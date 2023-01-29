До армії Польщі у 2022-му вступила рекордна кількість людей

До польської армії за минулий рік вступили 13 742 солдати. Це рекорд з моменту скасування обов’язкової військової служби у 2008 році.

Про це заявив віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Минулого року до польської армії вступила рекордна кількість солдатів. Я маю на увазі професійних військовослужбовців - 13 742 солдатів. Це стало рекордом з моменту скасування обов'язкової військової служби", - сказав він у Любліні на церемонії складання присяги бійцями Війська територіальної оборони.

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"Це лише перший етап, адже цього, 2023 року, наша кампанія "Стань солдатом Республіки Польща" лише набиратиме обертів. Як результат, більше добровольців вже записалися на добровільну строкову військову службу", - додав польський міністр.

За словами Блащака, наразі збройні сили Польщі налічують 164 тисячі військових, ще 36 тисяч є бійцями Війська тероборони.

"Наша мета - щоб польська армія налічувала щонайменше 300 тисяч солдатів, зокрема 50 тисяч солдатів ВТО і 250 тисяч професійних солдатів", - зазначив він.

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Як відомо, на тлі повномасштабної війни в Україні в Польщі почали робити кроки для зміцнення обороноздатності.

Навесні 2022 року було ухвалено закон "Про захист Батьківщини", який запровадив новий вид військової служби - добровільну військову службу. Пройти її може кожен, хто раніше не був в армії. Завдяки їй можна пройти військову підготовку і в майбутньому залишитись в резерві або вступити в професійну армію.

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Крім того, Польща планує подвоїти витрати на оборону - спершу з нинішніх 2,4% валового внутрішнього продукту до 3%, а згодом - до 5% ВВП.