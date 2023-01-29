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Новини
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До армії Польщі у 2022-му вступила рекордна кількість людей

армія,польща,польська

До польської армії за минулий рік вступили 13 742 солдати. Це рекорд з моменту скасування обов’язкової військової служби у 2008 році.

Про це заявив віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Минулого року до польської армії вступила рекордна кількість солдатів. Я маю на увазі професійних військовослужбовців - 13 742 солдатів. Це стало рекордом з моменту скасування обов'язкової військової служби", - сказав він у Любліні на церемонії складання присяги бійцями Війська територіальної оборони.

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"Це лише перший етап, адже цього, 2023 року, наша кампанія "Стань солдатом Республіки Польща" лише набиратиме обертів. Як результат, більше добровольців вже записалися на добровільну строкову військову службу", - додав польський міністр.

За словами Блащака, наразі збройні сили Польщі налічують 164 тисячі військових, ще 36 тисяч є бійцями Війська тероборони.

"Наша мета - щоб польська армія налічувала щонайменше 300 тисяч солдатів, зокрема 50 тисяч солдатів ВТО і 250 тисяч професійних солдатів", - зазначив він.

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Як відомо, на тлі повномасштабної війни в Україні в Польщі почали робити кроки для зміцнення обороноздатності.

Навесні 2022 року було ухвалено закон "Про захист Батьківщини", який запровадив новий вид військової служби - добровільну військову службу. Пройти її може кожен, хто раніше не був в армії. Завдяки їй можна пройти військову підготовку і в майбутньому залишитись в резерві або вступити в професійну армію.

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Крім того, Польща планує подвоїти витрати на оборону - спершу з нинішніх 2,4% валового внутрішнього продукту до 3%, а згодом - до 5% ВВП.

Автор: 

армія (3768) Польща (8488) Блащак Маріуш (111)


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Топ коментарі
+14
Ще рік два і Польща буде однією з сильних армій старого світу.
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29.01.2023 12:15
+9
Польське війсь вже зараз краще за бундесвер.
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29.01.2023 12:18
+9
Меркель уничтожив бундесвер крупно подставила поляков,так что им приходится надеяться на себя и ВСУ.
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29.01.2023 12:41
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Ще рік два і Польща буде однією з сильних армій старого світу.
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29.01.2023 12:15 Відповісти
Польське війсь вже зараз краще за бундесвер.
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29.01.2023 12:18 Відповісти
Меркель уничтожив бундесвер крупно подставила поляков,так что им приходится надеяться на себя и ВСУ.
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29.01.2023 12:41 Відповісти
арестович це ти!? *** як же ви з*бали диванні експерди зі своїми термінами
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29.01.2023 12:38 Відповісти
Ну 13 тис це звісно круто, але треба казати, ще рік два і армія Польщі буде як три бригади ЗСУ.
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29.01.2023 12:49 Відповісти
А як статтю прочитати? 164тис професійного війська і 36тис. ТРО
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29.01.2023 13:51 Відповісти
Із цих 137 тис, десь 50% обслуги. От і рахуй реальну кількість тих хто воюватиме. Цифра реально смішна.
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29.01.2023 14:28 Відповісти
А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение
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29.01.2023 12:15 Відповісти
Польща у відповідь на агресію рф/рб у 2021/2022 демонструє нам те, що мав робити уряд України починаючи з 2014 року. Але ж вангувать та байки розказувати значно краще, та й по бабкам профітно. Тоді б можливо й 24.02.22 не було або сценарій відсічі був більш планомірний.
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29.01.2023 12:17 Відповісти
Просто поляки не слушали Меркель как один лысый тип.
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29.01.2023 12:42 Відповісти
Це Україні потрібно було робити ще у 2008 році після агресії рф у Грузії. Розумні вчаться на чужих помилках, наприклад, поляки.
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29.01.2023 12:47 Відповісти
Ще один діванний експерд, який взагалі не розуміє які процеси пройшли у ЗСУ з 2014-2019.
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29.01.2023 14:30 Відповісти
Шановний пан мабудь хотів написати ...що Україна повинная була продовжувати робити і в 2019-2021 роках.

Бо після 2014 для війська робилось багато чого, а от після 2019...
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29.01.2023 15:39 Відповісти
Це армія мирного часу, якби ЗСУ мали 160 тис, то ми б оборонялись в районі Варшави.
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29.01.2023 12:51 Відповісти
Питання в тому, що кожна держава, виходячи з багатьох чинників, і, насамперед, з території і кількості населення, формує чисельний склад збройних сил.
Польща "трішечки" менша за площею за Україну і, до того ж, член НАТО.
Так, що плодити чисельну армію, їм ні до чого. А ось сили ТРО це здорово.
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29.01.2023 13:50 Відповісти
Якщо так то віддаю полякам Угорщину, в якій уряд - підараси *************..
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29.01.2023 13:07 Відповісти
On YouTube some Ibrahim from Germoney
said, that Poland would be of rich soil,
and it would be "our" native territory.

That's what we get selling out passports.

Just like in the Old Testament there would be
also milk and honey not only in "Egypt",
but also in some "promised land" .
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29.01.2023 13:44 Відповісти
Щось про Польщу, молоко і мед.
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29.01.2023 13:55 Відповісти
Поляки молодці. Перед загрозою гуртуються і збільшують армію. А шо робили українці останні три роки? Українці - не молодці.
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29.01.2023 13:08 Відповісти
13 тис для України - це десь мобілізація по одній області, якщо не менше. Тобто великий пердь в калюжу, якщо взяти до увагу, що населення Польщі 37 млн.
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29.01.2023 14:25 Відповісти
А почему до сих пор нету извинений Германии и целого ряда других стран, когда польские ребята отражали набег мигрантов из **********? Вы же непрерывно, десятки раз говорили, что их надо пускать и все такое. Когда там шло целенаправленное нападение при полной поддержке 2 диктаторов. Более того, это же был источник прибыли, среди мигрантов не было ни одного человека, кто лично не заплатил кошельку Лукашенко 5000 долларов взноса за доставку до границы. Польша и Литва защитили границу ЕС, хотя и ходили под дулами автомата и камнями мигрантов. Несколько человек погибли, строя сотни километров заборов. Где извинения за то, что тысячи человек защищали ваши страны? Ведь все мигранты шли в Германию, никто в Польше оставаться и не собирался, здесь и рожу набить могут, и денег давать никто не будет нахаляву непонятно кому.
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29.01.2023 15:21 Відповісти
В рамках найбільшої в своїй історії військово-експортної угоди Південна Корея погодилася продати Польщі близько 1 000 танків К2, а також 648 самохідних гаубиць і 48 винищувачів FA-50. Першу партію з 180 танків К2 планується доставити польським збройним силам у 2022 році, а аналітики зазначають, що вони компенсують бойові машини радянського зразка, які Польща вже надала Україні для боротьби з російським вторгненням.
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29.01.2023 19:16 Відповісти
 
 