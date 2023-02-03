Суд у Франції вкотре переніс слухання щодо екстрадиції Жеваго
Суд у Франції вкотре переніс слухання щодо екстрадиції в Україну колишнього народного депутата та мільярдера Костянтина Жеваго.
Про це повідомило французьке видання Le Dauphinе libеrе, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.
Попереднє слухання у справі було призначене на 19 січня, та згодом перенесене на 2 лютого.
"Документи надійшли занадто пізно для нового слухання, і їх ще потрібно перекласти для всіх сторін. Тому слухання перенесли на 16 березня", - йдеться в повідомленні.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 28 грудня Костянтина Жеваго затримали в Куршевелі за запитом української сторони. Його підозрюють в організації привласнення майна комерційного банку та подальшої легалізації незаконно отриманих грошових коштів.
29 грудня його відправили під екстрадиційний арешт, 5 січня - відпустили під заставу.
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Це, як дід Мазай в окупації, і німців боїться, і зайців жаль, але ж і перед партизанами якось не ловко, заходять….
Ось така вона, дерьмократична юриспруденція, а гроші тут, ні ні…
Я вышел чистым и не в чем не виноватым....
і до Франції дотяглися брудні лаписька портнова!