більше мілітаризовану атмосферу в Росії під час війни, а також є (ймовірно навмисним) спогадом про Радянський Союз: подібне навчання було обов'язковим у школах до 1993 року", - пояснює британська розвідка.

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Автор: 

росія (64969) школа (2205) підготовка (179)


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Топ коментарі
+9
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29.01.2023 09:48
+4
Тому всій Європі потрібно об'єднатися, як ніколи, щоб вистояти і знищити цю гідру-московію. Не вийде окремим, таким наприклад, як мадяри, проїхатися на шиї поляків, литовців, латвійців, естонців і чехів. На росії мільйони обдуреного і зомбованого м'яса, яке може сиділи не тільки в окопах, а у лайні роками і про це вони мають знати,
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29.01.2023 09:40
+4
Совок возвращается. Только вожделенной колбасы по 2.20 не будет и не за горами ПуЛАГ.
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29.01.2023 09:59
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Майбутні чмобіки.. Майбутні дохлі чмобіки...
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29.01.2023 09:37 Відповісти
если по честному - то дело то - хорошее и нужное. и никакая это не милитаризация. это минимальный набор для выживания.
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29.01.2023 09:40 Відповісти
Тому всій Європі потрібно об'єднатися, як ніколи, щоб вистояти і знищити цю гідру-московію. Не вийде окремим, таким наприклад, як мадяри, проїхатися на шиї поляків, литовців, латвійців, естонців і чехів. На росії мільйони обдуреного і зомбованого м'яса, яке може сиділи не тільки в окопах, а у лайні роками і про це вони мають знати,
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29.01.2023 09:40 Відповісти
В них мілітаризація після розпаду совка і нікуди не дівалася.Варто лише подивитися на їхні фільми і серіали і дідовоєвальство.За вивіскою британська розвідка,якісь журналісти пишуть.
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29.01.2023 09:41 Відповісти
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29.01.2023 09:48 Відповісти
Учнів готували до війни ще з часів совка.
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29.01.2023 09:51 Відповісти
Ті ,кому за 50, пам"ятають уроки ,які мали назву НВП ( начальная ваєнная падгатовка ) з фанерними калашами ,що буди звичайною фікцією і показухою.
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29.01.2023 10:26 Відповісти
Так і на початку 2000х у нас ще це було... Не знав, що москалі то прибрали зі шкіл
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29.01.2023 10:28 Відповісти
Ми стріляли з мілкашки в кар"єрі.
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29.01.2023 13:02 Відповісти
Совок возвращается. Только вожделенной колбасы по 2.20 не будет и не за горами ПуЛАГ.
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29.01.2023 09:59 Відповісти
Так. Тоді вони нагодували свою срань продуктами, яке забрали в українців, заморивши голодоморами більше 15 мільйонів громадян. Ще збіжжя продавали за кордон, звідки привезли устаткування і спеціалістів, які побудували їм заводи, фабрики і параходи. Тому сьогодні на кацапії спочатку будуть концтабори і вимирання, бо зерно вони вкрали у минулому році і більше їм такої нагоди не випаде.
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29.01.2023 10:07 Відповісти
Ще міняли в ТОРГСІНАх на золото та антикваріат..
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29.01.2023 10:42 Відповісти
Цензор!
Які нафіг "гранати серії АК". Зовсім діти пишуть? На озброєнні кацапів РГН, РГО, РГ-42, Ф-1, РГД-5.
Тьху двійочники. Своїми помилками та незнанням ви знижаєте цінність ресурсу!
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29.01.2023 10:04 Відповісти
"Путлєрюгенту" не вистачає кадрів для оборони москви?
Невже так швидко "СВО" дійшла до останнього пункту свого "плану"?
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29.01.2023 10:17 Відповісти
Украине бы тоже не мешало. А то везде в интернете хипстеры-пацифисты. Когда колхозники закончатся Родину защищать будет некому.
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29.01.2023 10:17 Відповісти
Колхозы это у вас рашистов ******..ты непереживай за нас..скорее вы все закончитесь чем у нас закончатся желающие защитить страну. а вы мрази рашистские все тут поляжите
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29.01.2023 11:28 Відповісти
Чекайте, а вони що раніше повідміняли ці уроки? Я думав, що вони завжди були. Вони ж з совка були в 10-11 класах і ще 20 років тому в Україні теж були!
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29.01.2023 10:29 Відповісти
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29.01.2023 10:43 Відповісти
Божевільне ***** вертає Совок. В Білорусь захоплена, Україну намагається захопити, потім в його мріях - інші "республіки". А коли обісреться у війні, то зробить міні-Совок на паРаші з усіма атрибутами - мілітарізацією і агресивною пропагандою проти Заходу. Вангую, кацапи ще з нафталіна витягнуть піонерію, старі антизахідні плакати та ін.
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29.01.2023 12:04 Відповісти
Ви звідкіля? Усе, про що кажете, вже є. І піонерія, і "враг не дремлет". Лише додалися ще "українські нацисти" та "повсємєстная русофобія"
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29.01.2023 12:33 Відповісти
А что делать кругом враги. Сцарь всё больше боится что штык войдёт в его очко.
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29.01.2023 12:24 Відповісти
Этого мы и ожидали.И это свидетельствует о том ,что ЭТИ ДЕТИ ЗАХВАТЧИКОВ КРЕМЛЯ-СТАЛИНЯНО(двоник с 1927г.)-МИКОЯНОВ ПОЛОЖАТ ВСЕХ ЛИЖБЫ БЫТЬ ВО ВЛАСТИ САМОЙ БОГАТОЙ СТРАНЫ НА ПЛАНЕТЕ.Без богатств они-НИКТО- НА ЭТОМ СВЕТЕ.
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29.01.2023 12:30 Відповісти
 
 