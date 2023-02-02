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Новини Допомога Україні
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Швейцарія може змінити рамки нейтралітету через боєприпаси для України, - Bloomberg

швейцарія

Умови традиційного нейтралітету Швейцарії можуть бути частково переглянуті, щоб створити передумови для надання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

До парламенту Швейцарії внесено законопроєкт, який відкриває можливість для Німеччини, Іспанії та Данії передавати Україні вироблені у Швейцарії боєприпаси, а також дозволити швейцарській армії передати Польщі, Словаччині та Чехії танки Leopard, які підлягають списанню, замість танків, які ці країни планують передати ЗСУ.

Автор законопроєкту депутат Майя Рінікер сказала Bloomberg, що не пропонує відмовитися від нейтралітету Швейцарії, проте вважає за потрібне "обговорити можливість підтримки країн, які обстоюють такі самі демократичні цінності, що й Швейцарія".

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Bloomberg нагадує, що Швейцарія не постачала зброю жодній із країн, що воюють, ні в Першу, ні в Другу світову війну.

Агентство також зазначає, що згідно зі свіжими соціологічними опитуваннями, більше половини опитаних громадян Швейцарії висловилися за дозвіл на реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва, щоб допомогти Україні.

Автор: 

боєприпаси (2267) допомога (8334) Швейцарія (862)


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это будут "танки Победы". По этой схеме как раз к тому времени, когда мы выйдем к своим границам.
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02.02.2023 22:23 Відповісти
Такий крок нейтральної Швейцарії означає багато і дорогого коштує.
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02.02.2023 22:26 Відповісти
в дупу нейтральність, для конфедератів це бабло насамперед, але нас влаштує і такий підхід
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02.02.2023 22:35 Відповісти
поверить не могу....
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02.02.2023 22:35 Відповісти
Никто не может быть нейтральным в 21-м веке. Тем либо иным боком, но ВСЕ причастны, с одной из сторон.
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02.02.2023 22:39 Відповісти
Швейцарську військову доктрину часів холодної війни цілком можна описати однією-єдиною фразою: "У Швейцарії немає армії, вся Швейцарія - одна суцільна армія".
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02.02.2023 23:18 Відповісти
Трохи неправильно. Гармати "Ерлікон", "Іспано-Суїза" мають швейцарське походження. Звідти тягнеться і Бофорс. А ними весь світ воював у другу світову.
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02.02.2023 23:34 Відповісти
Да, но это было продано до войны
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03.02.2023 01:42 Відповісти
Тільки заводи рейха працювали в Швейцарії, але легенда про нейтралітет - це святе.
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03.02.2023 03:28 Відповісти
 
 