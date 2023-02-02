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Україна потребує зміцнення сухопутних військ, - Воллес

воллес

Наразі Україна потребує зміцнення сухопутних військ для відтіснення російських військ із української території.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес, інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на The Guardian.

"Те, що потрібно українцям, так це можливість формувати військові формування на землі, щоб використати маневр об'єднаними Збройними силами для відтіснення російських військ. Саме так можна перемогти атаки "живої сили", до яких зараз змушені вдаватися росіяни... вони вдаються до атак рівня Першої світової війни з відповідними втратами", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія передасть танки Challenger-2 Україні до літа, - Воллес

Автор: 

ЗСУ (7531) Воллес Бен (217)


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Топ коментарі
+16
если покопаться в диванах, можно и укрепить. Еще и на эскадрильи F-16 останется.
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02.02.2023 19:40
+6
Україна має насамперед позбутися Зе-шобли зрадників👇


Цензор.НЕТ

@censor_net

·

https://twitter.com/censor_net/status/1621198656383733761 10 хв

У чиновника Міноборони Лієва знайшли російський паспорт Сам Лієв розповів, що у нього є лише українське громадянство і ніколи не було паспорта РФ.

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02.02.2023 19:41
+5
Так мы не против. Давайте оружие. А то как спецом все НАТО тянет к концу марта.
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02.02.2023 19:43
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если покопаться в диванах, можно и укрепить. Еще и на эскадрильи F-16 останется.
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02.02.2023 19:40 Відповісти
Україна має насамперед позбутися Зе-шобли зрадників👇


Цензор.НЕТ

@censor_net

·

https://twitter.com/censor_net/status/1621198656383733761 10 хв

У чиновника Міноборони Лієва знайшли російський паспорт Сам Лієв розповів, що у нього є лише українське громадянство і ніколи не було паспорта РФ.

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02.02.2023 19:41 Відповісти
а що скаже баканов.....???
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02.02.2023 19:42 Відповісти
він тихенько відійшов у ліс...
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02.02.2023 20:03 Відповісти
Так мы не против. Давайте оружие. А то как спецом все НАТО тянет к концу марта.
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02.02.2023 19:43 Відповісти
Марта? А мая не хочешь? А то и августа.
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02.02.2023 19:50 Відповісти
"відтіснення російських військ"_________просто бесит это словосочетание! врага пришедшего на твою землю не "відтисняють", а уничтожают.
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02.02.2023 19:50 Відповісти
Побольше АГС против zомбарей.
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02.02.2023 19:57 Відповісти
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02.02.2023 20:02 Відповісти
Отож. Бо кидають в бій піхоту. На убій.
Так не робиться. Нам українців ніхто не поверне.
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02.02.2023 20:07 Відповісти
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02.02.2023 20:10 Відповісти
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02.02.2023 20:14 Відповісти
Це такий тонкий натяк на Сирського, Соледар і Бахмут? То м*ясом проти м*яса - ми закінчимся скоріше. Залізом проти мяса - безліч відмазок щоб не надати необхідне озброєння.
Ось пілот Джус расказав Financial Times про жахливу ситуацію з авіацією також - через півроку літати будуть тільки дідусі-резервісти, молодь скінчиться. А ви тут за 35 місяців навчання F-16 морочите голову.
Замкнене коло.
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02.02.2023 20:40 Відповісти
Український пілот розповів FT, що в країні скоро буде нестача літаків і ракет

Україні вичерпуються запаси деталей і ракет до радянських бойових літаків, які використовує українська армія.
Український пілот "Джус" в інтерв'ю FT
Деталі: Пілот розповів, що українська армія критично потребує західних бойових літаків, щоб бути більш ефективної в боротьбі проти росіян.
Пряма мова: "Ми намагаємося використовувати по-максимуму наші старі літаки і ракети, але, на жаль, це не завжди ефективно для наших цілей. Усі наші літаки були виготовленні в СРСР, за великим рахунком в Росії. Ми не можемо їх використовувати вічно. Наше обладнання і боєзапаси також обмежені.
День, коли ми залишимося без ракет, без запчастин для літаків все ближче і ближче. У недалекому майбутньому ми можемо зовсім залишитися без тактичної авіації".
Деталі: "Джус" розповів, що Україна не може просто чекати, тому що повинна захищати життя своїх цивільних і військових. Він наголосив, що західні винищувачі F-16 це оптимальний варіант, щоб знешкоджувати цілі в українському небі.
https://www.ft.com/content/bdcba1a3-9c25-445e-9885-cf6f0b126b7f?fbclid=IwAR1E_CKDVtsWj0zGnP4xCEAcQCRthZ9Gt30tbT71je2Ap7SO49yM3JKw6Os
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02.02.2023 21:39 Відповісти
Запад тянет с помощью.
Чувствую, что в военкоматах опять не будет оружия.
А https://www.youtube.com/watch?v=i7ek0el16UA Кличко распустил по тихому тероборону Киева .
Печально все это.
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02.02.2023 22:54 Відповісти
Западные соплежуи хотят ещё беженцев миллионов 10 и самим воевать с мордором.
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03.02.2023 08:45 Відповісти
 
 