Збираю факти зловживань при ручному відшкодуванні ПДВ, - Бутусов перед зустріччю з Гетманцевим
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оголосив збір інформації від підприємців про факти зловживань при ручному відшкодуванні ПДВ перед зустріччю з головою комітету ВР з питань податкової політики Данилом Гетманцевим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Бутусов написав у фейсбуці.
Він зазначив: "Голова комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев вважає неправдивою мою заяву, що система блокування податкових накладних та ручного відшкодування ПДВ, одним з авторів якої він є, є корупційною. І запрошує на засідання тимчасової слідчої комісії парламенту.
Я вдячний за таку відкритість, і тому приймаю цю пропозицію, відвідаю засідання. Прошу усіх підприємців, які стикнулись з незаконним блокуванням податкових накладних та з затримками відшкодування ПДВ, звернутись до мене та повідомити факти, які я оприлюдню на засіданні комітету парламенту. Джерела інформації можуть бути публічними або не публічними.
Думаю, що така публічна подія зможе дещо змінити у цій системі, яка, я переконаний, є корупційною та шкідливою для держави та економіки. Буду чекати на запрошення на наступному тижні, повідомлю про це".
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Але його регулярно в такі зашквари заносить - з челобітними до крадіїв.
Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев записал все имущество на маму. Об этом редакция 368.media узнала из его декларации НАЗК.
Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.
Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.
В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)
Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.
Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).
За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.
На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
Більше читайте: https://368.media/2020/06/03/nardep-getmantsev-zapisal-vse-imushhestvo-i-sberezheniya-na-mat/
Бо все про ці "корупційні схеми" вони знають і таки правила та закони, як раз для ціх схем і писали.
Поцікавтесь у нього на рахунок його любові до педошарія.
P.S. ПДВ взагалі треба ліквідувати бо в нас воно не працює та відшкодовується в ручному режимі що по факту є легальним способом розкрадання бюджету. В якійсь Польщі при вивезенні нового ноутбука я можу отримати відшкодування ПДВ, в Туреччині при вивезенні шкіряної курточки теж, но в Україні ні.
Дивним є тільки одне - з якого-такого дива такі міністри репетують про майбутнє України в ЄС, НАТО?
Тоді, коли у таких чиновників немає там, в ЄС, в НАТО, майбутнього. І такі резнікови та інші мають йти геть навіть за спробу щось приховати.
Інакше не буде діла, друзі.