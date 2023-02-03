Прекращены депутатские полномочия экс-главы Днепропетровской ОВА Резниченко

Во время очередной 15-й сессии Днепропетровского областного совета 3 февраля депутаты проголосовали за досрочное прекращение депутатских полномочий бывшего главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

92 депутата проголосовали "за", один "против", 4 воздержались.

В пресс-службе облсовета изданию уточнили, что голосование состоялось, поскольку сам Резниченко подал письменное заявление о сложении своих депутатских полномочий.

Валентин Резниченко в 2020 году баллотировался и был избран в Днепропетровский областной совет от политической партии "Пропозиція".

3 февраля во время брифинга в Днепропетровской областной военной администрации первый заместитель Владимир Орлов, который сейчас исполняет обязанности главы ДнепрОВА, сообщил, что все заместители, работавшие при руководстве Резниченко, продолжают работать. Что касается советников, то все они уволены. Распоряжение об их увольнении подписал Резниченко.

Читайте: Зеленский уволил глав пяти ОГА