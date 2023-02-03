РФ не вдалося мотивувати росіян для затяжної війни в Україні, - ISW

Російські офіційні особи продовжують спроби представити війну в Україні як екзистенційну загрозу російській аудиторії, щоб створити інформаційні умови для затяжної війни та отримати внутрішню підтримку продовження військових операцій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У своєму виступі 2 лютого на концерті, присвяченому 80-річчю розгрому німецько-фашистських військ Червоною армією у Сталінградській битві, президент Росії Володимир Путін заявив, що країна знову зіштовхнулася із сучасним проявом нацизму, який безпосередньо загрожує РФ.

Путін використав помилкові історичні паралелі, щоб провести аналогію "спеціальної військової операції" в Україні з Великою Вітчизняною війною, частково у спробі створити довгострокові інформаційні умови для затяжної війни в Україні.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров аналогічним чином увічнив 2 лютого інформаційну операцію про те, що війна в Україні становить реальну внутрішню загрозу, і заявив, що зброя великої дальності, що поставляється Заходом, вимагає зусиль.

Лавров просуває поточну інформаційну операцію, спрямовану на висвітлення вигаданої загрози українських наземних атак на територію Росії, щоб зробити наслідки війни помітнішими для внутрішньої аудиторії, вважають аналітики.

Експерти зазначають, що ці зусилля з боку російських офіційних осіб не призводять до бажаного ефекту мотивації росіян до участі у війні.

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