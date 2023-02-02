УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10788 відвідувачів онлайн
Новини Націоналізація Приватбанку
7 091 50

Суд Лондона розширив всесвітний арешт активів Боголюбова і Коломойського

коломойський

Високий Суд Лондона розширив можливості для всесвітнього арешту активів ексакціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Про це йдеться у рішенні суду у справі BL-2017-000665, пресслужба Приватбанку у коментарі ЕП, передає Цензор.НЕТ.

Рішення стосується справи, в рамках якої Приватбанк прагне повернути виведені напередодні націоналізації кошти з банку і погасити невиконані зобов'язання банку щодо рефінансування.

Приватбанк клопотав про арешт активів відповідачів на період розгляду справи в розмірі 3 млрд доларів, і у 2017 році Високий Суд Лондона ухвалив рішення на користь банку. Таким чином було накладено всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, ними контролюються.

Своїм рішенням від 31 січня 2023 року суд, за клопотанням Приватбанку, постановив фактично розширити можливості для всесвітнього арешту активів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд грн на ПАТ "Укрнафта" та "Укртатнафта". ФОТО

"Нещодавнє рішення англійського суду надати дозвіл банку отримувати судові накази про арешт активів за кордоном та вимагати від відповідачів надавати подальшу інформацію щодо розкриття активів, що дозволить контролювати виконання судових наказів про арешт активів, є надзвичайно позитивною подією для банку", – зазначили у пресслужбі Приватбанку.

"Я переконаний, що стосовно першого відповідача розкриття інформації про банківські рахунки є необхідним для належного контролю за діяльністю всесвітнього арешту активів (ВАА) та пропорційним. … Це, на мою [судді] думку, є законною спробою позивача домогтися розкриття легко ідентифікованих активів, які завжди перебували в зоні ВАА і підлягали розголошенню як такі", – наголошується у судовому рішенні.

У Приватбанку вважають, що винесене рішення допоможе забезпечити ефективне звернення до примусового виконання будь-якого судового рішення, яке буде отримане після слухання по суті, що має розпочатися у червні 2023 року.

Автор: 

Боголюбов Геннадій (301) Велика Британія (5571) Коломойський Ігор (3122) арешт майна (349) Приватбанк (2432)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+22


В цій кімнаті активи ще не шукали?
показати весь коментар
02.02.2023 23:09
+20
А шо такоє, нє фсьо рєшают бабосікі, чі шо???
показати весь коментар
02.02.2023 23:00
+16
Коломойський це настільки "видатна" гніда що таких потрібно винищувати як пацюків родинами. Починачи з усіх родичів які мають право на спадок і закінчуючи самим бєню після якого все що залишилось успадковує держава. Це найпростіший спосіб і найдієвіший спосіб. Ніхто не має права жити і процвітати за рахунок злочинно здобутих/успадкованих ресурсів.
показати весь коментар
02.02.2023 23:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шо такоє, нє фсьо рєшают бабосікі, чі шо???
показати весь коментар
02.02.2023 23:00 Відповісти
у бубоси таки появилась "подписка" заокеанская... ибо шо-то каламойша не понял юмору))))
показати весь коментар
02.02.2023 23:04 Відповісти
...оно то так...но шото я так смотрю потихоньку по-тихому сжимаются ягодицы..там лондон, там штаты, там израиль...бздо по шарику идеть
показати весь коментар
02.02.2023 23:10 Відповісти
А що Ізраїль?
Також Беню пощипав? Неймовірно!
показати весь коментар
03.02.2023 09:38 Відповісти
бубося, похоже, видосик снимает, по предварительному сговору. у бени компромата на ручной квартал вагон и тележка.
устроит-ли цирк "подписку заокеанскую", вот вопрос
показати весь коментар
02.02.2023 23:12 Відповісти
по предварительному сговору
показати весь коментар
02.02.2023 23:20 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2023 23:53 Відповісти
Протаже.
показати весь коментар
03.02.2023 08:02 Відповісти
Не все беням масниця.
показати весь коментар
02.02.2023 23:00 Відповісти
Печерський суд його відмінить
показати весь коментар
02.02.2023 23:02 Відповісти
беня в тапках и в трениках выглядел жалко конечно, но все это игра на лоха. все уде давно припрятано. нажаль.
показати весь коментар
02.02.2023 23:02 Відповісти
ну... не жальче чем СБУ в носках (раззулись у порога)))) а то и на входе)))))
показати весь коментар
02.02.2023 23:05 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2023 23:08 Відповісти
там на ваву такая папка что скумбрия даже по 2 ргвн покажется чудом....
показати весь коментар
02.02.2023 23:18 Відповісти
вообще-то раззувались во дворе возле ворот.
показати весь коментар
02.02.2023 23:38 Відповісти
Жалюгідно виглядали агенти сбу при обшуку в шкарпетках і босоніж. Холопи прийшли до пана і їм наказали не бруднити підлогу.
показати весь коментар
02.02.2023 23:07 Відповісти
Ходоки у Бени,на.....
показати весь коментар
02.02.2023 23:14 Відповісти
Вот тот "ходок", что в красной рубахе, больше на Беню похож.
показати весь коментар
03.02.2023 06:43 Відповісти
Може,хоч на сухарі залишиться
показати весь коментар
02.02.2023 23:03 Відповісти
Коломойський це настільки "видатна" гніда що таких потрібно винищувати як пацюків родинами. Починачи з усіх родичів які мають право на спадок і закінчуючи самим бєню після якого все що залишилось успадковує держава. Це найпростіший спосіб і найдієвіший спосіб. Ніхто не має права жити і процвітати за рахунок злочинно здобутих/успадкованих ресурсів.
показати весь коментар
02.02.2023 23:04 Відповісти
сдєсь вам нє Лондон, сдєсь шмигаль і дєрьмак.
показати весь коментар
02.02.2023 23:06 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2023 23:15 Відповісти
"Свадьба в малинівці" красные пришли"
показати весь коментар
03.02.2023 06:01 Відповісти
И когда зеленые сопли отправят коломойского этапом в США ?
показати весь коментар
02.02.2023 23:09 Відповісти
никогда. Это произойдет, если население вылечится от насморка, а то сопли уже мозг начинают вытеснять.
показати весь коментар
02.02.2023 23:42 Відповісти


В цій кімнаті активи ще не шукали?
показати весь коментар
02.02.2023 23:09 Відповісти
Всі щирі україньці...
показати весь коментар
02.02.2023 23:19 Відповісти
Як казав Петлюра...
показати весь коментар
02.02.2023 23:26 Відповісти
Их так много во власти, что поневоле приходит на ум: "Раз трамвай на рельсы встал..." Ну, и так далее.
показати весь коментар
03.02.2023 06:46 Відповісти
Високий Суд Лондона мабуть "не п'є кофе"
показати весь коментар
02.02.2023 23:10 Відповісти
Так там чай в основному ...індійський, байховий
показати весь коментар
02.02.2023 23:31 Відповісти
Як не дивно, в Британії зараз більшість п'є такий чай, що ми б його навіть нюхати не стали.

Массмаркет робить свою чорну справу...
показати весь коментар
03.02.2023 00:17 Відповісти
Дешеве шоу не проканало. Жари закінчились. Чи зрозумів це Вова? Беня, зрозумів.
показати весь коментар
02.02.2023 23:24 Відповісти
А шо з тим баблом яке ЗЕ і БЄ тирили з Привату на пару?
показати весь коментар
02.02.2023 23:40 Відповісти
давно потрачено на недвижимость в Крыму и Форте дей Марми, и уже все забыли про то бабло.
показати весь коментар
02.02.2023 23:45 Відповісти
Це не відміняє відповідальності за співучасність в злочині.
показати весь коментар
02.02.2023 23:50 Відповісти
відповідальність - то окремо, а портрети, бюсти та щомісячні мемуари - окремо. І ці множини не взаємопересічні.
показати весь коментар
03.02.2023 00:01 Відповісти
А СБУ нічого не знайшло і знімало чоботи у Коломоя в хаті, щоб не наслідити у цього високоповажного підприємця. 👹
показати весь коментар
03.02.2023 00:15 Відповісти
Нинішня хвиля обшуків збіглася у часі з повідомленнями польських ЗМІ про те, що президент США Джо Байден у рамках візиту до Польщі наприкінці лютого може зустрітися там не лише з президентом Польщі Анджеєм Дудою, а й із Зеленським. Цілком можливо, що демонстрація Банкової успіхів у боротьбі з корупцією - це одна з умов, які висунула адміністрація Байдена, щоб така зустріч відбулася.

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/shou-dlya-baydena-posadit-li-zelenskiy-kolomoyskogo-etoy-vesnoy-01022023-473591 https://www.dsnews.ua/ukr/politics/shou-dlya-baydena-posadit-li-zelenskiy-kolomoyskogo-etoy-vesnoy-01022023-473591

показати весь коментар
03.02.2023 01:27 Відповісти
Питання не в зустрічі, питання в наданні допомоги - і зброї і фінансової.
показати весь коментар
03.02.2023 08:35 Відповісти
Ці брити завжди були антисемітами...
показати весь коментар
03.02.2023 05:32 Відповісти
....бубочка, це беспредел!
показати весь коментар
03.02.2023 05:48 Відповісти
Це неподобство, це переслідування справжнього патріота.
показати весь коментар
03.02.2023 08:08 Відповісти
показати весь коментар
03.02.2023 08:33 Відповісти
А очко ж то не залізне, правда, Вофочка?
показати весь коментар
03.02.2023 08:34 Відповісти
Изверги.
показати весь коментар
03.02.2023 08:59 Відповісти
А СБУ навпаки - шукає шляхи як беню відмазати.
Будемо дивитися чія сторона візьме. Плекають надію, що після пари оголошень нон-грата для СБУшних керівників, вони здуються
показати весь коментар
03.02.2023 09:43 Відповісти
 
 