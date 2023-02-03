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РФ не вдалося мотивувати росіян для затяжної війни в Україні, - ISW

рф,мобілізовані

Російські офіційні особи продовжують спроби представити війну в Україні як екзистенційну загрозу російській аудиторії, щоб створити інформаційні умови для затяжної війни та отримати внутрішню підтримку продовження військових операцій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У своєму виступі 2 лютого на концерті, присвяченому 80-річчю розгрому німецько-фашистських військ Червоною армією у Сталінградській битві, президент Росії Володимир Путін заявив, що країна знову зіштовхнулася із сучасним проявом нацизму, який безпосередньо загрожує РФ.

Путін використав помилкові історичні паралелі, щоб провести аналогію "спеціальної військової операції" в Україні з Великою Вітчизняною війною, частково у спробі створити довгострокові інформаційні умови для затяжної війни в Україні.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров аналогічним чином увічнив 2 лютого інформаційну операцію про те, що війна в Україні становить реальну внутрішню загрозу, і заявив, що зброя великої дальності, що поставляється Заходом, вимагає зусиль.

Лавров просуває поточну інформаційну операцію, спрямовану на висвітлення вигаданої загрози українських наземних атак на територію Росії, щоб зробити наслідки війни помітнішими для внутрішньої аудиторії, вважають аналітики.

Експерти зазначають, що ці зусилля з боку російських офіційних осіб не призводять до бажаного ефекту мотивації росіян до участі у війні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін переоцінив можливості армії РФ, окупантам не вдасться захопити Донбас до березня, - ISW

Автор: 

армія рф (17309) пропаганда (2799) ISW (653)


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Топ коментарі
+13
Вони підтримують! З дивана! Поки це не торкається їх самих! Бо скільки-б не приховували в Кремлі свої втрати - а "чорні мішки" та скалічені "обрубки" все частіше і частіше з"являються на вулицях міст і сіл Росії І все більше починає задумуваться: "А завтра могут забрать и меня!" Воювать підуть Але лише "з-під палиці"
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03.02.2023 08:59
+7
Це підтримують "заочно", поки їх не торкнулось особисто. А скільки таких "підтримувачів" уже дриснуло по закордонах і звідти підтримують...
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03.02.2023 08:56
+6
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03.02.2023 09:07
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Якось не віриться, якщо писали, що понад 70 відсотків кацапів підтримують війну
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03.02.2023 08:51 Відповісти
Це підтримують "заочно", поки їх не торкнулось особисто. А скільки таких "підтримувачів" уже дриснуло по закордонах і звідти підтримують...
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03.02.2023 08:56 Відповісти
Вони підтримують! З дивана! Поки це не торкається їх самих! Бо скільки-б не приховували в Кремлі свої втрати - а "чорні мішки" та скалічені "обрубки" все частіше і частіше з"являються на вулицях міст і сіл Росії І все більше починає задумуваться: "А завтра могут забрать и меня!" Воювать підуть Але лише "з-під палиці"
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03.02.2023 08:59 Відповісти
В них підтримка виглядає так, немов десь там далеко спецапєрация вялікой армії рабzеі, але як тільки торкається їх самих - одразу у кущі.
Выплывет вам поддержка войны рабzеяне по трупу и более в каждый дом, вы что думали это вам игра Mortal Kombat, людей без Возмездия убивать.
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03.02.2023 09:01 Відповісти
- Владимир Владимирович ! У нас катастрофическая переполненость госпиталей «самоварими» - безрукими и безногими инвалидами «Специальной военной операции»!

- Пусть их родственники забирают!

- Не хотят! Отказываются! Говорят: «Гасударство пасылало ваевать - пусть а них теперь и заботится!»

А что, в таком случае, делал товарищ Сталин?

- На Соловки их прятал

- Ну так и мы так поступим!Пусть там тихо и передохнут (Игра слов»вяликава русскава языка» - в зависимости от ударения «передохнУт» ли и «передОхнут»)

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03.02.2023 09:35 Відповісти
До гівномаси кацапів поняття підтримки стосується лише в тому сенсі, чи хочуть вони повбивати, пограбувати і погвалтувати, тупо здогадуючись при цьому, що і їх можуть вбити українці, а також вбити, пограбувати і погвалтувати "свої" - командири, уголовники, чеченці, бурят-монголи і інша наволоч, яка самоназвалась "русскіє".
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03.02.2023 09:13 Відповісти
"Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров аналогічним чином увічнив 2 лютого інформаційну операцію..." Увічнив?? Прямо його доповідь "войдет в века"😄
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03.02.2023 08:54 Відповісти
"Российская похоронная https://theins.ru/obshestvo/258721 индустрия бьет рекорды"
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03.02.2023 09:02 Відповісти
шо таке ця ISW? кишенькова контора по типу центра розумкова з парочкою дітей-аналітиків в штаті?
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03.02.2023 09:04 Відповісти
Разумкові проводять хоч якісь опитування . А ISW , майже всі свої висновки робить ( тіпо - аналізує ) на основі інформації взятої зі ЗМІ . Та ще й очевидно - не надто переймаючись , достовірна вона чи ні .
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03.02.2023 09:37 Відповісти
...вони йтимуть, гроші (іпотеки, кредити), поза москвою та пітером завжди жопа...біомаса
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03.02.2023 09:05 Відповісти
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03.02.2023 09:07 Відповісти
https://news.liga.net/ua/politics/news/krylatye-bomby-glsdb-armiya-ukrainy-poluchit-ne-ranshe-oseni-bloomberg Крилаті бомби GLSDB армія України отримає не раніше осені - Bloomberg
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03.02.2023 09:29 Відповісти
Авжеж, я б теж таке вкинув, щоб русня не почала перебудовувати завчасно
логістику з урахуванням нових ризиків ураження.
А потім, раптом ...
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03.02.2023 11:38 Відповісти
Я не мовознавець, але логіку ось такого "...заявив, що зброя великої дальності, що поставляється Заходом, вимагає зусиль...", здається, і великий знавець мови не розтулмачить. Що то за зусилля?
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03.02.2023 09:09 Відповісти
Шо за муиня -- 2 -го лютого вони шось кизданули -- а аналітики 3 го вже прочувсвовали настріи рашки .
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03.02.2023 09:14 Відповісти
Воно і видно...
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03.02.2023 09:19 Відповісти
Путін використав помилкові історичні паралелі, щоб провести аналогію "спеціальної військової операції" в Україні з Великою Вітчизняною війною Джерело:

Помилково - про історичні паралелі , писати як про - помилкові .! Вони не помилкові , а брехливі !
***** нагло бреше , навмисно спотворює реальність , а не помиляється .
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03.02.2023 09:23 Відповісти
У них швидше бабки закінчаться на війну у їхньому фонді благосостоянія (на початок війни було 190 млрд зараз 145, але в цьому році темпи пришвидшаться значно). Долбойобів там нажаль вистачить.
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03.02.2023 09:26 Відповісти
Сидя в кабинете можно строчить любую х....
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03.02.2023 09:34 Відповісти
Про нацистов угрожающих РФ ***** не солгал. В РФ 76% нацистов, включая руководство страны.
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03.02.2023 09:54 Відповісти
Поки в армії не годуватимуть краще ,ніж на гражданці --- не підуть. Кремляді просто перестануть постачать цивільним харчі і змобілізують великий обсяг ваєнних.
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03.02.2023 10:12 Відповісти
Військові кажуть, що вони можуть заводити зі своїх 100млн резервів по 100т у місяць дуже довго.
Зараз гарної русні 100+т, тобто 1 загиблий на 1000. Русня цього , навіть, не відчує. Так що, не все так райдужно.
А те, що пуйло з кривим ротом мололо за бандерівців на німецьких Леопардах, це їх місцеве шапіто.
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03.02.2023 10:17 Відповісти
100 млн резервістів ! . При населенні у 140 млн .!!
100 млн у них є хіба що - алкашні .
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03.02.2023 10:24 Відповісти
І що, хіба не женуть алкашню, виснажують наших хлопців, а потім лізуть вже свіженькі регулярні частини. Не треба недооцінювати ворога.
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03.02.2023 10:27 Відповісти
Ніякої недооцінки немає . Є реальний погляд на ці речі .
Я говорю про те що - немає в них ніяких 100 млн резерву . Це космічне , фантастичне число .!!
Від 140 млн населення відніміть жінок , неповнолітніх , інвалідів і пенсів та ін . І отримаєте 25 млн мобрезерву ( офіційна стата мо рф ) . Цей мобрезерв - загальний , тобто - сюди входять всі чоловіки , які вважаються придатними до військової служби . Але є ньюанс , абсолютна більшість їх , зайняті на підприємствах в промисловості . Тобто висмикнути звідти їх всіх , означає зупинку заводів і фабрик . Зупинку всієї економіки рашки . Літаки перестануть літати , поїзди і авто їздити , торговий флот плавати , газ і нафта перестануть добуватись , електрика вироблятись і багато іншого . Є ще велика частина держслужбовців + МНС + поліція і т.д. , яких задіяти не вийде аж ніяк ,, бо нікому буде гасити пожежі , і боротись зі злочинністю .
А тепер ще один ньюанс ,, восени набрали 300 тис мобіків , в цей же час тільки за кордон втекло від мобілізації 1.5 млн . Тобто - на кожного мобіка припадає 5 втікачів . А ще багато хто відкупився , дехто себе навіть покалічив щоб не йти на війну .
От тепер складіть все це до купи і подумайте - скільки ж на справді " м'яса " може відправити на війну хутін .
Це далеко й далеко - навіть не 25 млн ..
До речі - населення України в 3,5 разів менше за кацапське . Якщо врахувати що в нас такі ж проблеми як і русні , то виходить що - на кожного українця припадає 3,5 кацапа . Що не так вже й безнадійно , враховуючи перевагу тієї західної зброї , яка нам надходить .
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04.02.2023 12:11 Відповісти
навіть в рашці вже ніхто не жере це лайно )))
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03.02.2023 11:15 Відповісти
 
 