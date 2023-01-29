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Возвращение в российские школы военной подготовки свидетельствует о милитаризации общества, - британская разведка

росія,військова,підготовка

В последние недели министерство образования России предоставило более подробную информацию о внедрении ранее объявленного плана по включению базовой военной подготовки в российскую программу средней школы.

Об этом сообщает разведка Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"В последние недели Министерство образования России предоставило более подробную информацию о внедрении ранее объявленного плана по включению базовой военной подготовки в российскую программу средней школы", - говорится в сообщении.

Российские школьники и студенты будут учиться пользоваться автоматами, ручными гранатами серии АК, а также средствами индивидуальной защиты. Уроки по военной подготовке станут обязательными уже со следующего учебного года. Военную подготовку также вернут в высшие учебные заведения.

"Эти инициативы подчеркивают все более милитаризованную атмосферу в России во время войны, а также (вероятно преднамеренное) воспоминание о Советском Союзе: подобное обучение было обязательным в школах до 1993 года", - объясняет британская разведка.

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россия (95402) школа (3012) подготовка (224)


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Топ комментарии
+9
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29.01.2023 09:48
+4
Тому всій Європі потрібно об'єднатися, як ніколи, щоб вистояти і знищити цю гідру-московію. Не вийде окремим, таким наприклад, як мадяри, проїхатися на шиї поляків, литовців, латвійців, естонців і чехів. На росії мільйони обдуреного і зомбованого м'яса, яке може сиділи не тільки в окопах, а у лайні роками і про це вони мають знати,
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29.01.2023 09:40
+4
Совок возвращается. Только вожделенной колбасы по 2.20 не будет и не за горами ПуЛАГ.
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29.01.2023 09:59
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Майбутні чмобіки.. Майбутні дохлі чмобіки...
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29.01.2023 09:37 Ответить
если по честному - то дело то - хорошее и нужное. и никакая это не милитаризация. это минимальный набор для выживания.
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29.01.2023 09:40 Ответить
Тому всій Європі потрібно об'єднатися, як ніколи, щоб вистояти і знищити цю гідру-московію. Не вийде окремим, таким наприклад, як мадяри, проїхатися на шиї поляків, литовців, латвійців, естонців і чехів. На росії мільйони обдуреного і зомбованого м'яса, яке може сиділи не тільки в окопах, а у лайні роками і про це вони мають знати,
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29.01.2023 09:40 Ответить
В них мілітаризація після розпаду совка і нікуди не дівалася.Варто лише подивитися на їхні фільми і серіали і дідовоєвальство.За вивіскою британська розвідка,якісь журналісти пишуть.
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29.01.2023 09:41 Ответить
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29.01.2023 09:48 Ответить
Учнів готували до війни ще з часів совка.
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29.01.2023 09:51 Ответить
Ті ,кому за 50, пам"ятають уроки ,які мали назву НВП ( начальная ваєнная падгатовка ) з фанерними калашами ,що буди звичайною фікцією і показухою.
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29.01.2023 10:26 Ответить
Так і на початку 2000х у нас ще це було... Не знав, що москалі то прибрали зі шкіл
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29.01.2023 10:28 Ответить
Ми стріляли з мілкашки в кар"єрі.
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29.01.2023 13:02 Ответить
Совок возвращается. Только вожделенной колбасы по 2.20 не будет и не за горами ПуЛАГ.
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29.01.2023 09:59 Ответить
Так. Тоді вони нагодували свою срань продуктами, яке забрали в українців, заморивши голодоморами більше 15 мільйонів громадян. Ще збіжжя продавали за кордон, звідки привезли устаткування і спеціалістів, які побудували їм заводи, фабрики і параходи. Тому сьогодні на кацапії спочатку будуть концтабори і вимирання, бо зерно вони вкрали у минулому році і більше їм такої нагоди не випаде.
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29.01.2023 10:07 Ответить
Ще міняли в ТОРГСІНАх на золото та антикваріат..
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29.01.2023 10:42 Ответить
Цензор!
Які нафіг "гранати серії АК". Зовсім діти пишуть? На озброєнні кацапів РГН, РГО, РГ-42, Ф-1, РГД-5.
Тьху двійочники. Своїми помилками та незнанням ви знижаєте цінність ресурсу!
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29.01.2023 10:04 Ответить
"Путлєрюгенту" не вистачає кадрів для оборони москви?
Невже так швидко "СВО" дійшла до останнього пункту свого "плану"?
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29.01.2023 10:17 Ответить
Украине бы тоже не мешало. А то везде в интернете хипстеры-пацифисты. Когда колхозники закончатся Родину защищать будет некому.
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29.01.2023 10:17 Ответить
Колхозы это у вас рашистов ******..ты непереживай за нас..скорее вы все закончитесь чем у нас закончатся желающие защитить страну. а вы мрази рашистские все тут поляжите
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29.01.2023 11:28 Ответить
Чекайте, а вони що раніше повідміняли ці уроки? Я думав, що вони завжди були. Вони ж з совка були в 10-11 класах і ще 20 років тому в Україні теж були!
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29.01.2023 10:29 Ответить
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29.01.2023 10:43 Ответить
Божевільне ***** вертає Совок. В Білорусь захоплена, Україну намагається захопити, потім в його мріях - інші "республіки". А коли обісреться у війні, то зробить міні-Совок на паРаші з усіма атрибутами - мілітарізацією і агресивною пропагандою проти Заходу. Вангую, кацапи ще з нафталіна витягнуть піонерію, старі антизахідні плакати та ін.
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29.01.2023 12:04 Ответить
Ви звідкіля? Усе, про що кажете, вже є. І піонерія, і "враг не дремлет". Лише додалися ще "українські нацисти" та "повсємєстная русофобія"
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29.01.2023 12:33 Ответить
А что делать кругом враги. Сцарь всё больше боится что штык войдёт в его очко.
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29.01.2023 12:24 Ответить
Этого мы и ожидали.И это свидетельствует о том ,что ЭТИ ДЕТИ ЗАХВАТЧИКОВ КРЕМЛЯ-СТАЛИНЯНО(двоник с 1927г.)-МИКОЯНОВ ПОЛОЖАТ ВСЕХ ЛИЖБЫ БЫТЬ ВО ВЛАСТИ САМОЙ БОГАТОЙ СТРАНЫ НА ПЛАНЕТЕ.Без богатств они-НИКТО- НА ЭТОМ СВЕТЕ.
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29.01.2023 12:30 Ответить
 
 