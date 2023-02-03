У Бундестазі підтримують приєднання України до ЄС протягом 5-6 років
Голова Європейського комітету Бундестагу Антон Гофрайтер висловився за вступ України до ЄС протягом наступних п’яти-шести років.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна ЄП.
Вступ раніше був би "скоріше нереальним", сказав Гофрайтер. Але він "також вважає, що це не повинно бути десять років".
Як зазначив політик "Зелених", важко уявити собі прийняття до ЄС країни, яка все ще перебуває у стані війни. Але вже можна було б вести переговори, вважає Гофрайтер. Це залежить від того, що Україна робить для того, щоб відповідати умовам вступу.
"Не можна сказати, що в Україні все добре з точки зору стану держави", - сказав він. Серед проблем Гофрайтер назвав корупцію, верховенство права та свободу ЗМІ.
Топ коментарі
+4 Gal
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+4 Krotow
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+4 Olga Belanova #552113
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ну там ядрьоний попел..
не здивована.
1) Разгром Ху*ла и выбивание параши со всех оккупированных территорий, включая Крым и Донбасс. Чёткая перспектива вступления в НАТО независимо от даты вступления в ЕС.
2) Свободные демократические выборы с нарiдом, который на этот раз будет думать головой, а не дупой. Для разных Верок Сердючек экзамен на мову, знание государственного устройства и истории Украины аналогичный хотя бы ЗНО с результатом не менее 190.
3) Украинский Президент и Украинская Верховная Рада (+ правительство) с немедленным внедрением требований ЕС.
Вот от этого и отсчитывайте 5-6 лет.
А пока карета ЕС почти каждые выборы превращается в парашную тыкву.
Жаль только - жить в эту пору прекрасную
Уж не придется - ни мне, ни тебе....(с)
Якшо ви все це будете розказувати достатньо голосно, то вас ще і президентом оберуть.
За те, шо їх налюбили при зачатті
Ось приблизно такі відчуття.
облиште ці рожеві мрії. Ви шо, не переоберете президента, який переміг кацапів, на другий строк?
А те шо він пройде на другий термін - я в цьому ні на хвилину не сумніваюся. Якщо звичайно США не відмовиться надавати допомогу, через те, шо зелена братія її прискорено тирить і тоді хз взагалі шо буде.