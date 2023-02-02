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Британія про F-16 для України: Найшвидша програма навчання для пілота становить 35 місяців

f-16,літак

Уряд Великої Британії не планує постачати Україні винищувачі F-16. За словами чинного прем’єра Ріші Сунака, на повноцінну підготовку пілотів можуть знадобитися роки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Велика Британія зосереджена на наданні допомоги, яку Україна може використати в короткостроковій перспективі, наголосив  Сунак.

Офіційний речник прем'єра Британії зазначив : "Ми будемо продовжувати прислухатися до українців і думати, що є правильним у довгостроковій перспективі. Але варто зрозуміти ситуацію: найшвидша програма навчання для нового пілота F-16 становить приблизно 35 місяців. Поточна програма навчання на реактивних літаках Великої Британії триває п’ять років".

У грудні 2022 року Сунак заявляв, що "британські винищувачі надзвичайно складні, і на те, щоб навчитися літати, йдуть місяці.

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Вчора міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що жодного "твердого рішення" з цього приводу не прийнято, хоча він зазначив, що не вважає, що зараз правильний час для надання літаків Україні.

Автор: 

Велика Британія (5571) літак (2900) Сунак Ріші (183) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+30
35 місяців це программа навчання нового льотчика з нуля, а програма перенавчання вже готового льотчика на новий тип літака займе на порядок менше часу
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02.02.2023 16:26
+23
3,14здьож. наші Соколи через 3 місяці так будуть літати, що навіть випробовувач цього літака палити почне і піде в запой
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02.02.2023 16:19
+15
брехня
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02.02.2023 16:17
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Чим гіпотетично триндіти, краще б почали навчати ще учора.
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02.02.2023 20:31 Відповісти
Ну ясно, що нам просто не хотять їх давати. Причин є багато. Ціна, обслуговування, ********** (знову таки ціна), кількість, і найголовніше це можливості цього безперечно серйозного озброєння. Українське військо, маючи таких літаків навіть з десяток, може вражати цілі далеко за лінією фронту. Вартість літака сягає більш як 30 млн. баксів. Озброєння теж коштує не мало. Деякі модифікації ракет коштують до 1 млн. доларів.
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02.02.2023 20:41 Відповісти
Я думаю, що наші хлопці вже проходять перепідготовку десь в США. Просто про це не говорять.
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02.02.2023 22:39 Відповісти
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