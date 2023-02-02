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Новини Агресія Росії проти України Війна
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РФ завдала збитків та руйнувань Україні на $600-750 мільярдів, - Шмигаль

шмигаль

Росія внаслідок повномасштабної агресії нанесла Україні збитків та руйнувань на 600-750 мільярдів доларів станом на початок 2023 року.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час спільного з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стосовно великого відновлення - за оцінками Світового Банку на 1 червня минулого року росія нанесла збитків Україні і руйнувань на суму, яка необхідна для відновлення - 350 мільярдів доларів. Станом на початок 2023 року ця сума може сягати від 600 до 750 мільярдів доларів", - наголосив Шмигаль.

Він додав, що джерелом номер один для фінансування відновлення мають стати конфісковані російські активи, бо росія має платити за руйнацію.

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Автор: 

збитки (1424) Шмигаль Денис (4569)


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Топ коментарі
+8
Так цифры же от балды. Если сейчас попросить предоставить обоснование и точный расчёт, обосрутся и глазом не моргнут. А после мегашкандаля с продуктами по тройной цене ( это ещё ГСМ и остальное не считали), ну кто нам поверит? Поэтому никаких наших недочиновников при распределении средств на восстановление страны
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02.02.2023 19:20
+7
от би ще хто порахував скільки збитків для країни як фінансових так і моральних створив ставленик Дєрмака Шмигаль зі своєю злодійською командою з кабміна.
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02.02.2023 19:22
+5
Сюди ще треба додати 100 - 200 млрд збитків, які нанесла влада зеленського!
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02.02.2023 19:26
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офигеть вилка
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02.02.2023 19:16 Відповісти
Так цифры же от балды. Если сейчас попросить предоставить обоснование и точный расчёт, обосрутся и глазом не моргнут. А после мегашкандаля с продуктами по тройной цене ( это ещё ГСМ и остальное не считали), ну кто нам поверит? Поэтому никаких наших недочиновников при распределении средств на восстановление страны
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02.02.2023 19:20 Відповісти
...и никакая ихняя плять не заплатит никуя...пока не ******* это кодло дэюредефакто нах...
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02.02.2023 20:04 Відповісти
на момент появления статьи вилка была 600-800 лярдов, а теперь 600-750 лярдов 50 лярдов уже скомуниздил шмыга и Ко?
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02.02.2023 20:59 Відповісти
от би ще хто порахував скільки збитків для країни як фінансових так і моральних створив ставленик Дєрмака Шмигаль зі своєю злодійською командою з кабміна.
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02.02.2023 19:22 Відповісти
Нехай Дер Ляєн в його диван загляне, у неї мова пропаде.
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02.02.2023 21:56 Відповісти
Сюди ще треба додати 100 - 200 млрд збитків, які нанесла влада зеленського!
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02.02.2023 19:26 Відповісти
$975 млрд. кошторис виборів 2019.
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02.02.2023 19:31 Відповісти
Шмигло - сиди тихо поки що! Кацапи за своє відтягнуться, а ваша шобла за своє. Усбагойся
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02.02.2023 19:28 Відповісти
На який відсоток від "Великого відбудівництва" розраховують угорі?
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02.02.2023 19:29 Відповісти
Це ж він не враховує збитки завдані українцям. Це його не хвилює.
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02.02.2023 19:33 Відповісти
Цена голосования по приколу.
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02.02.2023 19:38 Відповісти
просто цікаво, як баран шмигаль міг це порахувати? шмигаль, чючєло, а скільки збитків державі принесли ви, йбане зелене бидло?
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02.02.2023 19:48 Відповісти
****** зелена, як ти оцінюєш втрату сина ,брата,батька, мати, сестри дитини. Тварь мені похер т вої руйнації і втрати майна, зедибіл заткни своє погане гризло...
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02.02.2023 19:56 Відповісти
півроку назад від шмигаля було 700 лярдів ..(
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02.02.2023 20:02 Відповісти
Эти, любые чинуши, и не такого насчитают.
Если Запад хочет помочь, пусть заходит со своим менеджментом, с нашими рабочими.
Но чинушам, любым, ни копейки в руки.
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02.02.2023 20:04 Відповісти
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02.02.2023 21:01 Відповісти
шмыгальё, ты ещё за электричество ответишь
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02.02.2023 21:05 Відповісти
А ваша банда якої шкоди наробила? Платити будете?
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02.02.2023 21:07 Відповісти
Клон Резникова как-бы говорит, что Зеля хотел сберечь 7 миллиардов, а просрал 700. Скупой платит дважды, а Зеленский стожды. Талант.
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02.02.2023 21:12 Відповісти
На рабZZee Сралинградская битва началась 500 лет назад со Степаном Бандерой,с Гетьманом Иваном Мазепой,Богданом Хмельницким и далее по списку...,конца этой битве не видно ..
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02.02.2023 21:36 Відповісти
1, 5 тріліонів $ мінімум
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02.02.2023 21:43 Відповісти
Не можу приймати будь-які цифри від людини яка дозволяє своїм підлеглим купувати яйця по 170 гривен і таким чином грабуючи народ України …і за таку владу гинуть люди ?
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02.02.2023 22:30 Відповісти
На 2 поколения орков выплачивать репарации хватит + 50% от продажи нефти и газа.
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02.02.2023 23:45 Відповісти
Пусть еще посчитают недополученные доходы, которые могла бы получить Украина за время войны.
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03.02.2023 00:52 Відповісти
Цікаво, чи догнали цапи шашличнікив та шоколадників в наданні збитків Україні?
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03.02.2023 09:59 Відповісти
 
 