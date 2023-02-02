Передача Україні F-16 має бути рішенням НАТО, - Моравецький

Рішення про передачу Україні винищувачів F-16 має приймати НАТО.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Моравецький підкреслив, що якби передача винищувачів до України, стала б рішенням всього НАТО, то він би звісно підтримав переміщення цих винищувачів

"Це має бути рішення НАТО, і не тільки Польща, але й багато інших країн повинні взяти в ньому участь", - наголосив прем'єр.

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Нагадаємо, напередодні президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова до переговорів із союзниками щодо надання Україні літаків F-16.