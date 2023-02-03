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У Бундестазі підтримують приєднання України до ЄС протягом 5-6 років

єс,євросоюз

Голова Європейського комітету Бундестагу Антон Гофрайтер висловився за вступ України до ЄС протягом наступних п’яти-шести років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна ЄП.

Вступ раніше був би "скоріше нереальним", сказав Гофрайтер. Але він "також вважає, що це не повинно бути десять років".

Як зазначив політик "Зелених", важко уявити собі прийняття до ЄС країни, яка все ще перебуває у стані війни. Але вже можна було б вести переговори, вважає Гофрайтер. Це залежить від того, що Україна робить для того, щоб відповідати умовам вступу.

"Не можна сказати, що в Україні все добре з точки зору стану держави", - сказав він. Серед проблем Гофрайтер назвав корупцію, верховенство права та свободу ЗМІ.

Також читайте: Письмовий звіт щодо виконання Україною семи рекомендацій ЄС буде восени, - фон дер Ляєн

Автор: 

Німеччина (7345) членство в ЄС (1246) Бундестаг (195) Євросоюз (13388)


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Топ коментарі
+4
5-6років? Оптимісти вона, однак... З нашою то Илітою...
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03.02.2023 10:44
+4
5-6 лет для вступления в ЕС никак не зрада. Нам для этого прошло 8 лет. Причём проблем с коррупцией было меньше.
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03.02.2023 10:54
+4
кацап, твої висери українською нікого з читачів не введуть в оману, бо твоє кацапське свинорило стирчить звідусіль.
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03.02.2023 10:54
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кацап, твої висери українською нікого з читачів не введуть в оману, бо твоє кацапське свинорило стирчить звідусіль.
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03.02.2023 10:54 Відповісти
Йди за мокшанським кораблем
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03.02.2023 10:55 Відповісти
Кацапський пєтушок, іді нхй. Твоя думка тут нікого не ціквить.
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03.02.2023 11:38 Відповісти
5-6років? Оптимісти вона, однак... З нашою то Илітою...
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03.02.2023 10:44 Відповісти
А фриц гойрайтер уверен, что через 6 лет будут еще Германия и ЕС ?
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03.02.2023 10:44 Відповісти
ащо, в кацапів інші плани?
ну там ядрьоний попел..
не здивована.
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03.02.2023 10:55 Відповісти
Главные условия для этого:
1) Разгром Ху*ла и выбивание параши со всех оккупированных территорий, включая Крым и Донбасс. Чёткая перспектива вступления в НАТО независимо от даты вступления в ЕС.
2) Свободные демократические выборы с нарiдом, который на этот раз будет думать головой, а не дупой. Для разных Верок Сердючек экзамен на мову, знание государственного устройства и истории Украины аналогичный хотя бы ЗНО с результатом не менее 190.
3) Украинский Президент и Украинская Верховная Рада (+ правительство) с немедленным внедрением требований ЕС.
Вот от этого и отсчитывайте 5-6 лет.
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03.02.2023 10:45 Відповісти
і взяти такий нарід? вони ж норовлять до зека обрати, то клоуна, а потім дивуються шо в нас війна і шо нам таким зброюне швидко дають.
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03.02.2023 11:57 Відповісти
Вот от поумнения нарiда и считайте + 5-6 лет.
А пока карета ЕС почти каждые выборы превращается в парашную тыкву.
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03.02.2023 12:10 Відповісти
Соплежуи.
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03.02.2023 10:46 Відповісти
Для большинства украинцев, к сожалению, всё будет по классике:

Жаль только - жить в эту пору прекрасную
Уж не придется - ни мне, ни тебе....(с)
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03.02.2023 10:46 Відповісти
Ти що пенсіонер? Пенси заслужили те лайно, в якому живуть. Поколінню до 40р пощастить значно більше.
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03.02.2023 11:36 Відповісти
опять кота за яйця тянуть. це означае що ніколи
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03.02.2023 10:50 Відповісти
5-6 лет для вступления в ЕС никак не зрада. Нам для этого прошло 8 лет. Причём проблем с коррупцией было меньше.
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03.02.2023 10:54 Відповісти
Не кажіть такого зєлєбобікам. Вони образяться. Кажіть шо у всьому винен Порох і післязавтра пообіді його посадять, гроші заберуть і роздадуть зєлєбобікам, а Україну одразу примуть в ЄС.
Якшо ви все це будете розказувати достатньо голосно, то вас ще і президентом оберуть.
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03.02.2023 11:37 Відповісти
Пороху обіцяли членство в ЄС через 20-25 років. Зєлєбобікам через 5-6. За що їм ображатись?
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03.02.2023 14:44 Відповісти
"За що їм ображатись? "

За те, шо їх налюбили при зачатті
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03.02.2023 16:06 Відповісти
На жаль, на цьому сайті не можна писати, кого саме хто налюбив. Демократія і свобода слова...
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03.02.2023 18:09 Відповісти
Чому неможна? Все можна. Зєлєбобіків налюбили при зачатті. Вони образилися і налюбили всіх інших і ще раз самих себе. Молодці!
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03.02.2023 18:33 Відповісти
Налюбили. Тільки не зелебобіків.
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03.02.2023 18:39 Відповісти
А кого? Ви вважаєте шо зєлєбобіків все те гімно ніяк не зачепило?
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03.02.2023 18:52 Відповісти
А при кому за 30 років було не гімно? При всіх все те ж саме.
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03.02.2023 19:16 Відповісти
А, ну це Зєлю виправдовує )) Всі гімно і він гімно Так чого ж ви за нього так вписуєтесь, якшо "при всіх те ж саме"?
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03.02.2023 19:19 Відповісти
Ніхто за нього не вписується. Я просто не можу зрозуміти, як можна люто ненавидіти 73% співвітчизників тільки за те, що відігнали від корита вашого ідола, при якому було нічим не краще?
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03.02.2023 19:26 Відповісти
ви саме за нього вписуєтися... але то вже ваша справа...
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03.02.2023 21:39 Відповісти
До того ж. Чого ви вирішили, що я ненавиджу зелебобіків? В мене трохи інші відчуття. Це як ти їдеш по місту в дорогій машині, проїзжаєш повз обосраного бухого бомжа, який ковиряється на смітнику і несподіванно для себе пізнаєш в ньому свого однокласника, який колись подавав великі надії. Ти зупиняєшся спитати як він дійшов до такого життя і чим ти можеш йому допомогти, а він тебе не пізнає, жбурляє в тебе очистками, кричить як би він вішав багатіїв а потім просить трьошку на опохмєл.
Ось приблизно такі відчуття.
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03.02.2023 21:53 Відповісти
Ага. Тобто, ви з якогось переляку вирішили, що є вищими за 73%!!! населення України і маєте право їх зневажати. А з якого, якщо не секрет? Як по мені, то навпаки, саме 73% населення на минулих виборах довели, що мають здатність критично мислити і по справжньому оцінювати результати роботи влади, а не бути твердолобими упоротими недоумками. Так, згоден, зелений блазень надії не виправдав. Але, в будь-якому разі, спроба більшості народу змінити в країні щось на краще була. Маю надію, що іншого разу народ буде менше вірити порожнім популістським обіцянкам кандидатів.
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03.02.2023 22:21 Відповісти
Це не я вирішив. Це 73% кидає в мене очистками, кричить як вони мене розкуркулять, а потім просять трьошку на опохмєл.
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03.02.2023 23:37 Відповісти
Это перед войной было. С непуганными корумпантами и агентурой ФСБ в СБУ. Теперь обстановка немного другая.
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03.02.2023 17:05 Відповісти
Війна в нас з 2014-го. У вас не знаю. Для вас, може, і перед війною...
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03.02.2023 18:11 Відповісти
Ладно, перед не скрытой войной. Ибо в 2014 российских войск в Украине кагбе не было.
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03.02.2023 18:15 Відповісти
Це більш реальний прогноз, а не обіцянки у відосиках ''зеленої влади''. Та і ''зелених'' тоді при владі не буде!
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03.02.2023 10:56 Відповісти
"''зелених'' тоді при владі не буде! "

облиште ці рожеві мрії. Ви шо, не переоберете президента, який переміг кацапів, на другий строк?
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03.02.2023 11:34 Відповісти
Між іншим, Зеленський визнаний людиною року за версіями багатьох впливових європейських та американських видань. Майже рік протистоїть агресії армії, яка кількісно набагато переважає нашу. Причому, не просто протистоїть, а вже і звільнив чималу територію. Чому б і не проголосувати?
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03.02.2023 18:18 Відповісти
Та да! "Найвеличніший лідер **********!" (С). Людина року за версією Таймс, що ставить його в один ряд з такими великими лідерами, як ***** і Гітлер! А як він на піаніно грає! Ох пощастило Україні!
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03.02.2023 18:31 Відповісти
Цікаво, що стане з вами, 27%, коли Зеленський пройде на другий термін? Отам горітиме...
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03.02.2023 18:42 Відповісти
Зі мною нічого не стане. Попкорну хіба шо куплю .
А те шо він пройде на другий термін - я в цьому ні на хвилину не сумніваюся. Якщо звичайно США не відмовиться надавати допомогу, через те, шо зелена братія її прискорено тирить і тоді хз взагалі шо буде.
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03.02.2023 18:50 Відповісти
А яка братія тирила не прискорено? Тільки про кришталево чистих попередників не треба. Набридло вже читати безглузду упороту маячню.
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03.02.2023 19:14 Відповісти
За термін все може змінитися. А чому Британія вийшла з ЄС ?
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03.02.2023 10:58 Відповісти
Тому що Німеччина та Франція кацапські підлабузники.
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03.02.2023 11:02 Відповісти
Британія вийшла з ЄС з тієї самої причини, чому українці обрали в президенти ідіота.
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03.02.2023 11:33 Відповісти
А чому у Британії після виходу з ЄС почали страйкувати всі: і лікарі, і транспортники і інші? Чому з Британії побігли інвестори, почали закриватися заводи? Чому Шотландія хоче вийти із ЮК? Брексіт - це такий самий зашквар, як і в Україні обрання клоуна презом.
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03.02.2023 11:34 Відповісти
Це щоб глянути, кого олігархи протягнуть любителям хоч поржать в якості чергового месії "простих рішень"?
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03.02.2023 11:17 Відповісти
Які хитрі чуваки. Через 5-6 років це буде кінець другого строку президенства Ішака. Вони хочуть подивитися чи буде там шо залишатися від України чи вона вся буде просрана оптом та вроздріб...
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03.02.2023 11:32 Відповісти
 
 