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Цей закон спрямований на покращення військової дисципліни, - Зеленський відповів, чому підтримав посилення відповідальності військовослужбовців

закон,подпись

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію з проханням ветувати законопроєкт 8271, який посилює кримінальну відповідальність військових. Цей закон Зеленський підписав тиждень тому.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідь на петицію розміщена  на сайті президента

У відповіді президента зазначається: "Підписаний мною закон № 8271 спрямований на покращення стану військової дисципліни та правопорядку під час несення військової служби, підвищення бойової готовності військових частин та їх спроможності виконувати визначені завдання задля захисту Вітчизни".

Зеленський зазначає, що приймаючи рішення про підписання врахував позицію головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командирів військових частин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про посилення відповідальності для військовослужбовців

Зокрема, у військовому керівництві вважають, що цей закон дозволить уникнути необгрунтованих втрат особового складу.

Також, він закликав Кабмін вдосконалити механізм застосування до військових відповідальності за правопорушення.

Зеленський заявив, що розділяє переконання у тому, що ці покарання мають застосовуватися з урахуванням індивідуального характеру юридичної відповідальності, ступеня тяжкості вчиненого правопорушення, принципів справедливості та верховенства права.

Водночас, він назвав запорукою боєздатності військових підрозділів, у тому числі, дотримання військової дисципліни.

Також читайте: Законом про посилення відповідальності для військових заборонять пом’якшувати покарання або давати умовні терміни, - волонтерка Однорог

Автор: 

кримінальна відповідальність (212) військовослужбовці (4734)


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Топ коментарі
+92
Ватник, наркоман, 4 рази уклоніст від повісток, моральний виродок, який витирав свої ратиці об все, що дорого українцям, тепер розповідає про відповідальність тих, хто собою затуляє в окопах його ссикливу підлу нікчемну сраку... Грьобане ганьбище...
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03.02.2023 02:09
+73
Тобто той, хто сидить в холодних мокрих окопах , стекам кровью і втрачае бойових друзів , може сісти у тюрьму звмість нагород ?

А ХТО коррупцію робить - вільно живе ?

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03.02.2023 01:44
+63
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03.02.2023 01:54
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тебе врачи уже не помогут - в твоем случае медецина бессильна.
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03.02.2023 09:28 Відповісти
Судячи з твого допису, тобі мєдіцина допомогла, бо тобі видалили мозок.
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03.02.2023 09:39 Відповісти
Образа-це коли неправду кажуть,ображаючи людину а тут хоч хтось збрехав? -про зелені шмарклі кажучи
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03.02.2023 10:51 Відповісти
Идиот🤦
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03.02.2023 08:12 Відповісти
не расстраивайся, врачи у нас хорошие - тебя вылечат!
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03.02.2023 08:32 Відповісти
У тому же ещё и убогий стрелочник🤦
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03.02.2023 08:35 Відповісти
не пропусти прием лекарств
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03.02.2023 08:47 Відповісти
Скіко подоляк тобі платить, зелений хєросос?
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03.02.2023 09:00 Відповісти
🤦🤦🤦
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03.02.2023 09:24 Відповісти
зеля-слуги-підарюги!
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03.02.2023 08:00 Відповісти
Виник конфлікт у солдата і командира. І посадив командир солдата на 5 років у тюрму. Виросла обороноздатність країни від цього?
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03.02.2023 08:06 Відповісти
Давайте казати правду, з прийняттям цього антиукраїнського загону, після війни, в Україні тюрми будуть забиті не колаборантами, корупціонерами і злочинцями, а тими патріотами, які не засцяли піти на фронт аби захистити свою Батьківщину. оманський план патрушева-дєрьмака в дії.
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03.02.2023 08:14 Відповісти
Так це і є ціль Єрмака Путлера !
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03.02.2023 08:24 Відповісти
Це все залежить від того хто переможе...
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03.02.2023 09:25 Відповісти
Класично,як по сивочолому...
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03.02.2023 16:10 Відповісти
а ви й далі дрочите на Залужного - недолугим рядовим відповідальність і в'язниця без права оскарження, *********-генералам догани

та навіть за смерть одного підлеглого через твою тупість ти повинен відповідати - де блд рівноправність громадян перед законом і справедливістю?👇

Зеленський зазначає, що при прийнятті рішення про підписання врахував позицію головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командирів військових частин. Джерело:
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03.02.2023 08:45 Відповісти
Корчинський - ПОМИЛКА Залужного, трибунал для путіна та лукашенка. Як збільшити боєздатність армії?
https://youtu.be/N5_PBq-MFzM
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03.02.2023 08:46 Відповісти
Так Ігор Лапін вже кілька разів на своєму каналі назвав Залужного юзаним, тобто використаним, а це військовий та юрист, який реально воював, що 2014 що зараз.
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03.02.2023 09:38 Відповісти
Цей грьобаний закон писали кончені недоумки.
Він не посилює дисципліну, він дисципліну розхитує.
Тепер за СЗЧ від 1 до 10 діб замість ч. 4 ст. 172-11 КУпАП стало дві норми: або ч. 3 ст.172-11 КУпАП, або ч. 5 ст.407 ККУ.
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03.02.2023 08:51 Відповісти
Іди нахєр рашистский троль.
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03.02.2023 09:01 Відповісти
Як би вони (цей "верховний" зі своєю камарільєю) не шкодили і не мавпували - ОСТАННЄ СЛОВО МАЄ БУТИ І БУДЕ ЗА НАШИМИ ВІЙСЬКОВИМИ. Хлопці проливають кров, гинуть, калічаться в окопах а за їхніми спинами сиклива продажна ******* гробить і розкрадає нашу Батьківщину.
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03.02.2023 09:38 Відповісти
Так, після прочитаного бажання служити відпадає одразу ж. Починаючи замиславиться про виїзд з України.
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03.02.2023 09:28 Відповісти
Тобі казали, що тим хто має служити, кордони на виїзд з країни закриті?
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03.02.2023 09:41 Відповісти
Бат.Монако !
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03.02.2023 10:57 Відповісти
А він через Карпати. GPS. SOS. Рятуйте, заблудився!!!
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03.02.2023 11:24 Відповісти
Так загород загін в автоматами ще краще покращує присутність на передовій.
Щось мені здається що президент зараз якийсь "гібридний"....
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03.02.2023 09:30 Відповісти
ооооо.ці дибіли - що можуть.то тільки і пояснювати .правда потрібно бути також дибілом .щоб зрозуміти .що дибіли кажуть......
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03.02.2023 09:46 Відповісти
Пригадалися диктаторські закони 2014р
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03.02.2023 09:52 Відповісти
Тоді правила аналогічно за порушення чиновникам та депутатам.чим вище рівень посади тим жорсткіше контроль та покарання.
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03.02.2023 10:00 Відповісти
це не аналогічно, в законі передбачається відповідальність рядових, а не генералів. Чим вища посада, тим меньше відповідальності, довбаний совок.
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03.02.2023 15:01 Відповісти
Якраз аналогічно! Серед цивільного населення не карають чиновників та депутатів, серед військовослужбовців -карають в першу чергу патріотів та командирів, відповідальних за людей та присязі.зрадники,корупціонери,ставленики совка покарані не будуть при цій системі
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03.02.2023 21:07 Відповісти
перевів стрілки на Залужного, а той промовчить, отак лохів і розводять. цей закон написаний для того, щоб зупинити в Україні зростання добровольців.
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03.02.2023 10:03 Відповісти
Чей Крым?
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03.02.2023 11:26 Відповісти
Згоден з вами,але чи існують в цьому законі покарання для ввійськових командирів,які можуть займатись самодурством,бути некомпетентними,зловживати своєю владою?

Мені здається,що цей однобокий закон,тобто він спрямований на покарання простих солдат і не передбачає покарань для військових начальників.
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03.02.2023 10:33 Відповісти
Такий закон є і командири також можуть бути покараними.
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03.02.2023 10:42 Відповісти
Сам ти блін корисний ідіот. Цей закон саботує армію з середини.
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03.02.2023 13:54 Відповісти
Слухай дуремар ти зараз з бліндажа під Бахмутом пишеш чи як. Не пи*ди.
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03.02.2023 13:55 Відповісти
До чого тут дисципліна, яка і так є, бо без неї армія в принципі не змогла б існувати? Всі хочуть жити, вірно, і коли піхоту без артпідтримки, з одними калашами кидають під танки, думаю більшість вибере карну відповідальність, ніж 100% безглузду смерть. В сусідній гілці військовий з нуля докладно розповів, як це буває. Цей закон не посилить дисципліну аж ніяк, він збільшить кількість зеків, яких зроблять з нормальних людей, які в принципі дійшли до фронта. А ще він остаточно вб'є мотивацію людей, які ще вагалися, треба йти на фронт, чи може почекати. Радянські методи до добра не призведуть. Ми взагалі трималися як країна на відчутті свободи, на патріотизмі, і подібних речах, а те що відбувається це свідома спецоперація з деморалізації народа.
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03.02.2023 14:22 Відповісти
Андрей, этот принятый закон сырой, как впрочем все, что напринимали за последние три года и напоминает дышло .Действия же военных во время войны регламентируются и без принятия ВОТ ТАКОЙ бумажки. И критика не имеет ничего общего с порохоботством. Это уж скорее Вы неуместным упоминанием о Порошенко выдаете свою рядовую принадлежность.))
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03.02.2023 16:57 Відповісти
своіх дітей вони вивезли за кордон.. а за рахунок тих кто воюе. вони набивають дівани грішми.утримують своі дворци і гулянки родичів за кордоном..обдираючи до нитки громодян украіни. мародерячі все що очі бачать..
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03.02.2023 10:44 Відповісти
Як військові частини і підрозділи укомплектовані ненавченими мобілізованими які відправляються на фронт! можуть забезпечити оборону не інакше ніж ціною масової жертовності одноразово виконати військовий наказ?!

Президент Зеленський: "Підписаний мною закон № 8271 спрямований на ... підвищення бойової готовності військових частин та їх спроможності виконувати визначені завдання задля захисту Вітчизни". Джерело:
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03.02.2023 11:44 Відповісти
3 роки розвалював армію, а тепер зміцнює дисципліну?! Безсоромна особистість!
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03.02.2023 11:50 Відповісти
А де закон про посилення особистої кримінальної відповідальності нардепам та керівникам ЦОАА та їх заступникам, головам ОДА та їх заступникам, держСекретарям та їх заступникам, цілій купі незрозумілих радників та помічників з ОПУ, які про щось щодня від себе глаголять у ЗМІ …. Про відповідальність зрадників, які цілими партіями готували здачу України рашистам *****, а апарат ВРУ,під контролем Стефанчука, їм за це щомісячно грошима людей, яких опозажопники продали *****, щиро дякує!!!

Де конкретні зміни за мародерство сотнями вагонів гуманітарної допомоги та її розпродаж через афільовані організації….
І все це під час, коли Захисники України своїм життям, щоденно відстоюють існування України, у війні московії проти України!!
Стефанчук із Зеленським 12 місяців саботують внесення таких змін щодо посилення особистої відповідальності, а для бійців хватило 30 днів!!! ТурбоНадув скінчився, коли це стосується катлєт, тимошенків, патіхамувлєс та корабельних сосен з миротворцем *****, хламідією…
Спочатку клялися на трибуні ВРУ, а після цього, витерли ноги об Українців!!
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03.02.2023 12:17 Відповісти
А може ти підписав би закон про відповідальність своїх держиморд?

Всупереч Постанов Уряду, які прямо забороняють відключати споживачів комунальних послуг від постачання газу, води, електроенергії, тощо в період дії карантину та військового стану наші доблесні ЖЕКи\Управляючі компаніїї продовжують злісну практику відключення споживачів від цих послуг. В таку ж халепу вскочили і ми, власники квартири в одному з селищ Київської обл., де Дмитрвська управляюча компанія (бувший ЖЕК) Дмитрівської ОТГ просто відключила квартиру від електропостачання під час відсутності власника у квартирі і під час дії карантину з настанням опалювального періоду БЕЗ БОРГІВ ЗА ВИКОРИСТАНУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ! нехтуючи Законами, Постановами та Правилами. Звернення до поліціїї, прокуратури, НКРЄКП, Держпродспоживслужби, Офісу по Правам Людини нічого не дали. Квартира вже два роки знаходиться відключеною від електроенергії, в кватирі проживати неможливо, такі дії спричинили фактично до виселення її власників. Навіть після того як русоорки покинули межі Дмитрівської ОТГ квартира залишається відключеною від електропостачання і власники не можуть повернутись у власну домівку.
Повторно на днях звернулись у Держпродспоживслужбу , відповідь начальника просто нас обурює: " Я тут меньше 2-х місяців і тільки протираю штани..., нічим вам допомогти не можу, так як накладено мараторій на будь-які перевірки суб"єктів господарювання". Ось і думаємо чи проходити ще одне коло цього аду під назвою "корупційна Україна?" Адже 2 роки поневірянь по поліціям, прокуратурам, офісампоправамлюдини, всяким нкрєкп і держкпродспоживслужбам, державним адвокатам результат один: "а воз і нинє там". Українські органи включно з Урядом ІМІТУЄ БУРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ у плані захисту громадян України які попали у важку ситуацію під час пандемії та військового стану, а чинуші на місцях просто ігнорують права людини і ЗакониУкраїни, а кругова порука їм в цьому допомагає. І що нам робити?
Можна багато розповісти і про "діяльність" Дмитрівської управляючої компанії, голови Дмитрівської ОТГ, і про штучне банкрутство Київо-Святошинського дорожньо-експлуатаційного управління, на балансі якого був будинок в якому знаходиться наша квартира, і ще багато цікавих речей, але це ж не на часі, правда?
тел. для тих, хто може реально допомогти: 050-205-47-80
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03.02.2023 12:27 Відповісти
покидьок.Просто покидьок
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03.02.2023 12:46 Відповісти
я не розумію - в українців пропали очі й вуха,чи мозок висох ? ви не бачите куди нас рухають агенти мордору,ще ж живі свідки голодомору а ви вже не вірите в вселенське зло.....розплата буде фатально важкою,а для декого нищівною.отямтеся.
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03.02.2023 13:04 Відповісти
Що пропонуєте?
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03.02.2023 13:27 Відповісти
як мінімум - дати можливість особовому складу самим вибирати командирів.як на Січі.
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03.02.2023 13:51 Відповісти
Цей закон спрямований на покращення військової дисципліни, - Зеленський
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Как про войсковую дисциплину может рассуждать человек, который ни одного дня не служил в армии и бегал от нее как черт от ладана?
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03.02.2023 13:25 Відповісти
Какие-то странные события происходят все разом.
Накануне массового наступления кацапов с 1.02 отменяется премия для военнослужащих и през подписывает Закон "об укреплении дисциплины", тем самым внося смуту в ряды армии и в ряды желающих воевать добровольцев.
Так чья мельница стоит там в кабинете у Президента?
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03.02.2023 13:33 Відповісти
Вова Зеленський ти кончений підорас, тобі до Пороха як землі до неба, не сорому ні сумління в тебе немає, та і відкіля воно візьметься як що папа з мамою виростили виродком і наріком
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03.02.2023 13:50 Відповісти
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03.02.2023 13:51 Відповісти
Оказывается в Украине проблема с военными, а не с коррупционерами!
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03.02.2023 15:05 Відповісти
Завдяки усіллям Зелі ряди корупціонерів поповнюються !
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03.02.2023 15:08 Відповісти
Назовите мне коррупционеров, которых вы знаете и мы вместе посмотрим, чья кузница кадров их ковала.
Зеля просто сосунок против мастадонтов коррупции в Системе, что построил Кучма.
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03.02.2023 15:25 Відповісти
Усиление ответственности ... начинать надо с держыморд ,которых Власть посадила в кресла . ИЛИ СВОЕ ДЕРЬМО НЕ ВОНЯЕТ
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03.02.2023 15:12 Відповісти
А ШО ПО БАКЛАНОВУ?
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03.02.2023 16:05 Відповісти
Нехай краще троє судять, ніж шестеро несуть...
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03.02.2023 17:02 Відповісти
Гнида єрмаківська.
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03.02.2023 20:01 Відповісти
Любий Ти наш совэтській презедент. В війську ти не був. Про що ти мелеш головнокомандуючий? Послухай тих хто воює, НЕ керує!
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03.02.2023 21:03 Відповісти
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