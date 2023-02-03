1 048 4
ФРН передала Харківщині дев’ять генераторів потужністю до 1000 кВт
Німеччина передала Харківщині 9 генераторів потужністю до 1000 кВт. Їх використовуватимуть для підключення котелень і теплових пунктів.
Про це повідомила посол Анка Фельдгузен, передає Цензор.НЕТ.
"Німеччина передала на Харківщину 9 генераторів потужністю від 440 кВт до 1000 кВт. Їх будуть використовувати для підключення котелень і теплових пунктів. Рада, що завдяки фінансуванню уряду Німеччини Федеральне агентство з технічної допомоги (THW) покращує ситуацію в регіонах", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Харьков Сумской
показати весь коментар03.02.2023 15:04 Відповісти Мені подобається 7
✘
Владимир Сухов #378743
показати весь коментар03.02.2023 15:58 Відповісти Мені подобається 2
Чайка Київ
показати весь коментар03.02.2023 18:03 Відповісти Мені подобається 3
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль