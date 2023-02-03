Суд у Франції вкотре переніс слухання щодо екстрадиції Жеваго

Суд у Франції вкотре переніс слухання щодо екстрадиції в Україну колишнього народного депутата та мільярдера Костянтина Жеваго.

Про це повідомило французьке видання Le Dauphinе libеrе, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Попереднє слухання у справі було призначене на 19 січня, та згодом перенесене на 2 лютого.

"Документи надійшли занадто пізно для нового слухання, і їх ще потрібно перекласти для всіх сторін. Тому слухання перенесли на 16 березня", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Опубліковано фото готелю, в якому затримали Жеваго. ФОТО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 28 грудня Костянтина Жеваго затримали в Куршевелі за запитом української сторони. Його підозрюють в організації привласнення майна комерційного банку та подальшої легалізації незаконно отриманих грошових коштів.

29 грудня його відправили під екстрадиційний арешт, 5 січня - відпустили під заставу.