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Дефіцит в енергосистемі залишається значним, найскладніша ситуація на Одещині, - "Укренерго"

електроенергія

29 січня спостерігається зменшення споживання електроенергії, але дефіцит в енергосистемі ще значний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НЕК "Укренерго".

"Внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що продовжується відновлення енергосистеми після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, що спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

"До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Найскладніша ситуація в Одеській області, де через значні пошкодження відновлення планової схеми живлення регіону потребує більше часу, ніж раніше", - зазначили в "Укренерго".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Споживання електроенергії дещо зменшилось. Найскладніша ситуація на Одещині, - "Укренерго"

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електроенергія (6182) Укренерго (2687) відключення світла (1086)


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Вони ніякі цифри не називають,напевне бояться щоб путін не напав.Коротше,вішають лапшу на вуха,а тим часом,набивають кишені доларами,зобов'язування ніхто не відміняв.Влада так пробрехалась,що віри їм немає.
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29.01.2023 10:57 Відповісти
Хто знає, чому не було дефіциту на новорічні свята?
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29.01.2023 10:58 Відповісти
І взагалі цікаво, Україна хоча б один ват електроенергії продає за кордон?
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29.01.2023 11:00 Відповісти
вчора дали світло о 16-ій. по графику мали вимикнуть о 20-ій,а вимикнули в о 23-ій...мабуть черговий в цей час марафон дивився,та й забув рубильника смикнуть.
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29.01.2023 11:05 Відповісти
Добрый день,не знаю как у вас но за два дня эти энергетики задолбали,значит отключают свет в обед на два часа потом включают и я затапливаю дровяной котел.Через 30 минут выключают,бесперебойник еще не заряжен поэтому запускаю генератор и тут бац через 30 минут опять включают.Неужели нельзя просто на полчаса позже дать свет?В пятницу рубили по четыре часа целый день.
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29.01.2023 12:02 Відповісти
Нам света не надо, Зеленский великий нам путь озарил
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29.01.2023 13:54 Відповісти
 
 