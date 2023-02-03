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ФРН передала Харківщині дев’ять генераторів потужністю до 1000 кВт

Німеччина передала Харківщині 9 генераторів потужністю до 1000 кВт. Їх використовуватимуть для підключення котелень і теплових пунктів.

Про це повідомила посол Анка Фельдгузен, передає Цензор.НЕТ.

"Німеччина передала на Харківщину 9 генераторів потужністю від 440 кВт до 1000 кВт. Їх будуть використовувати для підключення котелень і теплових пунктів. Рада, що завдяки фінансуванню уряду Німеччини Федеральне агентство з технічної допомоги (THW) покращує ситуацію в регіонах", - йдеться в повідомленні.

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ФРН передала Харківщині дев’ять генераторів потужністю до 1000 кВт 01

Автор: 

Німеччина (7345) Харківщина (6054) Фельдгузен Анка (111) генератор (198)


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Danke schön, liebe *******.
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03.02.2023 15:04 Відповісти
Один судновий двигун MAN на 6000 к.с може живити енергією ціле місто близько 60 000 жителів Коштовно, але це варто того !
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03.02.2023 15:58 Відповісти
Щиро дякуємо.
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03.02.2023 18:03 Відповісти
 
 