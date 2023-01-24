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Новости Политика Украины
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Зеленский (16609) ОГА (2376) Резниченко (467) Кулеба Алексей (97) Янушкевич Ярослав (76) Живицкий Дмитрий (242) Старух (145)

Зеленский уволил глав пяти ОГА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с занимаемых должностей глав Киевской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Херсонской областных государственных администрации.

Соответствующие указы размещены на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Валентин Резниченко уволен с должности главы Днепропетровской ОГА, Александр Старух - с должности главы Запорожской ОГА, Дмитрий Живицкий - с должности главы Сумской ОГА, Ярослав Янушевич - с должности главы Херсонской ОГА, Алексей Кулеба - с должности главы Киевской ОГА.

Все чиновники были уволены в соответствии с поданными ими заявлениями.

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Топ комментарии
+24
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24.01.2023 21:30
+16
Звільнили за крадіжки. Гроші, які вкрали залишають їм! А проста людина за шоколадку саджається…
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24.01.2023 21:33
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И что всех на фронт? они ж теперя безработные и пойдут на баржу? А там же повестку должны дать,не?
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24.01.2023 21:28 Ответить
Уважно слідкуйте за руками престидежитатора - там ліва рука відвлікає, а права краде.
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25.01.2023 08:53 Ответить
Чому не звільніли резникова. Він обкрадае ЗСУ.Журналісти це доказали.
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24.01.2023 21:28 Ответить
Тих що крадуть поки не звільняють ! Звільняють тих хто недостаньо ділиться !
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24.01.2023 21:46 Ответить
Кулебу призначили замом в ОП - перетусовка
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24.01.2023 21:56 Ответить
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24.01.2023 21:30 Ответить
кого посадили?
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24.01.2023 22:49 Ответить
арахамка обіцяла - на весні будуть сильні посадки.
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25.01.2023 08:55 Ответить
Звільнили за крадіжки. Гроші, які вкрали залишають їм! А проста людина за шоколадку саджається…
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24.01.2023 21:33 Ответить
Вони на підвищення йдуть !
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24.01.2023 21:45 Ответить
На підвищення - до гілляки ближче?
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24.01.2023 22:20 Ответить
Якби ж за крадіжки, тоді б і справи були порушені. Звільнили за поданими заявами. Тільки от диво, чого це вони в один день заяви написали.
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25.01.2023 00:00 Ответить
Такий план у наріка - забористий.
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25.01.2023 08:57 Ответить
А так в рифму - голів ОДА і діпіла ермака..
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24.01.2023 21:33 Ответить
Не так просто іх на грішну землю опустити -- капіталець вони собі вже збили .
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24.01.2023 21:34 Ответить
Так а з вагонами гуманітарки як там, Спарц же чекає правди…,
це ж не лантух макухи вкрасти, а ВАГОНИ…
Мародери на крові та горі Українців, падлючі!!
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24.01.2023 21:34 Ответить
А це точно були голови, а не дупи?
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24.01.2023 21:35 Ответить
Головастідупи
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24.01.2023 21:38 Ответить
Ні, вони усі зрадники. Туди інші не потрапляють !
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24.01.2023 21:38 Ответить
дупа не вкраде гуманітарки на мільярди
а друга дупа не організувала б тендер на півтора ярда для коханки
то мабудь вони були головами призначеними Зеленським
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24.01.2023 21:39 Ответить
Голубе!
Голови роблять відкриття, здійснюють пересадки серця та пишуть книги.
А от саме дупи вміють красти гуманітарку, роками брехати наріду та інше.
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24.01.2023 21:44 Ответить
Ще вранці, цензоре
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24.01.2023 21:37 Ответить
Уволили - фсьо поголовно пошли исполнять ХАРАКИРИ??? При чем тут увольнения?? Нічо не міняється - увольнєніє плятьь, по якій статті КзОТ, бредятина
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24.01.2023 21:37 Ответить
По соглашению сторон… еще и денюжки начислят..
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25.01.2023 05:03 Ответить
а достатньо було заяви одного нелоха за власним
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24.01.2023 21:37 Ответить
5 звільнили... одного вже пристроїли)))) думаю і решта не пропаде)))
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24.01.2023 21:37 Ответить
принаймні один один точно на підвищення в оп, Олексій Кулеба.
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24.01.2023 21:37 Ответить
Homer

@ItechHomer

·

2 ч

Директор ЦРУ Вільям Бернс, а за ним і Борис Джонсон в якості фронтмену, завезли в Україну ІПСО. Таке потужне, що "самі звільнилися" 100500 замів, та інших рєзнікових з коханками на підтанцьовках. А де вчать на жертву ІПСО? Щоб і онукам вистачило? Не для себе, для друга питаю.
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24.01.2023 21:39 Ответить
как погода в рязани?
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24.01.2023 21:44 Ответить
самое главное - вашими лаптями не воняет.
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24.01.2023 21:54 Ответить
Всі чиновники були звільнені відповідно до подиних ними заяв.

Ви ж розумієте, що це означає?
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24.01.2023 21:40 Ответить
що це правильний шлях звільнення.
звільняти примусово до завершення розслідування - скоріш за все виплачувати компенсацію та середній заробіток за час вимушеного прогулу
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24.01.2023 21:46 Ответить
Що це договорняк, а не покарання.
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24.01.2023 21:46 Ответить
покарання потребує доведення вини
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24.01.2023 21:48 Ответить
Так, але ж її ніхто не збирається доводити. Як Тимошенко. Чувак тупо вкрав гуманітарку що її нам надали США. І звільнився із пафосним - честь імею. І всьо.
А де доречі цей чьорт Баканов, що по ньому? Він хоч в країні?! Де результати хоч якогось розслідування?

Це тупо одні корупціонери що зашкчарились, замінять іншими котрі знов будуть красти до поки це знову ж таки це не вспливе у публічному полі.
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24.01.2023 22:19 Ответить
То все від приколу та ржання "мудрого наріду"
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24.01.2023 22:37 Ответить
Тут потрібно дуже тонко доводить-розслідувать, щоб часом не вийти на самого себе.
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24.01.2023 22:39 Ответить
Ну а як розслідувать, якщо сліпому ясно що вийдуть на себе бо тупо ворюги. Зрозуміло що ніхто нічого не буде розслідувати. Максимум вийдуть і скажуть що то ціна за кілограм, а в контракті на 13 млрд просто технічна помилка..
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24.01.2023 23:24 Ответить
Уже сказали, що небуло подано пакет документів у казначейство, ну а без казначейства, то фсьо туфта патамушта дєнєжка нікуда ніпашла (ніуспєла, обломилось бідакам про "мудрий нарід" дбати-переживати-хвилюватись). В мін оборони все знали і переробляли папіруси на правильні !
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25.01.2023 13:02 Ответить
А що після "кінця єпохи бідності" яйця тільки на кілограми продають, а під час акції то взагалі галонами !
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25.01.2023 13:04 Ответить
Шило на мило?
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24.01.2023 21:42 Ответить
З однієї посади звільнили на іншу призначили А ви радієте? Так то даремно
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24.01.2023 21:45 Ответить
"А що так можна? А я і не знав. Треба деребанити поки ще можна, а як піднімуть крик, то Президент надасть мені відпустку." Так тепер скаже решта злодіїв.
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24.01.2023 21:46 Ответить
А шо там з Вілкулом?
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24.01.2023 21:53 Ответить
очень удобно: воруй сколько хочешь, а поймают - звiльнять....
да пусть хоть всех звiльнять - мне глубоко по*й!
мне интересно только одно - сидеть кто будет???? опять Кривонос и Порошенко???
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24.01.2023 21:57 Ответить
Садити не на часі. Ось як "Весна прийде - саджати будемо"
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24.01.2023 22:07 Ответить
А в конце это фразы забыли добавить: "саджати будемо на нові посади"
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24.01.2023 22:20 Ответить
А там дивись і кінець єпохи бідності, зразу ж після майських шашликів.
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24.01.2023 22:35 Ответить
Скоріше буде кінець біднякам.
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25.01.2023 00:04 Ответить
Цинічно, але дурні повинні страждати.
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25.01.2023 12:55 Ответить
Цинічно. Але ж не всі бідні дурні.
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25.01.2023 14:00 Ответить
Все дуже просто одних 73%, других 25%, але відгрібаєм всі разом. "Наказания без вины не бывает!"
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25.01.2023 21:05 Ответить
Так, не змогли довести і розтлумачити, що Зеленський - велика помилка і загроза.
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25.01.2023 22:10 Ответить
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24.01.2023 22:06 Ответить
Ну дуже рвів був, берегів не бачив, шагав дуже широко от матня і не витримала. Надіюсь що нагорода найде "героя" !
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24.01.2023 22:32 Ответить
Мое мнение, что Джонсон приезжал вразумить ЗЕ, что истории с коррупционерами, не доведут до добра, и если ЗЕ ничего не будет делать, то оружия не увидит. Вот начались первые увольнения, и прогресс с оружием сразу пошел.
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24.01.2023 22:22 Ответить
А от чому Борис Джонсон приїжджав так до цих пір не зрозуміло ?! ...
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24.01.2023 22:25 Ответить
Правильно було б написати.зеленський повісив всіх голів ода.запоріжського- двічі.
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24.01.2023 22:38 Ответить
Вилкул что то притих ... живой хоть
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24.01.2023 22:59 Ответить
ГОЛОВИ ОВА - рупори офіційної влади... Можна одного призначити і за всі області писати! Всі вони - ЧМОШНИКИ!!!!
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24.01.2023 23:19 Ответить
Этого не достаточно. Нужно всех судить.
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25.01.2023 03:54 Ответить
скоро гидрант отключится... к сожалению, не так быстро, как сказки сказываются...
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25.01.2023 07:54 Ответить
 
 