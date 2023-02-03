Німеччина поставить в Україну бойові танки Leopard 2 A6 у кількості 14 одиниць.

Про це повідомили в Посольстві Німеччини в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Німеччина поставить Україні 14 бойових танків Leopard 2 A6. Крім навчання українських екіпажів силами Бундесверу, пакет також включає логістику, боєприпаси та технічне обслуговування", - йдеться в повідомленні.

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