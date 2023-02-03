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Новини
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Припинено депутатські повноваження ексглави Дніпропетровської ОВА Резніченка

резніченко

Під час чергової 15-ої сесії Дніпропетровської обласної ради 3 лютого депутати проголосували за дострокове припинення депутатських повноважень колишнього очільника Дніпропетровської облвійськадміністрації Валентина Резніченка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

92 депутати проголосували "за" , один "проти", 4 утрималися.

У пресслужбі облради виданню уточнили, що голосування відбулося, оскільки сам Резніченко подав письмову заяву щодо складання своїх депутатських повноважень.

Валентин Резніченко у 2020 році балотувався та був обраний до Дніпропетровської обласної ради від політичної партії "Пропозиція".

3 лютого під час брифінгу в Дніпропетровській облвійськадміністрації перший заступник Володимир Орлов, який наразі є виконуючим обов`язки голови ДніпроОВА, повідомив, що усі заступники, які працювали за керівництва Резніченка, продовжують працювати. Щодо радників, то усі вони звільнені. Розпорядження про їхнє звільнення підписав Резніченко.

Читайте: Зеленський звільнив голів п’яти ОДА

Автор: 

Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3704)


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Топ коментарі
+10
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03.02.2023 14:19
+10
Литовцы деньги для Украины собирают , а эта борода своей сожительнице миллионы из госбюджета отстегнул , просто уволился и все ок. Пипец, какой ЕС, какое НАТО , накуя им такой гемор? А небритый вечером опять что-то пафосное прохрипит , выполнит свой президентский долг . Так вот и живем.
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03.02.2023 14:29
+7
Отакої... а піаніст казало, шо то усі просто заздрять валіку.
"Ґдє ж ето я тєпєрь харчєваться буду?"©, -сказав на прощання валік рєзніченко.
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03.02.2023 14:06
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Отакої... а піаніст казало, шо то усі просто заздрять валіку.
"Ґдє ж ето я тєпєрь харчєваться буду?"©, -сказав на прощання валік рєзніченко.
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03.02.2023 14:06 Відповісти
депутатам ова заборонено виїзд за кордон
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03.02.2023 14:14 Відповісти
Спешит убежать заграницу от НАБУ
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03.02.2023 17:52 Відповісти
А провадження?
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03.02.2023 14:18 Відповісти
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03.02.2023 14:19 Відповісти
Ну і --- НАБУ і САП иого ше держать яиця .
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03.02.2023 14:24 Відповісти
Литовцы деньги для Украины собирают , а эта борода своей сожительнице миллионы из госбюджета отстегнул , просто уволился и все ок. Пипец, какой ЕС, какое НАТО , накуя им такой гемор? А небритый вечером опять что-то пафосное прохрипит , выполнит свой президентский долг . Так вот и живем.
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03.02.2023 14:29 Відповісти
Мильярди.
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03.02.2023 14:58 Відповісти
Фото с Зе..., Ой с Ермаком внукам будет показывать
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03.02.2023 14:42 Відповісти
"Важкою та чесною працею" на "благо" суспільства грошей накопичено багатенько і дякуючи гундосу та зеленій плісняві, перешкоду у вигляді депутатського мандату усунуто, що дає змогу, зі своєю пасією та бізнес-партнером за суміцництвом, безперешкодно перетнути кордон, задля тривалого відпочинку десь у теплих та спокійних місцях.
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03.02.2023 14:52 Відповісти
А ПРИСЕСТЬ НА ДОРОЖКУ?
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03.02.2023 14:57 Відповісти
Для военных - урезали выплаты и ужесточили криминальную ответственность, а для провластных воров , самое большое наказание - увольнение. Когда уже эти зеленые мрази - понажираются?
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03.02.2023 15:00 Відповісти
Завтра на Таиланд))
Чекайте фото з лагуни!!!
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03.02.2023 16:24 Відповісти
Очень ценный кадр Резничеко так же как и Резников которые несут золотые яйца для ОП, по этому этих курочек питух Ермак в обиду не даст
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04.02.2023 08:18 Відповісти
 
 