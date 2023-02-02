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Новини Допомога Україні
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Євросоюз надав Україні вже 12 млрд євро військової допомоги, - Боррель

боррель,жозеп

Євросоюз надав Україні вже близько 12 млрд євро військової допомоги як через Європейський фонд миру, так і державами-членами на двосторонній основі.

Про це заявив у четвер високий представник ЄС, віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель під час спільного засідання уряду України та Європейської комісії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

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"Думаю, що ми досягаємо цифри 12 млрд євро військової допомоги", - сказав він.

За словами Борреля, ця цифра включає як 3,6 млрд євро з Європейського фонду миру, так і військову допомогу, надану на двосторонній основі державами-членами.

Він нагадав, що Євросоюз уперше у своїй історії відправляє зброю воюючій країні, як і вперше тренує на своїй території військових третьої країни.

Високий представник ЄС запевнив, що "поставок військової техніки до України буде все більше і більше, особливо після рішення щодо постачання вам важких танків". Також він вказав на важливість поставок Україні гармат та боєприпасів до них.

"Ми маємо збільшити наші зусилля, надаючи вам стільки підтримки, стільки ви потребуєте, допоки ви не виграєте війну", - наголосив віцепрезидент Єврокомісії.

Автор: 

допомога (8334) Євросоюз (13388) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+5
Будете дебілів включати, отримаєте дерев'яні тувалєти з диркою посеред Європи
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02.02.2023 16:25
+4
а скільки там в диван надійшло??!?!
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02.02.2023 16:30
+2
А українські військові продовжують купувати собі потрібну амуніцію у спеціалізованих крамницях-спостерігаю це кожного дня у своєму місті...
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02.02.2023 16:28
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Будете дебілів включати, отримаєте дерев'яні тувалєти з диркою посеред Європи
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02.02.2023 16:25 Відповісти
А українські військові продовжують купувати собі потрібну амуніцію у спеціалізованих крамницях-спостерігаю це кожного дня у своєму місті...
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02.02.2023 16:28 Відповісти
а ***** же ж вони???? в яйцях??? в чиїх? резніковича? чмигаля? зелених?
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02.02.2023 16:30 Відповісти
а скільки там в диван надійшло??!?!
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02.02.2023 16:30 Відповісти
Нашел чем хвастаться жлоб. Американцы дали 113 миллиардов.
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02.02.2023 16:31 Відповісти
Він говорить про військову допомогу,американці також не всі гроші давали тільки на зброю,плюс ті пакети які вони оголошували включали кошти не суто для України,а йшли також на союзників в Європі,так що немає там ніяких 113 млрд
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02.02.2023 17:07 Відповісти
Так а де ці гроші? Де наші податки? Де військовий збір?
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02.02.2023 16:33 Відповісти
щось мало віриться - зброї в України забрали на трильйони долларів,а воювати нічим.брехня ****.
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02.02.2023 16:36 Відповісти
Цікаво скільки з цих 12 млрд дійшло до ЗСУ, а не осіло в кишенях зелених????
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02.02.2023 16:45 Відповісти
"Тонкощі перекладу"! Віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель - Зеленському
"Ми не збираємось більше терпіти корупцію і недотримання зобов'язань. Ми надали вам майже 12 млрд. євро і маємо право голосу в цих питаннях"
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02.02.2023 16:48 Відповісти
а поговаривают, что дело было несколько иначе ))
tZE inform @tZEinform https://twitter.com/tZEinform/status/1621156718985220096 10 мин
Віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель - Зеленському "Ми не збираємось більше терпіти корупцію і недотримання зобов'язань. Ми надали вам майже 12 млрд. євро і маємо право голосу в цих питаннях"
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02.02.2023 16:53 Відповісти
скільки це буде в яйцях???
і скільки треба диванів, заступників Резнікова щоб влізло все вкрадене???
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02.02.2023 17:12 Відповісти
 
 