У Бундестазі підтримують приєднання України до ЄС протягом 5-6 років

Голова Європейського комітету Бундестагу Антон Гофрайтер висловився за вступ України до ЄС протягом наступних п’яти-шести років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна ЄП.

Вступ раніше був би "скоріше нереальним", сказав Гофрайтер. Але він "також вважає, що це не повинно бути десять років".

Як зазначив політик "Зелених", важко уявити собі прийняття до ЄС країни, яка все ще перебуває у стані війни. Але вже можна було б вести переговори, вважає Гофрайтер. Це залежить від того, що Україна робить для того, щоб відповідати умовам вступу.

"Не можна сказати, що в Україні все добре з точки зору стану держави", - сказав він. Серед проблем Гофрайтер назвав корупцію, верховенство права та свободу ЗМІ.

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