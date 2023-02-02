Передача Україні F-16 має бути рішенням НАТО, - Моравецький
Рішення про передачу Україні винищувачів F-16 має приймати НАТО.
Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Моравецький підкреслив, що якби передача винищувачів до України, стала б рішенням всього НАТО, то він би звісно підтримав переміщення цих винищувачів
"Це має бути рішення НАТО, і не тільки Польща, але й багато інших країн повинні взяти в ньому участь", - наголосив прем'єр.
Нагадаємо, напередодні президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова до переговорів із союзниками щодо надання Україні літаків F-16.
Топ коментарі
+8 18c49ed2
показати весь коментар02.02.2023 19:13
+8 Хаймерс Стугнович
показати весь коментар02.02.2023 19:14
+2 Історик Воєнрук
показати весь коментар02.02.2023 19:27
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кажуть, у нас іх ще повно є.
Удельное давлениеТ-72 на грунткгс/см2 - 0,83
Абрамс Среднее удельное давление на грунт, кгс/кв.см 0,90
Разница небольшая не смотря на большую разницу в весе.
А по весу - от Челенджера ( 72 тонны )надо вообще отказаться.