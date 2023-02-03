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Прекращены депутатские полномочия экс-главы Днепропетровской ОВА Резниченко

резніченко

Во время очередной 15-й сессии Днепропетровского областного совета 3 февраля депутаты проголосовали за досрочное прекращение депутатских полномочий бывшего главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

92 депутата проголосовали "за", один "против", 4 воздержались.

В пресс-службе облсовета изданию уточнили, что голосование состоялось, поскольку сам Резниченко подал письменное заявление о сложении своих депутатских полномочий.

Валентин Резниченко в 2020 году баллотировался и был избран в Днепропетровский областной совет от политической партии "Пропозиція".

3 февраля во время брифинга в Днепропетровской областной военной администрации первый заместитель Владимир Орлов, который сейчас исполняет обязанности главы ДнепрОВА, сообщил, что все заместители, работавшие при руководстве Резниченко, продолжают работать. Что касается советников, то все они уволены. Распоряжение об их увольнении подписал Резниченко.

Читайте: Зеленский уволил глав пяти ОГА

Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3933)


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Топ комментарии
+10
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03.02.2023 14:19
+10
Литовцы деньги для Украины собирают , а эта борода своей сожительнице миллионы из госбюджета отстегнул , просто уволился и все ок. Пипец, какой ЕС, какое НАТО , накуя им такой гемор? А небритый вечером опять что-то пафосное прохрипит , выполнит свой президентский долг . Так вот и живем.
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03.02.2023 14:29
+7
Отакої... а піаніст казало, шо то усі просто заздрять валіку.
"Ґдє ж ето я тєпєрь харчєваться буду?"©, -сказав на прощання валік рєзніченко.
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03.02.2023 14:06
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Отакої... а піаніст казало, шо то усі просто заздрять валіку.
"Ґдє ж ето я тєпєрь харчєваться буду?"©, -сказав на прощання валік рєзніченко.
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03.02.2023 14:06 Ответить
депутатам ова заборонено виїзд за кордон
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03.02.2023 14:14 Ответить
Спешит убежать заграницу от НАБУ
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03.02.2023 17:52 Ответить
А провадження?
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03.02.2023 14:18 Ответить
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03.02.2023 14:19 Ответить
Ну і --- НАБУ і САП иого ше держать яиця .
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03.02.2023 14:24 Ответить
Литовцы деньги для Украины собирают , а эта борода своей сожительнице миллионы из госбюджета отстегнул , просто уволился и все ок. Пипец, какой ЕС, какое НАТО , накуя им такой гемор? А небритый вечером опять что-то пафосное прохрипит , выполнит свой президентский долг . Так вот и живем.
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03.02.2023 14:29 Ответить
Мильярди.
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03.02.2023 14:58 Ответить
Фото с Зе..., Ой с Ермаком внукам будет показывать
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03.02.2023 14:42 Ответить
"Важкою та чесною працею" на "благо" суспільства грошей накопичено багатенько і дякуючи гундосу та зеленій плісняві, перешкоду у вигляді депутатського мандату усунуто, що дає змогу, зі своєю пасією та бізнес-партнером за суміцництвом, безперешкодно перетнути кордон, задля тривалого відпочинку десь у теплих та спокійних місцях.
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03.02.2023 14:52 Ответить
А ПРИСЕСТЬ НА ДОРОЖКУ?
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03.02.2023 14:57 Ответить
Для военных - урезали выплаты и ужесточили криминальную ответственность, а для провластных воров , самое большое наказание - увольнение. Когда уже эти зеленые мрази - понажираются?
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03.02.2023 15:00 Ответить
Завтра на Таиланд))
Чекайте фото з лагуни!!!
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03.02.2023 16:24 Ответить
Очень ценный кадр Резничеко так же как и Резников которые несут золотые яйца для ОП, по этому этих курочек питух Ермак в обиду не даст
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04.02.2023 08:18 Ответить
 
 