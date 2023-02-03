Німеччина поставить Україні 14 бойових танків Leopard 2 A6
Німеччина поставить в Україну бойові танки Leopard 2 A6 у кількості 14 одиниць.
Про це повідомили в Посольстві Німеччини в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Німеччина поставить Україні 14 бойових танків Leopard 2 A6. Крім навчання українських екіпажів силами Бундесверу, пакет також включає логістику, боєприпаси та технічне обслуговування", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+18 Старый зольдат
показати весь коментар03.02.2023 13:08
+12 Сеньор Помідоp
показати весь коментар03.02.2023 13:15
+11 Qq Qqq #455433
показати весь коментар03.02.2023 12:55
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Тільки хохли ніяк не хочуть зрозуміти стримуюючу роль їхнього найвеличнішого обранця.
А не в рєбуси грає, щоб тупі хохли самі повинні гадати що в того Заходу на умі.
А якщо й зенки протреш, то побачиш, що про "тупих хахлів" взагалі не я почав писати, але претензії чомусь саме до мене. А я писав так гіперболізовано саме тому, що мені не подобається, що крайніми роблять саме "тупих хахлів" завжди.
Але щоб зрозуміти це треба щоб було чимось розуміти, а не лише тявкати як собака Павлова, яка побачила слова-трігери.
А мої особисті дані тут точно ні до чого.
Это все равно, что ничего не дать по сути. Те же на 150 км ракеты нам нужны на вчера, а не через 9 месяцев! Хотя и через 9 месяцев они нам, надеюсь, тоже понадобятся, учитывая, как пипеточно идут поставки. В общем, все это плохо пахнет, Зеленский.
Тут пощастить, якщо кацапську навалу переживемо.
А очень глубоко в душе, я надеюсь, что все это к нам уже движется, невзирая ни на какие заявления политиков.
Какой смысл тогда проводить эти Рамштайны, при таком подходе? Это ничем не лучше "братской любви" наРФии.
Це ви серйозно? Так, звісно, ми дуже вдячні навіть за таку підтримку, але її катастрофічно не вистачає, а також ми постійно даємо кацапам час на перегруповування та поповнення. Нам не дають програти, проте перемогти теж нічим (де своя зброя, я промовчу) 😡
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