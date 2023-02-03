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Суд у Франції вкотре переніс слухання щодо екстрадиції Жеваго

жеваго

Суд у Франції вкотре переніс слухання щодо екстрадиції в Україну колишнього народного депутата та мільярдера Костянтина Жеваго.

Про це повідомило французьке видання Le Dauphinе libеrе, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Попереднє слухання у справі було призначене на 19 січня, та згодом перенесене на 2 лютого.

"Документи надійшли занадто пізно для нового слухання, і їх ще потрібно перекласти для всіх сторін. Тому слухання перенесли на 16 березня", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Опубліковано фото готелю, в якому затримали Жеваго. ФОТО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 28 грудня Костянтина Жеваго затримали в Куршевелі за запитом української сторони. Його підозрюють в організації привласнення майна комерційного банку та подальшої легалізації незаконно отриманих грошових коштів.

29 грудня його відправили під екстрадиційний арешт, 5 січня - відпустили під заставу.

Автор: 

Жеваго Костянтин (393) суд (11671) Франція (3054) екстрадиція (433)


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Деньги двигают сроки. Теорема Фирташа
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03.02.2023 12:41 Відповісти
А тепер скажіть що у ЄС немає корупції .. !
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03.02.2023 12:47 Відповісти
Цеи з грошима -- десь на Заході ше Шаріи шариться -- чого вони бояться видавати -- иого тут жде теплии прииом .
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03.02.2023 12:48 Відповісти
Зеля з Арахимією усе простять !
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03.02.2023 12:51 Відповісти
В Австрії міністр юстиції теж «глибоко» вивчає питання щодо екстрадиції фірташа на запит США…
Це, як дід Мазай в окупації, і німців боїться, і зайців жаль, але ж і перед партизанами якось не ловко, заходять….
Ось така вона, дерьмократична юриспруденція, а гроші тут, ні ні…
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03.02.2023 12:53 Відповісти
Пригласил я пару видных адвокатов,за деньги.........
Я вышел чистым и не в чем не виноватым....
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03.02.2023 14:03 Відповісти
ніяк не визначаться з сумою...
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03.02.2023 14:06 Відповісти
я бачу, що схеми затягування слухань спрацьовують не тільки в українських судах
і до Франції дотяглися брудні лаписька портнова!
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03.02.2023 20:09 Відповісти
 
 