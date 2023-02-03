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Уряд Канади закликали визнати Росію країною-спонсором тероризму

канада

Депутат від Консервативної партії Ларрі Брок вніс до парламенту Канади петицію з вимогою офіційно визнати Росію країною-спонсором тероризму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланнямена РБК-Україна, про це йдеться на сайті парламенту Канади.

"З огляду на те, що Росія розпочала неспровоковану війну проти українського народу, вчинила численні воєнні злочини проти українців, з урахуванням того, що РФ та її війська неодноразово проводили жорстокі невиборчі обстріли цивільних об'єктів в Україні, у тому числі дитячих садків, лікарень та житлових будинків, ми, громадяни і жителі Канади, закликаємо уряд негайно та публічно визнати РФ державою-спонсором тероризму", - йдеться у тексті петиції.

Автор ініціативи нагадує, що нижня палата канадського парламенту ще минулого року визнала, що дії Росії в Україні є геноцидом.

Відповідно до законодавства Канади, після внесення петиції до сесійної зали влада має 45 днів, щоб підготувати на неї письмову відповідь.

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Автор: 

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Добра новина.
Але депутат- то не уряд.
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03.02.2023 09:54 Відповісти
Це мають зробити всі цивілізовані країни ,росія це нациське терористичне утворення ,ракова пухлина в ********* світі.
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03.02.2023 09:56 Відповісти
 
 