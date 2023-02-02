Збираю факти зловживань при ручному відшкодуванні ПДВ, - Бутусов перед зустріччю з Гетманцевим

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оголосив збір інформації від підприємців про факти зловживань при ручному відшкодуванні ПДВ перед зустріччю з головою комітету ВР з питань податкової політики Данилом Гетманцевим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Бутусов написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Голова комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев вважає неправдивою мою заяву, що система блокування податкових накладних та ручного відшкодування ПДВ, одним з авторів якої він є, є корупційною. І запрошує на засідання тимчасової слідчої комісії парламенту.

Я вдячний за таку відкритість, і тому приймаю цю пропозицію, відвідаю засідання. Прошу усіх підприємців, які стикнулись з незаконним блокуванням податкових накладних та з затримками відшкодування ПДВ, звернутись до мене та повідомити факти, які я оприлюдню на засіданні комітету парламенту. Джерела інформації можуть бути публічними або не публічними.

Думаю, що така публічна подія зможе дещо змінити у цій системі, яка, я переконаний, є корупційною та шкідливою для держави та економіки. Буду чекати на запрошення на наступному тижні, повідомлю про це".

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