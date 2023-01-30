Путин не изменил планов, россияне готовятся к дальнейшей войне, - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Пока нет признаков того, что Путин изменил общую цель вторжения в Украину.
Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня никто не может сказать, когда закончится война. Но мы знаем, что это захватническая война, это действительно война по выбору президента Путина. Он решил вторгнуться в другую страну, суверенное демократическое государство в Европе. И президент Путин может завершить войну сегодня. Но проблема в том, что мы не видим никаких признаков того, что президент Путин и правители в Москве готовятся к миру. Мы видим обратное", – отметил он.
По словам Столтенберга, россияне готовятся к дальнейшей войне.
"Они мобилизуют больше солдат, более 200 000, а потенциально даже больше. Они активно покупают новое оружие, больше боеприпасов, наращивают собственное производство, также покупают больше оружия в других авторитарных государствах, таких как Иран и Северная Корея", – добавил генсек Альянса.
"Мы не видели никаких признаков того, что президент Путин изменил свою общую цель этого вторжения, то есть контролировать соседа, контролировать Украину", – добавил Столтенберг.
Генсек НАТО подчеркнул, что чрезвычайно важно, чтобы Путин не выиграл эту войну. Также он добавил, что эта война на каком-то этапе закончится за столом переговоров.
"Но мы знаем, что происходящее за этим столом неразрывно связано с ситуацией на поле боя и полностью зависит от нее. Итак, если мы действительно хотим, чтобы Украина преобладала как суверенное независимое государство в Европе, то нам нужно поддержать их сейчас. Военная поддержка сегодня позволяет достичь мирного соглашения завтра. Но пока президент Путин верит, что может побеждать на поле боя, он не сядет и не будет участвовать добросовестно (в переговорах. - Ред.). Так что парадокс состоит в том, что фактически военная поддержка Украины является лучшим способом достижения мирного решения войны путем переговоров", - подытожил он.
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«Какое химическое пахучее вещество нужно положить в карманы сына, чтобы отпугнуть лис и собак от тела? Он мобилизован, но не хочется чтобы тело разорвали и съели без остатка. Тогда он останется неопознанным или будет считаться пропавшим без вести.»
Невзоров
Піцу там з Італії хоч киньте, чи оливками їх, оливками!
https://www.youtube.com/watch?v=Id9wTKtJlEA
"... Путін не змінив планів, росіяни готуються до подальшої війни..." Джерело: https://censor.net/ua/n3396601
В Божий суд народ НЕ ВЕРИТ. А это автоматически решает вопросы правопорядка и проч.
Тож парадокс полягає в тому, що фактичновійськова підтримка України є найкращим способом досягнення мирного вирішення війни шляхом переговорів.
Уже завтра, если сегодня вся Украина станет на колени перед Богом
В Швеции, которая поставляет качественное оружие Украине, верующих около 10%. Это нисколько не мешает, выпускать высокотехнологичные вещи в военных и гражданских отраслях. И любая толпа молящихся верующих ничего не сможет противопоставить, 30-ти зарядному автомату в руках атеиста.
«рф мобилизует больше солдат, более 200 000 человек. путин не изменил общую цель этого вторжения, которая заключается в том, чтобы контролировать всю Украину».
Как сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона, враг начал терроризировать небольшими воздушными атаками и предпосылками к ним, что является психологическим истощением и давлением на население.
"Уже сейчас 11 кораблей в Черном море, но количество ракетоносителей осталась неизменной - их все же три и ракет типа "Калибр" начеку 20.
Это говорит о том, что они продолжают держать давление на население и абсолютно не исключаются точечные ракетные удары", - сказала она.
краще приготувались би зробити в себе на росєі газифікацію міст і сральніків закупити з ваннами