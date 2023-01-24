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Зеленский уволил глав пяти ОГА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с занимаемых должностей глав Киевской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Херсонской областных государственных администрации.
Соответствующие указы размещены на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Валентин Резниченко уволен с должности главы Днепропетровской ОГА, Александр Старух - с должности главы Запорожской ОГА, Дмитрий Живицкий - с должности главы Сумской ОГА, Ярослав Янушевич - с должности главы Херсонской ОГА, Алексей Кулеба - с должности главы Киевской ОГА.
Все чиновники были уволены в соответствии с поданными ими заявлениями.
Топ комментарии
+24 Перехватчик
показать весь комментарий24.01.2023 21:30
+16 Lada2014
показать весь комментарий24.01.2023 21:33
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Пожалуйста, подождите...
це ж не лантух макухи вкрасти, а ВАГОНИ…
Мародери на крові та горі Українців, падлючі!!
а друга дупа не організувала б тендер на півтора ярда для коханки
то мабудь вони були головами призначеними Зеленським
Голови роблять відкриття, здійснюють пересадки серця та пишуть книги.
А от саме дупи вміють красти гуманітарку, роками брехати наріду та інше.
@ItechHomer
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2 ч
Директор ЦРУ Вільям Бернс, а за ним і Борис Джонсон в якості фронтмену, завезли в Україну ІПСО. Таке потужне, що "самі звільнилися" 100500 замів, та інших рєзнікових з коханками на підтанцьовках. А де вчать на жертву ІПСО? Щоб і онукам вистачило? Не для себе, для друга питаю.
Ви ж розумієте, що це означає?
звільняти примусово до завершення розслідування - скоріш за все виплачувати компенсацію та середній заробіток за час вимушеного прогулу
А де доречі цей чьорт Баканов, що по ньому? Він хоч в країні?! Де результати хоч якогось розслідування?
Це тупо одні корупціонери що зашкчарились, замінять іншими котрі знов будуть красти до поки це знову ж таки це не вспливе у публічному полі.
да пусть хоть всех звiльнять - мне глубоко по*й!
мне интересно только одно - сидеть кто будет???? опять Кривонос и Порошенко???