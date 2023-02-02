РФ завдала збитків та руйнувань Україні на $600-750 мільярдів, - Шмигаль

Росія внаслідок повномасштабної агресії нанесла Україні збитків та руйнувань на 600-750 мільярдів доларів станом на початок 2023 року.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час спільного з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стосовно великого відновлення - за оцінками Світового Банку на 1 червня минулого року росія нанесла збитків Україні і руйнувань на суму, яка необхідна для відновлення - 350 мільярдів доларів. Станом на початок 2023 року ця сума може сягати від 600 до 750 мільярдів доларів", - наголосив Шмигаль.

Він додав, що джерелом номер один для фінансування відновлення мають стати конфісковані російські активи, бо росія має платити за руйнацію.

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