Євросоюз надав Україні вже 12 млрд євро військової допомоги, - Боррель

Євросоюз надав Україні вже близько 12 млрд євро військової допомоги як через Європейський фонд миру, так і державами-членами на двосторонній основі.

Про це заявив у четвер високий представник ЄС, віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель під час спільного засідання уряду України та Європейської комісії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

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"Думаю, що ми досягаємо цифри 12 млрд євро військової допомоги", - сказав він.

За словами Борреля, ця цифра включає як 3,6 млрд євро з Європейського фонду миру, так і військову допомогу, надану на двосторонній основі державами-членами.

Він нагадав, що Євросоюз уперше у своїй історії відправляє зброю воюючій країні, як і вперше тренує на своїй території військових третьої країни.

Високий представник ЄС запевнив, що "поставок військової техніки до України буде все більше і більше, особливо після рішення щодо постачання вам важких танків". Також він вказав на важливість поставок Україні гармат та боєприпасів до них.

"Ми маємо збільшити наші зусилля, надаючи вам стільки підтримки, стільки ви потребуєте, допоки ви не виграєте війну", - наголосив віцепрезидент Єврокомісії.