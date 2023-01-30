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Путин не изменил планов, россияне готовятся к дальнейшей войне, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

столтенберг

Пока нет признаков того, что Путин изменил общую цель вторжения в Украину.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня никто не может сказать, когда закончится война. Но мы знаем, что это захватническая война, это действительно война по выбору президента Путина. Он решил вторгнуться в другую страну, суверенное демократическое государство в Европе. И президент Путин может завершить войну сегодня. Но проблема в том, что мы не видим никаких признаков того, что президент Путин и правители в Москве готовятся к миру. Мы видим обратное", – отметил он.

По словам Столтенберга, россияне готовятся к дальнейшей войне.

"Они мобилизуют больше солдат, более 200 000, а потенциально даже больше. Они активно покупают новое оружие, больше боеприпасов, наращивают собственное производство, также покупают больше оружия в других авторитарных государствах, таких как Иран и Северная Корея", – добавил генсек Альянса.

"Мы не видели никаких признаков того, что президент Путин изменил свою общую цель этого вторжения, то есть контролировать соседа, контролировать Украину", – добавил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что чрезвычайно важно, чтобы Путин не выиграл эту войну. Также он добавил, что эта война на каком-то этапе закончится за столом переговоров.

"Но мы знаем, что происходящее за этим столом неразрывно связано с ситуацией на поле боя и полностью зависит от нее. Итак, если мы действительно хотим, чтобы Украина преобладала как суверенное независимое государство в Европе, то нам нужно поддержать их сейчас. Военная поддержка сегодня позволяет достичь мирного соглашения завтра. Но пока президент Путин верит, что может побеждать на поле боя, он не сядет и не будет участвовать добросовестно (в переговорах. - Ред.). Так что парадокс состоит в том, что фактически военная поддержка Украины является лучшим способом достижения мирного решения войны путем переговоров", - подытожил он.

Также читайте: Польша передаст Украине истребители F-16, если это решение поддержит НАТО, - Моравецкий
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Топ комментарии
+8
"президент путін" закінчить війну, коли здохне *****
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30.01.2023 15:33
+8
А ми нарощуємо виробництво? Будуємо ракети? Треба на росії знищувати виробничі потужності, склади, казарми..
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30.01.2023 15:35
+7
Алекс, насчет ракет, за ГОД войны, шапито-95, уже что то могло свое сделать. Выпускали же ракеты Гром-2 и даже на ближний восток продали 1 заказ. Понятно что в Украине под обстрелами их делать не получится, но есть соседние страны НАТО, там можно сборочное производство развернуть. Только к большому сожалению, шапито занято дележкой должностей и воровством.
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30.01.2023 15:44
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"президент путін" закінчить війну, коли здохне *****
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30.01.2023 15:33 Ответить
може він бі й змінив цей план, але населення раши вже втягнулося... "Матери путинской России уникальные существа, «аналоговнетные». Меня ОЧЕНЬ сложно удивить, но письмо от «русской мамы» несколько ошарашило:

«Какое химическое пахучее вещество нужно положить в карманы сына, чтобы отпугнуть лис и собак от тела? Он мобилизован, но не хочется чтобы тело разорвали и съели без остатка. Тогда он останется неопознанным или будет считаться пропавшим без вести.»

Невзоров
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30.01.2023 15:34 Ответить
не буде "тєла" - не буде виплат і лади.
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30.01.2023 15:44 Ответить
А ми нарощуємо виробництво? Будуємо ракети? Треба на росії знищувати виробничі потужності, склади, казарми..
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30.01.2023 15:35 Ответить
То знищуйте.
Піцу там з Італії хоч киньте, чи оливками їх, оливками!
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30.01.2023 15:37 Ответить
Алекс, насчет ракет, за ГОД войны, шапито-95, уже что то могло свое сделать. Выпускали же ракеты Гром-2 и даже на ближний восток продали 1 заказ. Понятно что в Украине под обстрелами их делать не получится, но есть соседние страны НАТО, там можно сборочное производство развернуть. Только к большому сожалению, шапито занято дележкой должностей и воровством.
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30.01.2023 15:44 Ответить
Авжеж !
https://www.youtube.com/watch?v=Id9wTKtJlEA
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30.01.2023 16:38 Ответить
А тим часом. Клітчате з МО, тобто Резніков, купляє втричі дорожче харчування для військових. Друге клітчате, тобто Шмигло збирається підняти комуналку,..
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30.01.2023 15:37 Ответить
Ну дак все правильно:
"... Путін не змінив планів, росіяни готуються до подальшої війни..." Джерело: https://censor.net/ua/n3396601
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30.01.2023 15:41 Ответить
Надо понять главное. Чем больше корупционеров и воров будет при власти в Украине, тем лучше ***-лу. Это именно его система, поскольку любым вором на должности можно управлять угрожая оглаской. За год войны, шапито-95 не только ничего не сделало для искоренения, а даже усугубило.
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30.01.2023 15:46 Ответить
До шапито был чучма и дважды несудимый. Проблема в другой плоскости - атеизм как состояние мозгов большинства советских народов. Раз Бога нет, воровать можно и нужно.
В Божий суд народ НЕ ВЕРИТ. А это автоматически решает вопросы правопорядка и проч.
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30.01.2023 16:17 Ответить
Я сам в бога не верю. А более подробный ответ, читайте ниже.
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30.01.2023 16:23 Ответить
все це нікчемне словоблуддя Столтенберга зводиться всього до одної фрази:
Тож парадокс полягає в тому, що фактично військова підтримка України є найкращим способом досягнення мирного вирішення війни шляхом переговорів.
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30.01.2023 15:43 Ответить
Так збільшуйте збройову підтримку України бо може статися що *уйло і до вас посуне!
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30.01.2023 15:47 Ответить
Не сунется. Он ублюдок, но не дурак. Поддержка запада, будет во много раз больше, если от шапито 95 увидят настоящее неприятие коррупции и казнокрадства. Никто не любит давать оружие в ненадежные руки. А шапито-95 занято другим...
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30.01.2023 15:49 Ответить
Чего стоит хотя бы история с выделением 65 млн грвн подруге ЗЕ, на какое то там шоу по ТВ. Это в стране где волонтеры собирают копейки на обеспечение бойцов на передовой, амуницией и транспортом? Сколько пикапов Тойоты, можно купить на 65 млн грвн?
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30.01.2023 15:51 Ответить
Пуйло опущенное будет воевать против Украины до последней свинособаки.
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30.01.2023 15:50 Ответить
Легко могу сказать, когда закончится война.
Уже завтра, если сегодня вся Украина станет на колени перед Богом
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30.01.2023 16:11 Ответить
"На бога надейся, а сам не плошай".
В Швеции, которая поставляет качественное оружие Украине, верующих около 10%. Это нисколько не мешает, выпускать высокотехнологичные вещи в военных и гражданских отраслях. И любая толпа молящихся верующих ничего не сможет противопоставить, 30-ти зарядному автомату в руках атеиста.
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30.01.2023 16:22 Ответить
Так это было известно с 2014....
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30.01.2023 16:21 Ответить
рф готовится к новому наступлению, во время которого попытается захватить всю Украину, - Столтенберг.

«рф мобилизует больше солдат, более 200 000 человек. путин не изменил общую цель этого вторжения, которая заключается в том, чтобы контролировать всю Украину».
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30.01.2023 16:24 Ответить
РФ может нанести точечные ракетные удары по Украине

Как сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона, враг начал терроризировать небольшими воздушными атаками и предпосылками к ним, что является психологическим истощением и давлением на население.

"Уже сейчас 11 кораблей в Черном море, но количество ракетоносителей осталась неизменной - их все же три и ракет типа "Калибр" начеку 20.

Это говорит о том, что они продолжают держать давление на население и абсолютно не исключаются точечные ракетные удары", - сказала она.
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30.01.2023 16:25 Ответить
дибіли ***,
краще приготувались би зробити в себе на росєі газифікацію міст і сральніків закупити з ваннами
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30.01.2023 18:00 Ответить
Путін - ніякий не "росіянин".
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30.01.2023 19:10 Ответить
 
 