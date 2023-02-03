Цей закон спрямований на покращення військової дисципліни, - Зеленський відповів, чому підтримав посилення відповідальності військовослужбовців

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію з проханням ветувати законопроєкт 8271, який посилює кримінальну відповідальність військових. Цей закон Зеленський підписав тиждень тому.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідь на петицію розміщена на сайті президента

У відповіді президента зазначається: "Підписаний мною закон № 8271 спрямований на покращення стану військової дисципліни та правопорядку під час несення військової служби, підвищення бойової готовності військових частин та їх спроможності виконувати визначені завдання задля захисту Вітчизни".

Зеленський зазначає, що приймаючи рішення про підписання врахував позицію головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командирів військових частин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про посилення відповідальності для військовослужбовців

Зокрема, у військовому керівництві вважають, що цей закон дозволить уникнути необгрунтованих втрат особового складу.

Також, він закликав Кабмін вдосконалити механізм застосування до військових відповідальності за правопорушення.

Зеленський заявив, що розділяє переконання у тому, що ці покарання мають застосовуватися з урахуванням індивідуального характеру юридичної відповідальності, ступеня тяжкості вчиненого правопорушення, принципів справедливості та верховенства права.

Водночас, він назвав запорукою боєздатності військових підрозділів, у тому числі, дотримання військової дисципліни.

Також читайте: Законом про посилення відповідальності для військових заборонять пом’якшувати покарання або давати умовні терміни, - волонтерка Однорог