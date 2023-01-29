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Новини Агресія Росії проти України
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Минулої доби росіяни 36 разів обстріляли територію Херсонщини, - ОВА

херсонщина

28 січня російські військові 36 разів обстріляли територію Херсонщини, 4 рази було обстріляно Херсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Херсонської ОВА

"Російські окупанти 36 разів обстріляли територію Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Херсон армія РФ обстріляла 4 рази – пошкоджено будівлю комунального підприємства, газопровід та домівки херсонців", - йдеться в повідомленні. 

Одна людина отримала поранення. 

28 січня під ворожим вогнем опинилися м.Берислав, с.Милове та с.Тягинка, повідомив начальник Бериславської РВА Володимир Літвінов. 

"Російська армія не припиняє завдавати ударів по населених пунктах Бериславського району. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та господарські споруди", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни б’ють із артилерії та РСЗВ по Херсонщині, в обласному центрі пошкоджено будинки та медзаклади, є жертви, - ОВА

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обстріл (28284) Берислав (184) Херсонська область (5713)


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