РФ завдала збитків та руйнувань Україні на $600-750 мільярдів, - Шмигаль
Росія внаслідок повномасштабної агресії нанесла Україні збитків та руйнувань на 600-750 мільярдів доларів станом на початок 2023 року.
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час спільного з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Стосовно великого відновлення - за оцінками Світового Банку на 1 червня минулого року росія нанесла збитків Україні і руйнувань на суму, яка необхідна для відновлення - 350 мільярдів доларів. Станом на початок 2023 року ця сума може сягати від 600 до 750 мільярдів доларів", - наголосив Шмигаль.
Він додав, що джерелом номер один для фінансування відновлення мають стати конфісковані російські активи, бо росія має платити за руйнацію.
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