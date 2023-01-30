Військова допомога Україні дасть можливість досягти мирної угоди, - Столтенберг

Наразі немає ознак того, що Путін змінив загальну мету вторгнення до України.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ніхто не може сказати, коли закінчиться війна. Але ми знаємо, що це загарбницька війна, це насправді війна за вибором президента Путіна. Він вирішив вторгнутися в іншу країну, суверенну демократичну державу в Європі. І президент Путін може закінчити війну сьогодні. Але проблема полягає в тому, що ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін і правителі в Москві готуються до миру. Ми бачимо протилежне", - зазначив він.

За словами Столтенберга, росіяни готуються до подальшої війни.

"Вони мобілізують більше солдатів, понад 200 000, а потенційно навіть більше. Вони активно купують нову зброю, більше боєприпасів, нарощують власне виробництво, також купують більше зброї в інших авторитарних державах, таких як Іран і Північна Корея", - додав генсек Альянсу.

"Ми не бачили жодних ознак того, що президент Путін змінив свою загальну мету цього вторгнення, тобто контролювати сусіда, контролювати Україну", - додав Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, надзвичайно важливо, щоб Путін не виграв цю війну. Також він додав, що ця війна на якомусь етапі закінчиться за столом переговорів.

"Але ми знаємо, що те, що відбувається за цим столом, нерозривно пов’язане з ситуацією на полі бою та повністю залежить від неї. Отже, якщо ми дійсно хочемо, щоб Україна переважала як суверенна, незалежна держава в Європі, то нам потрібно підтримати їх зараз. Військова підтримка сьогодні дає можливість досягти мирної угоди завтра. Але доки президент Путін вірить, що може перемагати на полі бою, він не сяде й не братиме добросовісно участь (у переговорах. - Ред.). Тож парадокс полягає в тому, що фактично військова підтримка України є найкращим способом досягнення мирного вирішення війни шляхом переговорів", - підсумував він.

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