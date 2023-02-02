Польща готова побудувати "залізну завісу" з Росією хоч до хмар, - Дуда

Росія розпочала війну з Україною, намагаючись відбудувати давню царську імперію. У Польщі готові до відновлення залізної завіси "хоч до хмар" з агресивним сусідом, який хоче вбивати сусідні народи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

За словами польського лідера, зараз спостерігається відродження в Росії імперського комплексу, наслідком чого є агресія щодо країн східної Європи. Він наголосив, що прагненням Путіна та його оточення є відновлення впливу, які Росія мала в епоху царської імперії.

Дуда наголосив, що Польща та інші країни регіону не хочуть війни і зроблять усе можливе, щоб вона не набула регіонального виміру. Тому Польща будує сили відлякування і збільшує військовий бюджет в 2023 році до 4% ВВП країни.

Президент Польщі запевнив, що у разі необхідності ізоляції агресивного сусіда, треба буде відновити залізну завісу, яка існувала у часи холодної війни.

"Я готовий до того, що залізну завісу буде відбудовано, якщо мені доведеться мати справу з агресивною державою по той бік східного кордону, яка хоче вбити своїх сусідів, яка хоче забрати їхню землю, яка хоче забрати їхню свободу. Я той, хто готовий побудувати залізну завісу до хмар, щоб відвести їх від нас", - наголосив польський лідер.

Дуда відзначив, що Польща не хоче бачити в себе "русский мир".

"Нехай Росія залишить собі свій "рускій мір", якщо їй це подобається. Нам це не подобається", - сказав він.

Звертаючи увагу на причини російської збройної агресії проти України, Дуда зауважив, що в експертних колах є два протилежні погляди на це питання. Один з них говорить про те, що путін наважився напасти на Україну, оскільки на росію насувалася криза, викликана вичерпанням родовищ й інфраструктури, необхідної для їх експлуатації, а також поглиблення демографічної кризи в РФ. Друга концепція свідчить, що напад Росії був "природньою реакцією" імперії на наближення НАТО до кордонів Росії.

"Важко знайти щось більш обурливе, коли хтось у демократичній країні пише, що росія має право захищати свою сферу впливу. Вибачте, ми віримо в демократію чи ні? Бо якщо ми віримо в демократію, то я, як поляк, маю право сказати, з ким хочу дружити і який устрій мати", - наголосив Дуда.

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