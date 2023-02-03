Лієва звільнено з Міноборони
Т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександра Лієва звільнено за власним бажанням.
Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 2 лютого 2023 року Лієва Олександра Сергійовича звільнено з Міноборони за його власним бажанням.
На етапі працевлаштування до Міністерства та протягом роботи в оборонному відомстві Олександр Лієв проходив відповідні перевірки, обов’язкові при вступі на посаду держслужбовця. Так само, у порядку, який діє під час особливого періоду, до Служби безпеки України надавались відповідні матеріали з питання доступу до державної таємниці. Жодних заперечень від СБУ отримано не було", - йдеться в повідомленні.
У Міноборони зазначили, що будь-яких фактів, які б підтверджували наявність у Олександра Лієва іншого громадянства, крім українського, до Міноборони не надавалося.
"Після появи у ЗМІ публікацій, які стосувалися попередньої діяльності Олександра Лієва та його заяв періоду 2014 року, за ініціативою Лієва, у листопаді 2022 року Міністр оборони України звернувся до СБУ з проханням провести додаткове психофізіологічне дослідження посадовця з застосуванням поліграфу.
Олександр Лієв, як громадянин, висловить свою позицію щодо повідомлень ЗМІ самостійно", - додали в Міноборони.
Як відомо, раніше вийшла колонка Віталія Шабуніна, де йдеться, що тимчасово виконуючим обов'язки департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександр Лієв закликав "почути Крим" під час референдуму у 2014 та блокував українські маяки у 2006.
В інтервю Цензор.НЕТ Лієв намагався пояснити ці факти та запевняв, що ніколи не мав проросійських поглядів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Ми не збираємось більше терпіти корупцію і недотримання зобов'язань. Ми надали вам майже 12 млрд. євро і маємо право голосу в цих питаннях"
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html tZE inform
Володимир Мартинюк 16 ч. ·
Вночі при обшуках в когось знайшли зниклу електроенергію.
Відключення сьогодні тривало менше години.
Шо це за ігри з Т.В.О ? Людина з липня 2021 р і до сьогодня у період війни на такий посаді і все Т.В..О ?
ТИМЧАСОВО ВИКОНУЮЧИЙ ОБОВЯЗКИ ???
може пора закінчувати цей божевільний дім ? Україна - не раша.
ТВО - це не впевненость в керівнике . ТАК у війну не змогли найти надійного керівника ?
а СКІЛЬКІ ще тих ТВО у владі ?
ЩО ЦЕ ЗА ЦИРК ? Він мае сідити у СІЗО чи тюрьми
Якщо наш герой т.в.о. з 2021 року, що само по собі є нонсенсом, то це говорить про екстремальне нехлюйство і кумівство в стандартах роботі кадрової служби МОУ і не тільки.
Це ще говорить що Ермаку начхати на майбутне Зе ( якого він постійно підставляє ) .
Ермаку важливо рахунок у банці і щоб компромат фсб не виповз назовні
перевірку він вже пройшов
Єpмака от постійно намагаються "розчинити" в патріотизмі, а воно завше в темний осад випадає. Тулять йому шалену важливість державі через піар на Расмусені, послах, безпеці, а воно, нікчемне, має геть інші завдання - розкладати країну зсередини - злив операцій, дерибан, мародерство. Для цього не потрібно бути гучним, а просто мати доступ.
В цьому мудрий Президент.
Якщо наших в місті вбили,
То такий собі момент.
Якщо десь краде чиновник
Винен перший ще засновник
Української землі,
Дії Вови на нілі.
Марафон змішав з лайном
Перемеле, мов млином
Тридцять років влада крала,
ОПа Вови геть не знала
Дайте їм своє робити
Владу треба цю любити
Вкрали трішечки - хай буде,
Все в майдутньому здобуде.
А тот, кто его назначал, проверял уволены ?
У чиновника Міноборони Лієва знайшли російський паспорт Сам Лієв розповів, що у нього є лише українське громадянство і ніколи не було паспорта РФ.
Бо ж спритна особа для роботи біля корита