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Передача Україні F-16 має бути рішенням НАТО, - Моравецький

винищувач,еф,шістнадцять

Рішення про передачу Україні винищувачів F-16 має приймати НАТО.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Моравецький підкреслив, що якби передача винищувачів до України, стала б рішенням всього НАТО, то він би звісно підтримав переміщення цих винищувачів

"Це має бути рішення НАТО, і не тільки Польща, але й багато інших країн повинні взяти в ньому участь", - наголосив прем'єр.

Також читайте: Британія про F-16 для України: Найшвидша програма навчання для пілота становить 35 місяців

Нагадаємо, напередодні президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова до переговорів із союзниками щодо надання Україні літаків F-16.

Автор: 

НАТО (6438) Польща (8492) допомога (8334) Моравецький Матеуш (371) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+8
В любом варианте готовиться начинать нужно было еще позавчера, т.к. других вариантов все-равно у нас нет.
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02.02.2023 19:13
+8
Ага, даже польские МиГи зассали давать. А тут F-16 дадут, да ещё и НАТО, которое непонятно что такое. Да, щас, догонят и ещё раз дадут.
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02.02.2023 19:14
+2
Нам дадуть танки та літаки ЛИШЕ ПІСЛЯ ТОГО,якщо нам вдасться встояти після нового масштабного наступу кацапів. Зараз всі вони чекають,чим це закінчиться. Щоб остаточно з кацапами не розсваритись на випадок,якщо вони матимуть успіх.Лише наївні люди цього не розуміють. Світ цинічний і прагматичний.
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02.02.2023 19:27
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В любом варианте готовиться начинать нужно было еще позавчера, т.к. других вариантов все-равно у нас нет.
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02.02.2023 19:13 Відповісти
Ага, даже польские МиГи зассали давать. А тут F-16 дадут, да ещё и НАТО, которое непонятно что такое. Да, щас, догонят и ещё раз дадут.
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02.02.2023 19:14 Відповісти
Польські міги вперто не хочуть брати наші дебіли в міністерстві.
Кажуть, у нас іх ще повно є.
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02.02.2023 20:05 Відповісти
Абсолютная хрен, Зеленский лично просил передать их и довольно НАСТОЙЧИВО, после чего было выступление Блинкена, типа "надо вести себя скромнее" и МИ-ги перегнали в Рамштайн, где они находятся до сих пор.
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02.02.2023 20:56 Відповісти
звідки така ...ммм...не розумна думка? взагалі то в нас пілотів втричі більше ніж бойових машин...
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02.02.2023 21:37 Відповісти
К примеру цыгане прокацапленые ( венгры) сразу очередное вето наложат. Да наверное кроме Голландии никто и не хочет. Хотя зебилы сами запрос им не подали,хоть люди и сами предложили.
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02.02.2023 19:27 Відповісти
Тут другое. Это как с танками. Должна быть коалиция. Подсчитали, что сумма наших хотелок по самолетам превышает 32 млрд.баксов. Это реально много
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02.02.2023 19:30 Відповісти
32 млрд.баксов - это 10% от росийских активово арестованых в Европе или проценты за 2.5 года с этих активов при текущей ставке. Это просто смехотворно мало.
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02.02.2023 20:08 Відповісти
Скажите это Польше или Нидерландам. Пусть посмеются вместе с вами.
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02.02.2023 20:41 Відповісти
Расскажите лучше американским налогоплательщикам почему дедушка американской демократии не не позволяет им заработать 32млрд баксов на продаже Украине авиации. Как видим нет денег - уже не отмазка.
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02.02.2023 20:47 Відповісти
Если бы вы еще научились читать внимательно - цены бы вам не было. Сам придумал - сам и спорю сам с собой.
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02.02.2023 20:49 Відповісти
Словакия заказала 14 F-16V Block 70/72 с дополнительными услугами и вооружением за 1,8 миллиарда долларов и это новые самолеты. Соответственно 140 единиц F-16V Block 70/72 стоят вместе с обслуживанием и ракетами 18 млрд. Сомневаюсь, что наши просят больше и новые, их долго ждать.
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02.02.2023 21:16 Відповісти
Это наши же и считали. На Defense Express был подробный разбор.
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02.02.2023 21:28 Відповісти
Ссылка есть? У нас много развелось экспертов.
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02.02.2023 21:33 Відповісти
Ищите. Гугл в помощь. Где я указал.
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02.02.2023 21:38 Відповісти
Ну так вы точно так так-же указали ошибочные данные по Абрамс. Чем теперь недовольны? Написать время есть, а 5 минут на поиск и изучение - нет?
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02.02.2023 21:46 Відповісти
Нам дадуть танки та літаки ЛИШЕ ПІСЛЯ ТОГО,якщо нам вдасться встояти після нового масштабного наступу кацапів. Зараз всі вони чекають,чим це закінчиться. Щоб остаточно з кацапами не розсваритись на випадок,якщо вони матимуть успіх.Лише наївні люди цього не розуміють. Світ цинічний і прагматичний.
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02.02.2023 19:27 Відповісти
Ага. И поэтому нам дают лёгкие танки и ракеты на 160 км? Что делать танку в 60 (!!) тонн сейчас на нашей грязи?
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02.02.2023 19:32 Відповісти
Вы знаете, что такое удельное давление?
Удельное давлениеТ-72 на грунткгс/см2 - 0,83
Абрамс Среднее удельное давление на грунт, кгс/кв.см 0,90

Разница небольшая не смотря на большую разницу в весе.
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02.02.2023 21:27 Відповісти
Вообще-то у Абрамса больше единицы, если точно. Вы знаете что такое южная грязь весной? А у нас в этом году аномально теплая зима.
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02.02.2023 21:37 Відповісти
По вашим понятиям САУ Цезарь, Краб, Сюзана (колёсные) вообще должны стоять в стойле.
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02.02.2023 21:57 Відповісти
А они сейчас что делают на юге и востоке? Вы вообще-то в курсе, что там сейчас колесное ездит только по дорогам да песчаным почвам? Вы в глаза когда-нибудь видели южные поля зимой\весной?
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02.02.2023 22:02 Відповісти
Да трошки пришлось посмотреть на грязь в мехколонне по строительству ЛЭП.
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02.02.2023 22:09 Відповісти
Орки тоже так думали. Наверное и удельное давление знали

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02.02.2023 22:11 Відповісти
Значит и Т72 - не копенгаген. Грязь касается всех танков.
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02.02.2023 22:19 Відповісти
Это наша любимая грязь. Не даром аграрии для подобного закупали вот такое. Бережет грунты и только этим можно проехать во время оттепели.

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02.02.2023 22:22 Відповісти
Поэтому я и говорю - У нас еще есть 2-2.5 месяца. Зависит от погоды. Поэтому и относительное затишье.
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02.02.2023 22:24 Відповісти
Это и так понятно всем со среднестатистическим умом, поэтому все эти разговоры о весе танков - в пользу бедных.
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02.02.2023 22:29 Відповісти
Танки идут. И если, как обещают, они придут в марте\начале апреля - это не страшно. Хотелось бы раньше, но как есть. Нам бы сейчас побольше легких и мобильных "истребителей танков", перемолоть русню когда полезут. А ко времени контрнаступления и танки уже будут, надеюсь
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02.02.2023 22:34 Відповісти
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02.02.2023 22:18 Відповісти
Абрамс, если точно, от 0.9 до 1.01 в разных комплектациях.
А по весу - от Челенджера ( 72 тонны )надо вообще отказаться.
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02.02.2023 22:02 Відповісти
Вообще-то это первые модификации. Теперешние от 1.02 до 1.07. А Челенджер - это шикарная крепость на гусеницах. Но, правда, у него нестандартные снаряды и нужна отдельная логистика. Что поделать, бриты немного снобы.
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02.02.2023 22:14 Відповісти
Мені здається ви помиляєтесь. рашка на даний момент втратила свій наступальний потенціал, немає просто чим, взять Кієв за три дня. козломордим потрібно півроку, а краще рік щоб накопити силенок, навчити своїх чмобіків, розконсервувати свій мотлох і т.д. Немає реального угруповання в білорашці здатного на такий прорив. Який сенс рашці шоркатися по всяких іранах, кореях, африках скупляти різний хлам...
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02.02.2023 20:09 Відповісти
Угорщина надасть згоду, аякже. Та й Ердоган ще не факт.
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02.02.2023 19:36 Відповісти
Это решение принимается не в рамках НАТО, а в рамках Рамштайн.
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02.02.2023 21:30 Відповісти
Пілотів своїх теж давайте
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02.02.2023 19:38 Відповісти
Воспитанник Норвежской рабочей партии коммунист Столтенберг в юности состоял на связи с КГБ под псевдонимом Стеклов. Пока его не сдал перебежчик. Ничего он не решает и решать не будет. НАТО нам не помогает совсем, только отдельные страны.
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02.02.2023 20:13 Відповісти
По ходу заднюю включают.
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02.02.2023 20:18 Відповісти
в коментах о поставках авиации представлен хороший ассортимент кацапских ипсошных нарративов. Но не полный - не все еще сюда пришли прокомментировать.
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02.02.2023 20:28 Відповісти
НАТО=США. А США сказали що не проти. Що ще треба? Щоб смОрбан дозволив? Але він буде проти.
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02.02.2023 20:30 Відповісти
Я теж не проти. Але треба, щоб не проти були ще 10 моїх сусідів і тоді я буду за.
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02.02.2023 20:47 Відповісти
Параша воюет с НАТО а НАТО не хочет этого замечать.
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02.02.2023 20:44 Відповісти
"Ситуація з нашою авіацією з кожним днем ​​стає дедалі гіршою», - заявив український пілот Джус у коментарі Financial Times. Україна втрачає в бою своїх найкращих льотчиків, пише видання. «Якщо ми зачекаємо ще шість місяців, ми дійдемо до того моменту, коли у нас будуть лише дідусі-резервісти, а не молоді пілоти з добрими знаннями, гарною підготовкою», - додає пілот."
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02.02.2023 20:45 Відповісти
у нас со всем ситуация з кожним днем ​​стає дедалі гіршою
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02.02.2023 23:05 Відповісти
Рішення НАТО потрібне в цьому випадку для організації обслуговування та озброєння літаків. Жодна країна, крім США, таке завдання не потягне. Наприклад, питання яким ракетним озброєнням має бути оснащений український ф-16 і хто ці ракети буде постачати непросте, авіабомб це теж стосується.
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02.02.2023 22:24 Відповісти
це означає, що Угорщина буде вирішувати, чи надавати нам F-16
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02.02.2023 22:29 Відповісти
Ага ****** решат.
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03.02.2023 08:47 Відповісти
 
 