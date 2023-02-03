РФ не вдалося мотивувати росіян для затяжної війни в Україні, - ISW
Російські офіційні особи продовжують спроби представити війну в Україні як екзистенційну загрозу російській аудиторії, щоб створити інформаційні умови для затяжної війни та отримати внутрішню підтримку продовження військових операцій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
У своєму виступі 2 лютого на концерті, присвяченому 80-річчю розгрому німецько-фашистських військ Червоною армією у Сталінградській битві, президент Росії Володимир Путін заявив, що країна знову зіштовхнулася із сучасним проявом нацизму, який безпосередньо загрожує РФ.
Путін використав помилкові історичні паралелі, щоб провести аналогію "спеціальної військової операції" в Україні з Великою Вітчизняною війною, частково у спробі створити довгострокові інформаційні умови для затяжної війни в Україні.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров аналогічним чином увічнив 2 лютого інформаційну операцію про те, що війна в Україні становить реальну внутрішню загрозу, і заявив, що зброя великої дальності, що поставляється Заходом, вимагає зусиль.
Лавров просуває поточну інформаційну операцію, спрямовану на висвітлення вигаданої загрози українських наземних атак на територію Росії, щоб зробити наслідки війни помітнішими для внутрішньої аудиторії, вважають аналітики.
Експерти зазначають, що ці зусилля з боку російських офіційних осіб не призводять до бажаного ефекту мотивації росіян до участі у війні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Выплывет вам поддержка войны рабzеяне по трупу и более в каждый дом, вы что думали это вам игра Mortal Kombat, людей без Возмездия убивать.
- Пусть их родственники забирают!
- Не хотят! Отказываются! Говорят: «Гасударство пасылало ваевать - пусть а них теперь и заботится!»
А что, в таком случае, делал товарищ Сталин?
- На Соловки их прятал
- Ну так и мы так поступим!Пусть там тихо и передохнут (Игра слов»вяликава русскава языка» - в зависимости от ударения «передохнУт» ли и «передОхнут»)
логістику з урахуванням нових ризиків ураження.
А потім, раптом ...
Помилково - про історичні паралелі , писати як про - помилкові .! Вони не помилкові , а брехливі !
***** нагло бреше , навмисно спотворює реальність , а не помиляється .
Зараз гарної русні 100+т, тобто 1 загиблий на 1000. Русня цього , навіть, не відчує. Так що, не все так райдужно.
А те, що пуйло з кривим ротом мололо за бандерівців на німецьких Леопардах, це їх місцеве шапіто.
100 млн у них є хіба що - алкашні .
Я говорю про те що - немає в них ніяких 100 млн резерву . Це космічне , фантастичне число .!!
Від 140 млн населення відніміть жінок , неповнолітніх , інвалідів і пенсів та ін . І отримаєте 25 млн мобрезерву ( офіційна стата мо рф ) . Цей мобрезерв - загальний , тобто - сюди входять всі чоловіки , які вважаються придатними до військової служби . Але є ньюанс , абсолютна більшість їх , зайняті на підприємствах в промисловості . Тобто висмикнути звідти їх всіх , означає зупинку заводів і фабрик . Зупинку всієї економіки рашки . Літаки перестануть літати , поїзди і авто їздити , торговий флот плавати , газ і нафта перестануть добуватись , електрика вироблятись і багато іншого . Є ще велика частина держслужбовців + МНС + поліція і т.д. , яких задіяти не вийде аж ніяк ,, бо нікому буде гасити пожежі , і боротись зі злочинністю .
А тепер ще один ньюанс ,, восени набрали 300 тис мобіків , в цей же час тільки за кордон втекло від мобілізації 1.5 млн . Тобто - на кожного мобіка припадає 5 втікачів . А ще багато хто відкупився , дехто себе навіть покалічив щоб не йти на війну .
От тепер складіть все це до купи і подумайте - скільки ж на справді " м'яса " може відправити на війну хутін .
Це далеко й далеко - навіть не 25 млн ..
До речі - населення України в 3,5 разів менше за кацапське . Якщо врахувати що в нас такі ж проблеми як і русні , то виходить що - на кожного українця припадає 3,5 кацапа . Що не так вже й безнадійно , враховуючи перевагу тієї західної зброї , яка нам надходить .