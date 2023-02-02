Швейцарія може змінити рамки нейтралітету через боєприпаси для України, - Bloomberg

Умови традиційного нейтралітету Швейцарії можуть бути частково переглянуті, щоб створити передумови для надання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

До парламенту Швейцарії внесено законопроєкт, який відкриває можливість для Німеччини, Іспанії та Данії передавати Україні вироблені у Швейцарії боєприпаси, а також дозволити швейцарській армії передати Польщі, Словаччині та Чехії танки Leopard, які підлягають списанню, замість танків, які ці країни планують передати ЗСУ.

Автор законопроєкту депутат Майя Рінікер сказала Bloomberg, що не пропонує відмовитися від нейтралітету Швейцарії, проте вважає за потрібне "обговорити можливість підтримки країн, які обстоюють такі самі демократичні цінності, що й Швейцарія".

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Bloomberg нагадує, що Швейцарія не постачала зброю жодній із країн, що воюють, ні в Першу, ні в Другу світову війну.

Агентство також зазначає, що згідно зі свіжими соціологічними опитуваннями, більше половини опитаних громадян Швейцарії висловилися за дозвіл на реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва, щоб допомогти Україні.