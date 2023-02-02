Україна потребує зміцнення сухопутних військ, - Воллес
Наразі Україна потребує зміцнення сухопутних військ для відтіснення російських військ із української території.
Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес, інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на The Guardian.
"Те, що потрібно українцям, так це можливість формувати військові формування на землі, щоб використати маневр об'єднаними Збройними силами для відтіснення російських військ. Саме так можна перемогти атаки "живої сили", до яких зараз змушені вдаватися росіяни... вони вдаються до атак рівня Першої світової війни з відповідними втратами", - заявив він.
Топ коментарі
+16 jklpqrs
показати весь коментар02.02.2023 19:40
+6 Volodymyr Volodymyr #551203
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+5 Alex Smith #322835
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Цензор.НЕТ
@censor_net
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https://twitter.com/censor_net/status/1621198656383733761 10 хв
У чиновника Міноборони Лієва знайшли російський паспорт Сам Лієв розповів, що у нього є лише українське громадянство і ніколи не було паспорта РФ.
Так не робиться. Нам українців ніхто не поверне.
Ось пілот Джус расказав Financial Times про жахливу ситуацію з авіацією також - через півроку літати будуть тільки дідусі-резервісти, молодь скінчиться. А ви тут за 35 місяців навчання F-16 морочите голову.
Замкнене коло.
Україні вичерпуються запаси деталей і ракет до радянських бойових літаків, які використовує українська армія.
Український пілот "Джус" в інтерв'ю FT
Деталі: Пілот розповів, що українська армія критично потребує західних бойових літаків, щоб бути більш ефективної в боротьбі проти росіян.
Пряма мова: "Ми намагаємося використовувати по-максимуму наші старі літаки і ракети, але, на жаль, це не завжди ефективно для наших цілей. Усі наші літаки були виготовленні в СРСР, за великим рахунком в Росії. Ми не можемо їх використовувати вічно. Наше обладнання і боєзапаси також обмежені.
День, коли ми залишимося без ракет, без запчастин для літаків все ближче і ближче. У недалекому майбутньому ми можемо зовсім залишитися без тактичної авіації".
Деталі: "Джус" розповів, що Україна не може просто чекати, тому що повинна захищати життя своїх цивільних і військових. Він наголосив, що західні винищувачі F-16 це оптимальний варіант, щоб знешкоджувати цілі в українському небі.
https://www.ft.com/content/bdcba1a3-9c25-445e-9885-cf6f0b126b7f?fbclid=IwAR1E_CKDVtsWj0zGnP4xCEAcQCRthZ9Gt30tbT71je2Ap7SO49yM3JKw6Os
Чувствую, что в военкоматах опять не будет оружия.
А https://www.youtube.com/watch?v=i7ek0el16UA Кличко распустил по тихому тероборону Киева .
Печально все это.