Росіяни двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області, - ОК "Північ"

Ворожі війська продовжують обстрілювати Чернігівщину з артилерії та мінометів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"З 12:20 до 12:30 повідомили про 8 приходів, імовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Хрінівка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 12:30 до 12:38 надійшла інформація про 3 приходи, імовірно з САУ, в районі н.п. Красний Хутір. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

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