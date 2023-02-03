ФРН передала Харківщині дев’ять генераторів потужністю до 1000 кВт

Німеччина передала Харківщині 9 генераторів потужністю до 1000 кВт. Їх використовуватимуть для підключення котелень і теплових пунктів.

Про це повідомила посол Анка Фельдгузен, передає Цензор.НЕТ.

"Німеччина передала на Харківщину 9 генераторів потужністю від 440 кВт до 1000 кВт. Їх будуть використовувати для підключення котелень і теплових пунктів. Рада, що завдяки фінансуванню уряду Німеччини Федеральне агентство з технічної допомоги (THW) покращує ситуацію в регіонах", - йдеться в повідомленні.

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