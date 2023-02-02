Україна потребує зміцнення сухопутних військ, - Воллес

Наразі Україна потребує зміцнення сухопутних військ для відтіснення російських військ із української території.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес, інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на The Guardian.

"Те, що потрібно українцям, так це можливість формувати військові формування на землі, щоб використати маневр об'єднаними Збройними силами для відтіснення російських військ. Саме так можна перемогти атаки "живої сили", до яких зараз змушені вдаватися росіяни... вони вдаються до атак рівня Першої світової війни з відповідними втратами", - заявив він.

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