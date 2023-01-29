Дефіцит в енергосистемі залишається значним, найскладніша ситуація на Одещині, - "Укренерго"

29 січня спостерігається зменшення споживання електроенергії, але дефіцит в енергосистемі ще значний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НЕК "Укренерго".

"Внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що продовжується відновлення енергосистеми після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, що спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

"До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Найскладніша ситуація в Одеській області, де через значні пошкодження відновлення планової схеми живлення регіону потребує більше часу, ніж раніше", - зазначили в "Укренерго".

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