Повернення у російські школи військової підготовки свідчить про мілітаризацію суспільства, - британська розвідка

Останніми тижнями міністерство освіти Росії надало більш детальну інформацію про впровадження раніше оголошеного плану щодо включення базової військової підготовки в російську програму середньої школи.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Останніми тижнями Міністерство освіти Росії надало більш детальну інформацію про впровадження раніше оголошеного плану щодо включення базової військової підготовки в російську програму середньої школи", - йдеться в повідомленні.

Російські школярі та студенти будуть навчатися користуватися автоматами, ручними гранатами серії АК, а також засобами індивідуального захисту. Уроки з військової підготовки стануть обов'язковими вже з наступного навчального року. Військову підготовку також повернуть у вищі навчальні заклади.

"Ці ініціативи підкреслюють дедалі більше мілітаризовану атмосферу в Росії під час війни, а також є (ймовірно навмисним) спогадом про Радянський Союз: подібне навчання було обов'язковим у школах до 1993 року", - пояснює британська розвідка.

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