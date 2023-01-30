Військова допомога Україні дасть можливість досягти мирної угоди, - Столтенберг
Наразі немає ознак того, що Путін змінив загальну мету вторгнення до України.
Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ніхто не може сказати, коли закінчиться війна. Але ми знаємо, що це загарбницька війна, це насправді війна за вибором президента Путіна. Він вирішив вторгнутися в іншу країну, суверенну демократичну державу в Європі. І президент Путін може закінчити війну сьогодні. Але проблема полягає в тому, що ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін і правителі в Москві готуються до миру. Ми бачимо протилежне", - зазначив він.
За словами Столтенберга, росіяни готуються до подальшої війни.
"Вони мобілізують більше солдатів, понад 200 000, а потенційно навіть більше. Вони активно купують нову зброю, більше боєприпасів, нарощують власне виробництво, також купують більше зброї в інших авторитарних державах, таких як Іран і Північна Корея", - додав генсек Альянсу.
"Ми не бачили жодних ознак того, що президент Путін змінив свою загальну мету цього вторгнення, тобто контролювати сусіда, контролювати Україну", - додав Столтенберг.
Генсек НАТО наголосив, надзвичайно важливо, щоб Путін не виграв цю війну. Також він додав, що ця війна на якомусь етапі закінчиться за столом переговорів.
"Але ми знаємо, що те, що відбувається за цим столом, нерозривно пов’язане з ситуацією на полі бою та повністю залежить від неї. Отже, якщо ми дійсно хочемо, щоб Україна переважала як суверенна, незалежна держава в Європі, то нам потрібно підтримати їх зараз. Військова підтримка сьогодні дає можливість досягти мирної угоди завтра. Але доки президент Путін вірить, що може перемагати на полі бою, він не сяде й не братиме добросовісно участь (у переговорах. - Ред.). Тож парадокс полягає в тому, що фактично військова підтримка України є найкращим способом досягнення мирного вирішення війни шляхом переговорів", - підсумував він.
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«Какое химическое пахучее вещество нужно положить в карманы сына, чтобы отпугнуть лис и собак от тела? Он мобилизован, но не хочется чтобы тело разорвали и съели без остатка. Тогда он останется неопознанным или будет считаться пропавшим без вести.»
Невзоров
Піцу там з Італії хоч киньте, чи оливками їх, оливками!
https://www.youtube.com/watch?v=Id9wTKtJlEA
"... Путін не змінив планів, росіяни готуються до подальшої війни..." Джерело:
В Божий суд народ НЕ ВЕРИТ. А это автоматически решает вопросы правопорядка и проч.
Тож парадокс полягає в тому, що фактичновійськова підтримка України є найкращим способом досягнення мирного вирішення війни шляхом переговорів.
Уже завтра, если сегодня вся Украина станет на колени перед Богом
В Швеции, которая поставляет качественное оружие Украине, верующих около 10%. Это нисколько не мешает, выпускать высокотехнологичные вещи в военных и гражданских отраслях. И любая толпа молящихся верующих ничего не сможет противопоставить, 30-ти зарядному автомату в руках атеиста.
«рф мобилизует больше солдат, более 200 000 человек. путин не изменил общую цель этого вторжения, которая заключается в том, чтобы контролировать всю Украину».
Как сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона, враг начал терроризировать небольшими воздушными атаками и предпосылками к ним, что является психологическим истощением и давлением на население.
"Уже сейчас 11 кораблей в Черном море, но количество ракетоносителей осталась неизменной - их все же три и ракет типа "Калибр" начеку 20.
Это говорит о том, что они продолжают держать давление на население и абсолютно не исключаются точечные ракетные удары", - сказала она.
краще приготувались би зробити в себе на росєі газифікацію міст і сральніків закупити з ваннами