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Новини
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Лієва звільнено з Міноборони

лієв

Т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександра Лієва звільнено за власним бажанням.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 2 лютого 2023 року Лієва Олександра Сергійовича звільнено з Міноборони за його власним бажанням.

На етапі працевлаштування до Міністерства та протягом роботи в оборонному відомстві Олександр Лієв проходив відповідні перевірки, обов’язкові при вступі на посаду держслужбовця. Так само, у порядку, який діє під час особливого періоду, до Служби безпеки України надавались відповідні матеріали з питання доступу до державної таємниці. Жодних заперечень від СБУ отримано не було", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони зазначили, що будь-яких фактів, які б підтверджували наявність у Олександра Лієва іншого громадянства, крім українського, до Міноборони не надавалося.

"Після появи у ЗМІ публікацій, які стосувалися попередньої діяльності Олександра Лієва та його заяв періоду 2014 року, за ініціативою Лієва, у листопаді 2022 року Міністр оборони України звернувся до СБУ з проханням провести додаткове психофізіологічне дослідження посадовця з застосуванням поліграфу.

Олександр Лієв, як громадянин, висловить свою позицію щодо повідомлень ЗМІ самостійно", - додали в Міноборони.

Як відомо, раніше вийшла колонка Віталія Шабуніна, де йдеться, що тимчасово виконуючим обов'язки департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександр Лієв закликав "почути Крим" під час референдуму у 2014 та блокував українські маяки у 2006.

В інтервю Цензор.НЕТ Лієв намагався пояснити ці факти та запевняв, що ніколи не мав проросійських поглядів.

Також дивіться: ЗМІ знайшли у чиновника Міноборони Лієва нібито паспорт РФ. Він заперечує. ФОТО

Автор: 

Міноборони (7345) паспорт (1152) звільнення (2672) Лієв Олександр (37)


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Топ коментарі
+28
І ще . Таран свідомо развалював армію . Поназначав різних ТВО і поїхав послом в Словенію
ЩО ЦЕ ЗА ЦИРК ? Він мае сідити у СІЗО чи тюрьми
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03.02.2023 07:09
+26
Якщо за кожним злодієм або зрадником будуть лише журналісти ганятись,то так ми далеко не заїдемо.У нас немає стільки журналістів.
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03.02.2023 07:09
+16
Аж сльоза навернулася, така добра людина
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03.02.2023 07:03
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Пішов накуй з Міноборони
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03.02.2023 07:00 Відповісти
Віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель - Зеленському

"Ми не збираємось більше терпіти корупцію і недотримання зобов'язань. Ми надали вам майже 12 млрд. євро і маємо право голосу в цих питаннях"

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html tZE inform
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03.02.2023 09:34 Відповісти
Таку людину з обоими витягли і знов запхали .
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03.02.2023 07:01 Відповісти
Аж сльоза навернулася, така добра людина
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03.02.2023 07:03 Відповісти
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03.02.2023 07:05 Відповісти
..., правда пачпорт...
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03.02.2023 08:53 Відповісти
багатопрофiльний невіглас @fjua14 https://twitter.com/fjua14/status/1621370308300083202 11 мин
Володимир Мартинюк 16 ч. ·
Вночі при обшуках в когось знайшли зниклу електроенергію.
Відключення сьогодні тривало менше години.
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03.02.2023 07:04 Відповісти
Мацква відізвала засвіченого агента, тому він написав заяву за власним бажанням. Скоро він прибуде у кремль отримувати медальку за ратну службу гасударю.
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03.02.2023 07:05 Відповісти
Т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Джерело:

Шо це за ігри з Т.В.О ? Людина з липня 2021 р і до сьогодня у період війни на такий посаді і все Т.В..О ?
ТИМЧАСОВО ВИКОНУЮЧИЙ ОБОВЯЗКИ ???

може пора закінчувати цей божевільний дім ? Україна - не раша.

ТВО - це не впевненость в керівнике . ТАК у війну не змогли найти надійного керівника ?

а СКІЛЬКІ ще тих ТВО у владі ?
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03.02.2023 07:07 Відповісти
І ще . Таран свідомо развалював армію . Поназначав різних ТВО і поїхав послом в Словенію
ЩО ЦЕ ЗА ЦИРК ? Він мае сідити у СІЗО чи тюрьми
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03.02.2023 07:09 Відповісти
Т.в.о. означає, що посада, яку тимчасово обіймають, не вакантна, а за нею закріплена людина, яка відсутня на роботі з поважних причин (в іншому випадку її б звільнили за прогули).
Якщо наш герой т.в.о. з 2021 року, що само по собі є нонсенсом, то це говорить про екстремальне нехлюйство і кумівство в стандартах роботі кадрової служби МОУ і не тільки.
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03.02.2023 07:52 Відповісти


Це ще говорить що Ермаку начхати на майбутне Зе ( якого він постійно підставляє ) .
Ермаку важливо рахунок у банці і щоб компромат фсб не виповз назовні
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03.02.2023 08:32 Відповісти
Якщо за кожним злодієм або зрадником будуть лише журналісти ганятись,то так ми далеко не заїдемо.У нас немає стільки журналістів.
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03.02.2023 07:09 Відповісти
Так на це і розраховує зекоманда.
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03.02.2023 07:46 Відповісти
На нари? Та ні. До дєрьмака в зами.
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03.02.2023 07:09 Відповісти
сподіваюсь, поліграф, який не побачив його російське громадянство не постраждав? і далі буде успішно працювати?
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03.02.2023 07:12 Відповісти
Чорти грьобані...
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03.02.2023 07:23 Відповісти
Не переймайтеся, він через кілька місяців буде в іншому міністерстві працювати.
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03.02.2023 07:23 Відповісти
почему таких людей не судят и не садят а только увольняют?
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03.02.2023 07:24 Відповісти
ВІЗЬМІТЬ ЙОГО В СБУ - НА МІСЦЕ БАКЛАНОВА.


перевірку він вже пройшов
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03.02.2023 07:28 Відповісти
найкраще на місце наумава!!!! ТВАРІ БЛД!!!!
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03.02.2023 07:49 Відповісти
Самозвільнення? Може то єдине правильне рішення. СБУ має перевірити і його і інших посадовців тому що схоже перевірка не виконувалась
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03.02.2023 07:28 Відповісти
А нагородили? А скільки отримав грошенят при звільненні?
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03.02.2023 07:29 Відповісти
Алілуя!
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03.02.2023 07:34 Відповісти
Так московська агентура в Україні має цілком проукраїнську позицію. Це просто легенда, гра така.
Єpмака от постійно намагаються "розчинити" в патріотизмі, а воно завше в темний осад випадає. Тулять йому шалену важливість державі через піар на Расмусені, послах, безпеці, а воно, нікчемне, має геть інші завдання - розкладати країну зсередини - злив операцій, дерибан, мародерство. Для цього не потрібно бути гучним, а просто мати доступ.
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03.02.2023 07:43 Відповісти
Та невже? Яке геройство і яке прям таки суперове рішення. А як він туди потрапив? Невже Порошенко його "зеленим" залишив, щоб ті з великим геройством його звільняли по Телемарафону?
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03.02.2023 07:47 Відповісти
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03.02.2023 07:57 Відповісти
і щуку кинули у річку. Звільнився, Сєпар Крисьониш, просто "за власним бажанням". І на цьому все? Та його, ушльорка, мінімум під Соледар кинути, щоб знайшов собі зброю .
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03.02.2023 07:57 Відповісти
Брехня на кожному кроці я сам проходив на різні посади державної служби, просто була вказівка пропустити цього колаборанта питання хто її давав - відповідь - єрмак
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03.02.2023 07:58 Відповісти
Вкрав мільярд у держави - звільнився за власним бажанням. І ніякого тобі кримінального покарання. Країна з клоуном преZедентом - рай для мародерів. Зато смішно
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03.02.2023 08:06 Відповісти
Якщо ворога відбили
В цьому мудрий Президент.
Якщо наших в місті вбили,
То такий собі момент.
Якщо десь краде чиновник
Винен перший ще засновник
Української землі,
Дії Вови на нілі.
Марафон змішав з лайном
Перемеле, мов млином
Тридцять років влада крала,
ОПа Вови геть не знала
Дайте їм своє робити
Владу треба цю любити
Вкрали трішечки - хай буде,
Все в майдутньому здобуде.
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03.02.2023 08:13 Відповісти
Мутний тип. І весь час чимось керує. Від антимонополії і курортів до озброєння армії. Спец широкого профілю, багатоверстатник...
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03.02.2023 08:32 Відповісти
Очередной "специалист" по-тихому ушёл... в лес.
А тот, кто его назначал, проверял уволены ?
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03.02.2023 08:39 Відповісти
Цензор.НЕТ @censor_net https://twitter.com/censor_net/status/1621198656383733761 13 ч
У чиновника Міноборони Лієва знайшли російський паспорт Сам Лієв розповів, що у нього є лише українське громадянство і ніколи не було паспорта РФ.
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03.02.2023 08:42 Відповісти
фiздуй туди сама, дурепа.....
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03.02.2023 10:08 Відповісти
я вважаю на його місце треба брати Сивоху , він поліграф точно пройде ...
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03.02.2023 08:59 Відповісти
Питання номер 1: Хто привів цього патріота московії в Міноборони і де він насьогодні?
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03.02.2023 09:05 Відповісти
То есть СБУ дало разрешение на работу зашкваренному типу. Должно быть проведено внутреннее расследование.
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03.02.2023 09:25 Відповісти
Чекаємо в якому іншому місці воно спливе...
Бо ж спритна особа для роботи біля корита
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03.02.2023 09:53 Відповісти
..всіх злодії я звільняю , поділились зі мною ,ну і хай собі ідуть-(великий "зе" )
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03.02.2023 10:19 Відповісти
послом поїде...
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03.02.2023 10:36 Відповісти
устала девочка пуйла...
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03.02.2023 11:36 Відповісти
Інформація про російський паспорт Олександра Лієва не отримала підтвердження та не відповідає дійсності. "Українська правда" приносить вибачення читачам та Олександру Лієву. Робота над помилками також проведена. https://www.pravda.com.ua/news/2023/02/3/7387667/
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03.02.2023 11:44 Відповісти
 
 