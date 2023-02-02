Естонія розглядає "канадський" варіант конфіскації заморожених активів РФ

Уряд Естонії обговорив створення законних підстав для конфіскації заморожених у країні російських активів та передання їх Україні для відшкодування збитків, завданих російською агресією.

Міністерка юстиції Леа Данільсон-Ярг повідомила пресу, що уряд доручив міністерству подати відповідний проєкт у співпраці з Міністерством закордонних справ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Міністр описала ймовірну ситуацію, коли Україна висуне Росії претензії, які Росія відмовиться виконувати, і тоді Україна може звернутися до інших країн за сприянням у виконанні її вимог коштом активів РФ, які перебувають під їхньою юрисдикцією.

"Ми в будь-якому разі повинні бути готові до того, що такі прохання про допомогу можуть надходити з України. Нам обов'язково потрібно знайти якесь правове рішення щодо конфіскації підсанкційних активів", – сказала Данільсон-Ярг.

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Міністр згадала приклад Канади, яка вже ухвалила регулювання, згідно з якими можлива конфіскація майна країни, винної у серйозному порушенні миру та безпеки, а також використання конфіскованих активів для компенсації збитків. В ідеалі, сказала міністерка, потрібно знайти рішення, яке буде прийнятним у масштабах усього Євросоюзу.

Водночас міністерка сумнівається, що законопроєкт про таку конфіскацію встигне ухвалити нинішній склад парламенту, оскільки до наступних виборів залишилося кілька тижнів.