Британія про F-16 для України: Найшвидша програма навчання для пілота становить 35 місяців

Уряд Великої Британії не планує постачати Україні винищувачі F-16. За словами чинного прем’єра Ріші Сунака, на повноцінну підготовку пілотів можуть знадобитися роки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Велика Британія зосереджена на наданні допомоги, яку Україна може використати в короткостроковій перспективі, наголосив Сунак.

Офіційний речник прем'єра Британії зазначив : "Ми будемо продовжувати прислухатися до українців і думати, що є правильним у довгостроковій перспективі. Але варто зрозуміти ситуацію: найшвидша програма навчання для нового пілота F-16 становить приблизно 35 місяців. Поточна програма навчання на реактивних літаках Великої Британії триває п’ять років".

У грудні 2022 року Сунак заявляв, що "британські винищувачі надзвичайно складні, і на те, щоб навчитися літати, йдуть місяці.

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Вчора міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що жодного "твердого рішення" з цього приводу не прийнято, хоча він зазначив, що не вважає, що зараз правильний час для надання літаків Україні.