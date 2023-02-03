Припинено депутатські повноваження ексглави Дніпропетровської ОВА Резніченка

Під час чергової 15-ої сесії Дніпропетровської обласної ради 3 лютого депутати проголосували за дострокове припинення депутатських повноважень колишнього очільника Дніпропетровської облвійськадміністрації Валентина Резніченка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

92 депутати проголосували "за" , один "проти", 4 утрималися.

У пресслужбі облради виданню уточнили, що голосування відбулося, оскільки сам Резніченко подав письмову заяву щодо складання своїх депутатських повноважень.

Валентин Резніченко у 2020 році балотувався та був обраний до Дніпропетровської обласної ради від політичної партії "Пропозиція".

3 лютого під час брифінгу в Дніпропетровській облвійськадміністрації перший заступник Володимир Орлов, який наразі є виконуючим обов`язки голови ДніпроОВА, повідомив, що усі заступники, які працювали за керівництва Резніченка, продовжують працювати. Щодо радників, то усі вони звільнені. Розпорядження про їхнє звільнення підписав Резніченко.

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