Російський безпілотник "Орлан-10" знищено на підльоті до Миколаївщини, - ПК "Південь"

Силами ППО на підльоті до Миколаївської області знищено російський безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряне командування "Південь".

"2 лютого, при спробі проведення повітряної розвідки на півдні країни, силами та засобами протиповітряної оборони ліквідовано черговий російський БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" над Чорним морем на підльоті до Миколаївщини", - йдеться у повідомленні.

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