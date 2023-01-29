УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4024 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
846 2

Росіяни двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області, - ОК "Північ"

сумщина,чернігівщина

Ворожі війська продовжують обстрілювати Чернігівщину з артилерії та мінометів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь". 

"З 12:20 до 12:30 повідомили про 8 приходів, імовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Хрінівка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 12:30 до 12:38 надійшла інформація про 3 приходи, імовірно з САУ, в районі н.п. Красний Хутір. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог б’є по прикордонню Сумщини та Чернігівщини, - ОК "Північ"

Автор: 

обстріл (28284) Чернігівщина (1584)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дивно, от мій двоюрідний брат, який живе в 12 км від кордону з рашкою (недалеко від Грем'яача), каже що обстрілюють постійно, трохи рідше ніж кожний день.
показати весь коментар
29.01.2023 15:36 Відповісти
по теорії ймовірності якщо стріляти декілька разів - то рано чи пізно ПОПАДЕШ! Ми це ждемо?
показати весь коментар
29.01.2023 16:09 Відповісти
 
 