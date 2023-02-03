Цей закон спрямований на покращення військової дисципліни, - Зеленський відповів, чому підтримав посилення відповідальності військовослужбовців
Президент Володимир Зеленський відповів на петицію з проханням ветувати законопроєкт 8271, який посилює кримінальну відповідальність військових. Цей закон Зеленський підписав тиждень тому.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідь на петицію розміщена на сайті президента
У відповіді президента зазначається: "Підписаний мною закон № 8271 спрямований на покращення стану військової дисципліни та правопорядку під час несення військової служби, підвищення бойової готовності військових частин та їх спроможності виконувати визначені завдання задля захисту Вітчизни".
Зеленський зазначає, що приймаючи рішення про підписання врахував позицію головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командирів військових частин.
Зокрема, у військовому керівництві вважають, що цей закон дозволить уникнути необгрунтованих втрат особового складу.
Також, він закликав Кабмін вдосконалити механізм застосування до військових відповідальності за правопорушення.
Зеленський заявив, що розділяє переконання у тому, що ці покарання мають застосовуватися з урахуванням індивідуального характеру юридичної відповідальності, ступеня тяжкості вчиненого правопорушення, принципів справедливості та верховенства права.
Водночас, він назвав запорукою боєздатності військових підрозділів, у тому числі, дотримання військової дисципліни.
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ЄрмакаПутлера !
та навіть за смерть одного підлеглого через твою тупість ти повинен відповідати - де блд рівноправність громадян перед законом і справедливістю?👇
Зеленський зазначає, що при прийнятті рішення про підписання врахував позицію головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командирів військових частин. Джерело:
https://youtu.be/N5_PBq-MFzM
Він не посилює дисципліну, він дисципліну розхитує.
Тепер за СЗЧ від 1 до 10 діб замість ч. 4 ст. 172-11 КУпАП стало дві норми: або ч. 3 ст.172-11 КУпАП, або ч. 5 ст.407 ККУ.
Щось мені здається що президент зараз якийсь "гібридний"....
Мені здається,що цей однобокий закон,тобто він спрямований на покарання простих солдат і не передбачає покарань для військових начальників.
Президент Зеленський: "Підписаний мною закон № 8271 спрямований на ... підвищення бойової готовності військових частин та їх спроможності виконувати визначені завдання задля захисту Вітчизни". Джерело:
Де конкретні зміни за мародерство сотнями вагонів гуманітарної допомоги та її розпродаж через афільовані організації….
І все це під час, коли Захисники України своїм життям, щоденно відстоюють існування України, у війні московії проти України!!
Стефанчук із Зеленським 12 місяців саботують внесення таких змін щодо посилення особистої відповідальності, а для бійців хватило 30 днів!!! ТурбоНадув скінчився, коли це стосується катлєт, тимошенків, патіхамувлєс та корабельних сосен з миротворцем *****, хламідією…
Спочатку клялися на трибуні ВРУ, а після цього, витерли ноги об Українців!!
Всупереч Постанов Уряду, які прямо забороняють відключати споживачів комунальних послуг від постачання газу, води, електроенергії, тощо в період дії карантину та військового стану наші доблесні ЖЕКи\Управляючі компаніїї продовжують злісну практику відключення споживачів від цих послуг. В таку ж халепу вскочили і ми, власники квартири в одному з селищ Київської обл., де Дмитрвська управляюча компанія (бувший ЖЕК) Дмитрівської ОТГ просто відключила квартиру від електропостачання під час відсутності власника у квартирі і під час дії карантину з настанням опалювального періоду БЕЗ БОРГІВ ЗА ВИКОРИСТАНУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ! нехтуючи Законами, Постановами та Правилами. Звернення до поліціїї, прокуратури, НКРЄКП, Держпродспоживслужби, Офісу по Правам Людини нічого не дали. Квартира вже два роки знаходиться відключеною від електроенергії, в кватирі проживати неможливо, такі дії спричинили фактично до виселення її власників. Навіть після того як русоорки покинули межі Дмитрівської ОТГ квартира залишається відключеною від електропостачання і власники не можуть повернутись у власну домівку.
Повторно на днях звернулись у Держпродспоживслужбу , відповідь начальника просто нас обурює: " Я тут меньше 2-х місяців і тільки протираю штани..., нічим вам допомогти не можу, так як накладено мараторій на будь-які перевірки суб"єктів господарювання". Ось і думаємо чи проходити ще одне коло цього аду під назвою "корупційна Україна?" Адже 2 роки поневірянь по поліціям, прокуратурам, офісампоправамлюдини, всяким нкрєкп і держкпродспоживслужбам, державним адвокатам результат один: "а воз і нинє там". Українські органи включно з Урядом ІМІТУЄ БУРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ у плані захисту громадян України які попали у важку ситуацію під час пандемії та військового стану, а чинуші на місцях просто ігнорують права людини і ЗакониУкраїни, а кругова порука їм в цьому допомагає. І що нам робити?
Можна багато розповісти і про "діяльність" Дмитрівської управляючої компанії, голови Дмитрівської ОТГ, і про штучне банкрутство Київо-Святошинського дорожньо-експлуатаційного управління, на балансі якого був будинок в якому знаходиться наша квартира, і ще багато цікавих речей, але це ж не на часі, правда?
тел. для тих, хто може реально допомогти: 050-205-47-80
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Как про войсковую дисциплину может рассуждать человек, который ни одного дня не служил в армии и бегал от нее как черт от ладана?
Накануне массового наступления кацапов с 1.02 отменяется премия для военнослужащих и през подписывает Закон "об укреплении дисциплины", тем самым внося смуту в ряды армии и в ряды желающих воевать добровольцев.
Так чья мельница стоит там в кабинете у Президента?
Зеля просто сосунок против мастадонтов коррупции в Системе, что построил Кучма.