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Новини Війна
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Польща готова побудувати "залізну завісу" з Росією хоч до хмар, - Дуда

дуда

Росія розпочала війну з Україною, намагаючись відбудувати давню царську імперію. У Польщі готові до відновлення залізної завіси "хоч до хмар" з агресивним сусідом, який хоче вбивати сусідні народи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

За словами польського лідера, зараз спостерігається відродження в Росії імперського комплексу, наслідком чого є агресія щодо країн східної Європи. Він наголосив, що прагненням Путіна та його оточення є відновлення впливу, які Росія мала в епоху царської імперії.

Дуда наголосив, що Польща та інші країни регіону не хочуть війни і зроблять усе можливе, щоб вона не набула регіонального виміру. Тому Польща будує сили відлякування і збільшує військовий бюджет в 2023 році до 4% ВВП країни.

Президент Польщі запевнив, що у разі необхідності ізоляції агресивного сусіда, треба буде відновити залізну завісу, яка існувала у часи холодної війни.

"Я готовий до того, що залізну завісу буде відбудовано, якщо мені доведеться мати справу з агресивною державою по той бік східного кордону, яка хоче вбити своїх сусідів, яка хоче забрати їхню землю, яка хоче забрати їхню свободу. Я той, хто готовий побудувати залізну завісу до хмар, щоб відвести їх від нас", - наголосив польський лідер.

Дуда відзначив, що Польща не хоче бачити в себе "русский мир".

"Нехай Росія залишить собі свій "рускій мір", якщо їй це подобається. Нам це не подобається", - сказав він.

Звертаючи увагу на причини російської збройної агресії проти України, Дуда зауважив, що в експертних колах є два протилежні погляди на це питання. Один з них говорить про те, що путін наважився напасти на Україну, оскільки на росію насувалася криза, викликана вичерпанням родовищ й інфраструктури, необхідної для їх експлуатації, а також поглиблення демографічної кризи в РФ. Друга концепція свідчить, що напад Росії був "природньою реакцією" імперії на наближення НАТО до кордонів Росії.

"Важко знайти щось більш обурливе, коли хтось у демократичній країні пише, що росія має право захищати свою сферу впливу. Вибачте, ми віримо в демократію чи ні? Бо якщо ми віримо в демократію, то я, як поляк, маю право сказати, з ким хочу дружити і який устрій мати", - наголосив Дуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща готова до переговорів із союзниками щодо надання Україні літаків F-16, - Дуда

Автор: 

Польща (8492) росія (65073) Дуда Анджей (771)


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Топ коментарі
+9
НОРМАЛЬНЕ РІШЕННЯ.. одобрямс
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02.02.2023 17:26
+7
Да, у поляков нам стоит учиться. Как они с 80-90ых смогли очиститься от кацапской грязи и построить монолитную нацию и крепкое государство. Нам бы помог их опыт для населения Донбасса и Крыма, которых нужно переобучить из имперских рабов-животных в нормальных людей.
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02.02.2023 17:31
+7
от так має поводити себе справжній лідер,патріот свої держави..а не шукати миру в очах пуйла.
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02.02.2023 17:45
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НОРМАЛЬНЕ РІШЕННЯ.. одобрямс
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02.02.2023 17:26 Відповісти
Русофобія Дуди - це реальний еталон
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02.02.2023 18:25 Відповісти
Хорошо сказал.
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02.02.2023 17:27 Відповісти
У полон здалися десятеро бійців, які мародерили та вбивали у Бучі та Ірпені

A можна цих одразу у Гаагу і нехай починають давати свідчення
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02.02.2023 17:27 Відповісти
А можна без Гааги..хто їх там рахує..
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02.02.2023 17:33 Відповісти
Да, у поляков нам стоит учиться. Как они с 80-90ых смогли очиститься от кацапской грязи и построить монолитную нацию и крепкое государство. Нам бы помог их опыт для населения Донбасса и Крыма, которых нужно переобучить из имперских рабов-животных в нормальных людей.
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02.02.2023 17:31 Відповісти
Нікого там перевчати не треба - нехай в расєї перевчаються. Нам своє і зі своїми робити, а не з чужаками панькатись
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02.02.2023 17:35 Відповісти
Поляки зробили багато, але ж все одно мали "сікорських_тусків", що прив'язували Польщу до газової труби кацапії. Сікорський колись навіть сказав, що за вступ кацапів до НАТО.
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02.02.2023 17:50 Відповісти
Мені подобається ран Анджей,
майбутній Президент Речі Посполитої 2 -

конфедеративної держави Польщі, України та Лмтви
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02.02.2023 18:54 Відповісти
Як в анекдоті, огородити 100м стіною, а потім під верх залити бетоном...
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02.02.2023 17:32 Відповісти
Спочатку депортувати тих, хто розбігся по світу..бо множиться почнуть..
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02.02.2023 17:34 Відповісти
Ого,послал,так послал.
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02.02.2023 17:34 Відповісти
І це правильно. Це реальні політики, це патріоти для своєї країни і свого народу. А де ті наші політики, що тягнули сюди москалів і нас до них? Де ті, що знищували українську мову і культуру і насаджувала ворожу російську? Хто свій репертуар побудував виключно на російській мові? В чиїй партії бужанський, єврей, який ненавидить все українське? Чи можливо в Польщі є російськомовні поляки, вони ж були колись в московському рабстві?
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02.02.2023 17:44 Відповісти
от так має поводити себе справжній лідер,патріот свої держави..а не шукати миру в очах пуйла.
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02.02.2023 17:45 Відповісти
І залити усе що за ним бетоном!
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02.02.2023 17:47 Відповісти
Нам треба мур , як у «Грі престолів» !
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02.02.2023 17:49 Відповісти
Лично я не совсем перевариваю поляков по многим причинам. Но их государственная политика относительно лаптей аж душу греет. Нам бы так с 90х. Небыло бы войны и в Е и в нато были бы давно. (
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02.02.2023 18:46 Відповісти
Китай ще 220 році до нової ери зрозуміли що портібна стіна від північного сусіда, а до нас тільки зараз дійшло.
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02.02.2023 20:21 Відповісти
 
 