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Новини Війна
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Військова допомога Україні дасть можливість досягти мирної угоди, - Столтенберг

столтенберг

Наразі немає ознак того, що Путін змінив загальну мету вторгнення до України.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ніхто не може сказати, коли закінчиться війна. Але ми знаємо, що це загарбницька війна, це насправді війна за вибором президента Путіна. Він вирішив вторгнутися в іншу країну, суверенну демократичну державу в Європі. І президент Путін може закінчити війну сьогодні. Але проблема полягає в тому, що ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін і правителі в Москві готуються до миру. Ми бачимо протилежне", - зазначив він.

За словами Столтенберга, росіяни готуються до подальшої війни.

"Вони мобілізують більше солдатів, понад 200 000, а потенційно навіть більше. Вони активно купують нову зброю, більше боєприпасів, нарощують власне виробництво, також купують більше зброї в інших авторитарних державах, таких як Іран і Північна Корея", - додав генсек Альянсу.

"Ми не бачили жодних ознак того, що президент Путін змінив свою загальну мету цього вторгнення, тобто контролювати сусіда, контролювати Україну", - додав Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, надзвичайно важливо, щоб Путін не виграв цю війну. Також він додав, що ця війна на якомусь етапі закінчиться за столом переговорів.

"Але ми знаємо, що те, що відбувається за цим столом, нерозривно пов’язане з ситуацією на полі бою та повністю залежить від неї. Отже, якщо ми дійсно хочемо, щоб Україна переважала як суверенна, незалежна держава в Європі, то нам потрібно підтримати їх зараз. Військова підтримка сьогодні дає можливість досягти мирної угоди завтра. Але доки президент Путін вірить, що може перемагати на полі бою, він не сяде й не братиме добросовісно участь (у переговорах. - Ред.). Тож парадокс полягає в тому, що фактично військова підтримка України є найкращим способом досягнення мирного вирішення війни шляхом переговорів", - підсумував він.

Читайте: Столтенберг закликав Південну Корею збільшити військову підтримку України

Автор: 

НАТО (6441) путін володимир (23811) росія (65146) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+8
"президент путін" закінчить війну, коли здохне *****
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30.01.2023 15:33
+8
А ми нарощуємо виробництво? Будуємо ракети? Треба на росії знищувати виробничі потужності, склади, казарми..
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30.01.2023 15:35
+7
Алекс, насчет ракет, за ГОД войны, шапито-95, уже что то могло свое сделать. Выпускали же ракеты Гром-2 и даже на ближний восток продали 1 заказ. Понятно что в Украине под обстрелами их делать не получится, но есть соседние страны НАТО, там можно сборочное производство развернуть. Только к большому сожалению, шапито занято дележкой должностей и воровством.
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30.01.2023 15:44
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"президент путін" закінчить війну, коли здохне *****
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30.01.2023 15:33 Відповісти
може він бі й змінив цей план, але населення раши вже втягнулося... "Матери путинской России уникальные существа, «аналоговнетные». Меня ОЧЕНЬ сложно удивить, но письмо от «русской мамы» несколько ошарашило:

«Какое химическое пахучее вещество нужно положить в карманы сына, чтобы отпугнуть лис и собак от тела? Он мобилизован, но не хочется чтобы тело разорвали и съели без остатка. Тогда он останется неопознанным или будет считаться пропавшим без вести.»

Невзоров
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30.01.2023 15:34 Відповісти
не буде "тєла" - не буде виплат і лади.
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30.01.2023 15:44 Відповісти
А ми нарощуємо виробництво? Будуємо ракети? Треба на росії знищувати виробничі потужності, склади, казарми..
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30.01.2023 15:35 Відповісти
То знищуйте.
Піцу там з Італії хоч киньте, чи оливками їх, оливками!
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30.01.2023 15:37 Відповісти
Алекс, насчет ракет, за ГОД войны, шапито-95, уже что то могло свое сделать. Выпускали же ракеты Гром-2 и даже на ближний восток продали 1 заказ. Понятно что в Украине под обстрелами их делать не получится, но есть соседние страны НАТО, там можно сборочное производство развернуть. Только к большому сожалению, шапито занято дележкой должностей и воровством.
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30.01.2023 15:44 Відповісти
Авжеж !
https://www.youtube.com/watch?v=Id9wTKtJlEA
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30.01.2023 16:38 Відповісти
А тим часом. Клітчате з МО, тобто Резніков, купляє втричі дорожче харчування для військових. Друге клітчате, тобто Шмигло збирається підняти комуналку,..
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30.01.2023 15:37 Відповісти
Ну дак все правильно:
"... Путін не змінив планів, росіяни готуються до подальшої війни..." Джерело:
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30.01.2023 15:41 Відповісти
Надо понять главное. Чем больше корупционеров и воров будет при власти в Украине, тем лучше ***-лу. Это именно его система, поскольку любым вором на должности можно управлять угрожая оглаской. За год войны, шапито-95 не только ничего не сделало для искоренения, а даже усугубило.
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30.01.2023 15:46 Відповісти
До шапито был чучма и дважды несудимый. Проблема в другой плоскости - атеизм как состояние мозгов большинства советских народов. Раз Бога нет, воровать можно и нужно.
В Божий суд народ НЕ ВЕРИТ. А это автоматически решает вопросы правопорядка и проч.
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30.01.2023 16:17 Відповісти
Я сам в бога не верю. А более подробный ответ, читайте ниже.
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30.01.2023 16:23 Відповісти
все це нікчемне словоблуддя Столтенберга зводиться всього до одної фрази:
Тож парадокс полягає в тому, що фактично військова підтримка України є найкращим способом досягнення мирного вирішення війни шляхом переговорів.
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30.01.2023 15:43 Відповісти
Так збільшуйте збройову підтримку України бо може статися що *уйло і до вас посуне!
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30.01.2023 15:47 Відповісти
Не сунется. Он ублюдок, но не дурак. Поддержка запада, будет во много раз больше, если от шапито 95 увидят настоящее неприятие коррупции и казнокрадства. Никто не любит давать оружие в ненадежные руки. А шапито-95 занято другим...
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30.01.2023 15:49 Відповісти
Чего стоит хотя бы история с выделением 65 млн грвн подруге ЗЕ, на какое то там шоу по ТВ. Это в стране где волонтеры собирают копейки на обеспечение бойцов на передовой, амуницией и транспортом? Сколько пикапов Тойоты, можно купить на 65 млн грвн?
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30.01.2023 15:51 Відповісти
Пуйло опущенное будет воевать против Украины до последней свинособаки.
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30.01.2023 15:50 Відповісти
Легко могу сказать, когда закончится война.
Уже завтра, если сегодня вся Украина станет на колени перед Богом
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30.01.2023 16:11 Відповісти
"На бога надейся, а сам не плошай".
В Швеции, которая поставляет качественное оружие Украине, верующих около 10%. Это нисколько не мешает, выпускать высокотехнологичные вещи в военных и гражданских отраслях. И любая толпа молящихся верующих ничего не сможет противопоставить, 30-ти зарядному автомату в руках атеиста.
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30.01.2023 16:22 Відповісти
Так это было известно с 2014....
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30.01.2023 16:21 Відповісти
рф готовится к новому наступлению, во время которого попытается захватить всю Украину, - Столтенберг.

«рф мобилизует больше солдат, более 200 000 человек. путин не изменил общую цель этого вторжения, которая заключается в том, чтобы контролировать всю Украину».
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30.01.2023 16:24 Відповісти
РФ может нанести точечные ракетные удары по Украине

Как сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона, враг начал терроризировать небольшими воздушными атаками и предпосылками к ним, что является психологическим истощением и давлением на население.

"Уже сейчас 11 кораблей в Черном море, но количество ракетоносителей осталась неизменной - их все же три и ракет типа "Калибр" начеку 20.

Это говорит о том, что они продолжают держать давление на население и абсолютно не исключаются точечные ракетные удары", - сказала она.
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30.01.2023 16:25 Відповісти
дибіли ***,
краще приготувались би зробити в себе на росєі газифікацію міст і сральніків закупити з ваннами
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30.01.2023 18:00 Відповісти
Путін - ніякий не "росіянин".
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30.01.2023 19:10 Відповісти
 
 