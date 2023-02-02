УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10788 відвідувачів онлайн
Новини
12 552 31

Збираю факти зловживань при ручному відшкодуванні ПДВ, - Бутусов перед зустріччю з Гетманцевим

податки,пдв

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оголосив збір інформації від підприємців про факти зловживань при ручному відшкодуванні ПДВ перед зустріччю з головою комітету ВР з питань податкової політики Данилом Гетманцевим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Бутусов написав у фейсбуці. 

Він зазначив: "Голова комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев вважає неправдивою мою заяву, що система блокування податкових накладних та ручного відшкодування ПДВ, одним з авторів якої він є, є корупційною. І запрошує на засідання тимчасової слідчої комісії парламенту.

Я вдячний за таку відкритість, і тому приймаю цю пропозицію, відвідаю засідання. Прошу усіх підприємців, які стикнулись з незаконним блокуванням податкових накладних та з затримками відшкодування ПДВ, звернутись до мене та повідомити факти, які я оприлюдню на засіданні комітету парламенту. Джерела інформації можуть бути публічними або не публічними.

Думаю, що така публічна подія зможе дещо змінити у цій системі, яка, я переконаний, є корупційною та шкідливою для держави та економіки. Буду чекати на запрошення на наступному тижні, повідомлю про це".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Гетманцев запросив Бутусова на засідання ТСК щодо відшкодування ПДВ для детального розбору київського кейсу

Автор: 

ПДВ (623) Бутусов Юрій (3585) Гетманцев Данило (878)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+35
Бутусов буде розповідати гєтьманцєву про те,за що самого гєтьманцєва давно треба кинути на нари біля параші.
показати весь коментар
02.02.2023 23:48
+29
Нардеп Гетманцев записал все имущество и сбережения на мать.
Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев записал все имущество на маму. Об этом редакция 368.media узнала из его декларации НАЗК.

Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.

Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.
В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)

Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.

Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).

За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.

На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.

Більше читайте: https://368.media/2020/06/03/nardep-getmantsev-zapisal-vse-imushhestvo-i-sberezheniya-na-mat/
показати весь коментар
02.02.2023 23:57
+15
будет заруба или гетьманцев как милованов, сольется и будет нести пургу?
показати весь коментар
02.02.2023 23:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бутусов буде розповідати гєтьманцєву про те,за що самого гєтьманцєва давно треба кинути на нари біля параші.
показати весь коментар
02.02.2023 23:48 Відповісти
Бутусов, безумовно- робить це з найкращих почувань.
Але його регулярно в такі зашквари заносить - з челобітними до крадіїв.
показати весь коментар
03.02.2023 09:49 Відповісти
..спонукань
показати весь коментар
03.02.2023 09:51 Відповісти
будет заруба или гетьманцев как милованов, сольется и будет нести пургу?
показати весь коментар
02.02.2023 23:49 Відповісти
ну ти чьо? Ми так не домовлялись.
показати весь коментар
02.02.2023 23:53 Відповісти
Виходить коли збираєш гроші на якусь велику покупку і ще зібрав не всю суму, то в тебе їх нема? Потрібно зібрати всі докази, а не тільки один випадок.
показати весь коментар
03.02.2023 00:05 Відповісти
Нардеп Гетманцев записал все имущество и сбережения на мать.
Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев записал все имущество на маму. Об этом редакция 368.media узнала из его декларации НАЗК.

Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.

Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.
В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)

Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.

Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).

За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.

На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.

Більше читайте: https://368.media/2020/06/03/nardep-getmantsev-zapisal-vse-imushhestvo-i-sberezheniya-na-mat/
показати весь коментар
02.02.2023 23:57 Відповісти
Друг кгбиста Сивковича
показати весь коментар
03.02.2023 00:36 Відповісти
Завидна наречена
показати весь коментар
03.02.2023 07:09 Відповісти

показати весь коментар
03.02.2023 10:57 Відповісти
Пане Юрію відкрийте будь ласка коменти на фб, не можу вам написати!
показати весь коментар
03.02.2023 00:00 Відповісти
А в личку?
показати весь коментар
03.02.2023 00:11 Відповісти
Юра, якщо ти відправищ хоча би в нокдаун Гетьманцева, яко Шуфрича свого часу - прощу все!
показати весь коментар
03.02.2023 00:29 Відповісти
До них не фактами достукуватись потрібно, а КУВАЛДОЮ!
Бо все про ці "корупційні схеми" вони знають і таки правила та закони, як раз для ціх схем і писали.
показати весь коментар
03.02.2023 00:35 Відповісти
.... Юра...їбаш їх мля
показати весь коментар
03.02.2023 00:37 Відповісти
пожалуйста передайте Бутусову ручной полиграф для сбора фактов

показати весь коментар
03.02.2023 01:04 Відповісти
показати весь коментар
03.02.2023 05:07 Відповісти
показати весь коментар
03.02.2023 10:24 Відповісти
Це ви про себе занепокоїлись?😠
показати весь коментар
03.02.2023 01:17 Відповісти
Тільки не бий його..
показати весь коментар
03.02.2023 03:01 Відповісти
Ногами. А так можна.
показати весь коментар
03.02.2023 05:06 Відповісти
гетьманцев=сівкович----його завдання-розвал відносин між підприємцями та державою,,,,,У пороха така южаніна була ,що зараз ,,ну дуже обурена,,
показати весь коментар
03.02.2023 08:20 Відповісти
https://tsn.ua/groshi/podatkoviy-skandal-kozickiy-povidomiv-pro-380-mln-grn-nezakonnih-vidshkoduvan-pdv-na-lvivschini-2174425.html
показати весь коментар
03.02.2023 10:11 Відповісти
Гетьманцев це великий фанат шарія. Він в себе в соцмережах рекомендував на шарія підписуватись, при чому багато разів. Тобто по факту гетьманцев це засланий агент рф.

Поцікавтесь у нього на рахунок його любові до педошарія.

P.S. ПДВ взагалі треба ліквідувати бо в нас воно не працює та відшкодовується в ручному режимі що по факту є легальним способом розкрадання бюджету. В якійсь Польщі при вивезенні нового ноутбука я можу отримати відшкодування ПДВ, в Туреччині при вивезенні шкіряної курточки теж, но в Україні ні.
показати весь коментар
03.02.2023 10:17 Відповісти
Юра, гаси Гетьманутуго! більше такого шансу не буде!
показати весь коментар
03.02.2023 10:45 Відповісти
І не варто дивуватися тому, що міністри погрожують журналістам карою з СБУ і т.д., коли ті їх викривають. Це "нормально", коли відомство корумповане, а тому завзяте в своїй нахабності.
Дивним є тільки одне - з якого-такого дива такі міністри репетують про майбутнє України в ЄС, НАТО?
Тоді, коли у таких чиновників немає там, в ЄС, в НАТО, майбутнього. І такі резнікови та інші мають йти геть навіть за спробу щось приховати.
Інакше не буде діла, друзі.
показати весь коментар
03.02.2023 11:06 Відповісти
Дай Бог щоб Бутусов довів до відома американців факти зловживання Зе влади, це допоможе Україні мати ПАТРІОТИЧНУ, а не орієнтовану на кремль владу.
показати весь коментар
03.02.2023 13:44 Відповісти
 
 