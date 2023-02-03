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Новини Агресія Росії проти України
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Німеччина поставить Україні 14 бойових танків Leopard 2 A6

leopard

Німеччина поставить в Україну бойові танки Leopard 2 A6 у кількості 14 одиниць.

Про це повідомили в Посольстві Німеччини в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Німеччина поставить Україні 14 бойових танків Leopard 2 A6. Крім навчання українських екіпажів силами Бундесверу, пакет також включає логістику, боєприпаси та технічне обслуговування", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські військові почнуть навчання на Leopard-2 наступного тижня, - Financial Times

Автор: 

Німеччина (7345) танк (2064) Україна (5882)


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Топ коментарі
+18
Ну, с учётом того, что в ГОСУДАРСТВЕННОМ бюджете Украины предусмотренное финансирование шоу для дебилов на телеканале "Дом" которое возглавляет подруга Вовы Зеленского Ленка Кравець, в размере 65 миллионов гривен, то и за это партнёрам НУЖНО говорить СПАСИБО,
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03.02.2023 13:08
+12
Мені здавалось, що Захід допомагає українцям, а не рятує режим Зеленського. Може я помилявся?
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03.02.2023 13:15
+11
Чекаємо ще позавчора ...
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03.02.2023 12:55
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Чекаємо ще позавчора ...
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03.02.2023 12:55 Відповісти
а будуть післязавтра
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03.02.2023 13:01 Відповісти
Не пройде і пів року)
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03.02.2023 12:57 Відповісти
Пісторіус обіцяв у березні/квітні.
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03.02.2023 13:01 Відповісти
Екіпажі вже створюються, навчання почалось. Якщо я не помиляюсь, ЄС поставить більше 100 леопардів. Контрнаступ у лютому/березні був з самого початку нереалістичним
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03.02.2023 13:10 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/27283 Сьогодні в Польщі почалося офіційне навчання українських екіпажів управляти і воювати Леопардами
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03.02.2023 19:12 Відповісти
Ну, с учётом того, что в ГОСУДАРСТВЕННОМ бюджете Украины предусмотренное финансирование шоу для дебилов на телеканале "Дом" которое возглавляет подруга Вовы Зеленского Ленка Кравець, в размере 65 миллионов гривен, то и за это партнёрам НУЖНО говорить СПАСИБО,
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03.02.2023 13:08 Відповісти
Мені здавалось, що Захід допомагає українцям, а не рятує режим Зеленського. Може я помилявся?
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03.02.2023 13:15 Відповісти
А разве не помогает? Просто запад видит, куда идут бюджетные денежки и тем самым соотносит размер помощи с аппетитами друзей Вовы Зеленского. А аппетит у них хороший, ну просто огромный можно даже сказать аппетит. 65 000 000 гр. по курсу нацбанка 36.56 гр. за 1 доллар США это 1 777 899 гр. Кому? А Ленку Кравец, подружке Вовки Зеленского. А ещё есть ублюдки кошевые с пикаловыми и много много много подобных им с прекрасным аппетитом. А новый Leopard 2A6 стоит около $6,79 млн.
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03.02.2023 13:22 Відповісти
1 77 899 долларов США. Почти ТРЕТЬ стоимости о танка. Извините за опечатку.
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03.02.2023 13:55 Відповісти
Ви не помилялися. Але завдяки Боневтіку і його злодійкуватій компанії Захід допомагає Україні зціпивши зуби.
Тільки хохли ніяк не хочуть зрозуміти стримуюючу роль їхнього найвеличнішого обранця.
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03.02.2023 13:27 Відповісти
То нехай Захід прямо скаже тупим ненависним хохлам, яких він призначив крайніми, що поставки затримуються саме через Зе-кретинів.
А не в рєбуси грає, щоб тупі хохли самі повинні гадати що в того Заходу на умі.
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03.02.2023 13:35 Відповісти
Ваш ответ мне кто то забанил, а я прочесть не успел. Уже сказали, но не украинцам и гражданам Украины, а Вове Зеленскому. Или вы думаете директор ЦРУ и Джонсон с аудиторами зря приезжали? Это они физиотерапию Вове провели путём натягивания его глазного яблока на его же седалище.
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03.02.2023 13:53 Відповісти
Да, к слову, вы так часто употребляете словосочетание "тупые хохлы", ЧТО НЕВОЛЬНО ОТ ВАС СЛЫШИТЬСЯ ТРЕНЬКАНЬЕ БАЛАЛАЙКИ. Уж не пензюк ли вы?
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03.02.2023 13:54 Відповісти
Якщо в тебе щось слышиться, то перевірь голову.
А якщо й зенки протреш, то побачиш, що про "тупих хахлів" взагалі не я почав писати, але претензії чомусь саме до мене. А я писав так гіперболізовано саме тому, що мені не подобається, що крайніми роблять саме "тупих хахлів" завжди.

Але щоб зрозуміти це треба щоб було чимось розуміти, а не лише тявкати як собака Павлова, яка побачила слова-трігери.
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03.02.2023 14:00 Відповісти
А ми з вами чого на "ти"? Я з вами брудершафта не пив та й не збираюся. Чи вас не вчила мама, що з незнайомими людьми наго розмовляти на "ви"?
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03.02.2023 14:18 Відповісти
Якщо ти з першого ж звернення в чомусь звинувачуєш та з претензіями, то ні про яке поважне ставлення не може бути речі. Одне повинне йти за іншим, а не навпаки.
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03.02.2023 14:23 Відповісти
Я зрозумів, ви просто невихований мамою і татом юнак не знає ні правил пристойності ні правил етикету. Вам, юначе, скільки років? Якщо це звичайно не таємниця і не боязнь себе засвітити для територіального центру комплектації ЗСУ.
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03.02.2023 14:26 Відповісти
Я не хочу сваритися. Вибачаюсь за агресію.
А мої особисті дані тут точно ні до чого.
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03.02.2023 14:36 Відповісти
Ну все ясно. Принято.
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03.02.2023 16:08 Відповісти
Ну десь на 5 км фронту цього має вистачити
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03.02.2023 13:35 Відповісти
Суцільні обіцянки з кожної праски.
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03.02.2023 12:59 Відповісти
З зе-владою дивовижно, що взагалі щось дають. Вже і США і ЄС прямо кажуть, що є межа терпінню.
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03.02.2023 13:05 Відповісти
Сраліну у другу світову допомогали тільки так, а він взагалі був ворогом Заходу.
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03.02.2023 13:18 Відповісти
Ну ось і робіть висновок, що навіть сраліну допомагали більше і швидше аніж зе-владі. І подумайте, за кого треба наступного разуголосувати.
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03.02.2023 13:33 Відповісти
Це не до мене - за зелене гівно не голосувала. Тільки якого хріна Україна повинна розплачуватися за купку деградантів, які це чучело обрали?
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03.02.2023 13:37 Відповісти
А це вже зовсім інше питання, чому 20 відсотків адекватного населення розплачуються за вибір 73. Хоч це і дуже сумно, прикр і несправедливо, але це питання не до західних партнерів.
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03.02.2023 13:48 Відповісти
До таких вумніків є одне питання: "За кого?", але тільки ПІБ інші відповіді не приймаються.. Як і відповідь на пиьання "Чий Крим?".
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03.02.2023 15:41 Відповісти
Дякуємо.
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03.02.2023 13:03 Відповісти
Последние дни наблюдаю смену риторики Запада относительно временных поставок обещанного вооружения и бк в сторону к концу года. Это очень напрягает, если честно.
Это все равно, что ничего не дать по сути. Те же на 150 км ракеты нам нужны на вчера, а не через 9 месяцев! Хотя и через 9 месяцев они нам, надеюсь, тоже понадобятся, учитывая, как пипеточно идут поставки. В общем, все это плохо пахнет, Зеленский.
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03.02.2023 13:04 Відповісти
Здається на нашому контрнаступі можно взагалі поставити хрест. Абрамси - через рік, дальнобійні ракети - також, літаки - взагалі - хз коли, леопарди - в кращому випадку - літом.
Тут пощастить, якщо кацапську навалу переживемо.
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03.02.2023 13:27 Відповісти
Не теряем надежду! Я верю, что Запад опомнится.
А очень глубоко в душе, я надеюсь, что все это к нам уже движется, невзирая ни на какие заявления политиков.
Какой смысл тогда проводить эти Рамштайны, при таком подходе? Это ничем не лучше "братской любви" наРФии.
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03.02.2023 15:12 Відповісти
Danke Sean.
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03.02.2023 13:04 Відповісти
ЄС поставить загалом більше сотні леопардів. Мова в статті лише про Німеччину.
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03.02.2023 13:12 Відповісти
Та вже і не треба Леопардів. Кацапню можна задавити самою кількістю повідомлень про них.
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03.02.2023 13:11 Відповісти
якщо тебе не буде на фронті - без леопардів ніяк.
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03.02.2023 13:27 Відповісти
Ти такий "гостровумний" аж страшно😱
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03.02.2023 13:33 Відповісти
ну это как первый секс - ниочем)..дали буде!... тем более гансы самые упертые были и от них зависит реэкспорт..а там попрет..думаю штук 300 нашкребут по ивропам...
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03.02.2023 13:20 Відповісти
14 леопардів тільки від Німеччини, більше 100 від ЄС. А ще є США та Британія та радянські танки, які вже є на озброєнні у ЗСУ. І не порівнюйте лайно кацапське з ********* технологіями. Боєздатні не теж саме, що ефективні
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03.02.2023 13:26 Відповісти
Забавно что единственный трезвый комментарий написала женщина.
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03.02.2023 13:46 Відповісти
1 батарея САУ Цезар вже знищила більше 90 кацапських гаубиць.
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03.02.2023 14:10 Відповісти
говорили что какапы через две недели или месяц будут наступать,а они 14 танков передают?
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03.02.2023 13:23 Відповісти
Хоч і мало, але зійде для початку. Не кількість все вирішує. Лише 4 Хаймарсів вистачило, щоб ефективно призупинити вогневий вал ворожої артилерії, який змітав цілі міста, бо вони знищили великі воржі склади снарядів та примусивши ворога розташовувати ці склади далеко від ліні фронту, та значно ускладнили іхню доставку і інтенсивність ворожих обстрілів. Лічені одиниці ******** високотехнологічної техники довели, що можуть змінити хід війни. Як не як, але все-таки ми отримуємо її своєчасно і у достатній кількості, щоб хоча б не звільники всю України, але сповільнити і майже зупинити наступ переважаючих нас сил ворога. Інших союзників, аніж ті, що нам надать зброю в нас немає і ми хоч і повинні не припнияти їх критикувати, але в душі буди вдячними і вірити в них. 4, 14 чи 140000 - у будь якій зброї кількості для нас має бути мало і ми потрібні сумлінно працювати, щоб отримати її якомога більше і ці танки - це лише початок, тенденція, яка набирає обертів и ми повинні зробити все, щоб отримати її стільки , скільки буде достатньо, щоб звільнити всі території
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03.02.2023 13:34 Відповісти
/але все-таки ми отримуємо її своєчасно і у достатній кількості/
Це ви серйозно? Так, звісно, ми дуже вдячні навіть за таку підтримку, але її катастрофічно не вистачає, а також ми постійно даємо кацапам час на перегруповування та поповнення. Нам не дають програти, проте перемогти теж нічим (де своя зброя, я промовчу) 😡
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03.02.2023 14:08 Відповісти
В Таїланді
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03.02.2023 14:38 Відповісти
Так, на даному етапі ії виявилося достатньо, як не крути. Бо для ворожої армії, яка була другою у світі і переважала майже у всьому озброєнні і бойовому досвіду завоювати за 8 років такі мізерні території - це жалюгідний резултат і ми не можемо не вважати наш спротив ефективним на цей час. Ось у кого справжня катастрафа, так це у росіян - втратити за рік майже всю еліту військ, спецназ, десантників, пілотів, флагмана флоту, танки; опинитись в міжнародній ізоляції, втратити сировинні ринки, без яких не може існувати їх економіка і головне, престиж країни і армії, Ми боремось з ворогом значно сильнішим за нас і тому зараз ми просто не можемо не бути у надважкому стані. Так, наш стан дуже важкий, але стабільно важкий, прогнозований і наш прогноз самий найкращий і він має впевенену тенденцію до покращення. Наша армія стала на голову вище за цей рік, отримавши ********** зброю. А що тим часом ворог? За 8 років все як було, так і залишилось без змін та щей більшість втрачено за минулий рік. В нас з'явилися Джавеліни і Хаймарси, завтра будуть Леопарди і F-16 на підході а в них як були ті ж літаки, ракети, танки, як і 8 років тому, так і залишились, щей більшість з них вони пр0ср@ли, навіть Армата, яка заглохла на Червоній площі і та не завелась за ці роки і її не буде в Україні. Ми поклали початок великій справі, і наша допомога лише набирає обретів, тож треба триматися. Ми слабкі на початку, але розвиваємось, а вони навпаки вгасають і незабаром наші сили спочатку зрівняються, а потім ми перевершимо їх
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03.02.2023 14:46 Відповісти
Вибачте, шановний, але Ваші запитання - виключно до найвеличнішого янелоха боневтіка оманського, і ні до кого іншого!
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03.02.2023 14:51 Відповісти
Потужно.
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03.02.2023 13:35 Відповісти
Пульт запуска ядреной бомбы путлера находится в подмосковном Одинцово... , Дайте ракету специальную для Леопарда для уничтожения этого главного КП РВСН хмыря мавзолейного...и война закончится за 2 дня...,курица🐔 Симоньян сразу снесет 10 яиц...😛
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03.02.2023 13:36 Відповісти
В Україну прибув перший танк Леопард.
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03.02.2023 13:38 Відповісти
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03.02.2023 13:42 Відповісти
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03.02.2023 13:44 Відповісти
Администрация, забаньте этого извращенца!
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03.02.2023 14:02 Відповісти
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03.02.2023 14:22 Відповісти
Це був жарт
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03.02.2023 20:52 Відповісти
Ви насправді тут усі такі тупі, чи прикидаєтесь?
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03.02.2023 13:41 Відповісти
Два дні як народився, а вже розвішуєш тут ярлики.
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03.02.2023 13:46 Відповісти
Яка разниця коли я " народився?"...Піднімати гвавт, не розуміючи простих речей...
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03.02.2023 13:56 Відповісти
Заголовок прочитають і лемент стоЇть шо в курятнику😃
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03.02.2023 14:42 Відповісти
🤣✌️
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03.02.2023 13:56 Відповісти
Телеканал ЕСПРЕСО каже шо передадуть 88 Леопардiv...
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03.02.2023 13:55 Відповісти
Опять?
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03.02.2023 14:01 Відповісти
https://www.youtube.com/live/eE1o6121T8A?feature=share ...

Видео телеканал ЕСПРЕСО...88 Леопардов...
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03.02.2023 14:05 Відповісти
❗️❗️❗️Україна отримає додаткові 88 танків Leopard 1 від Німеччини в доповнення до 14 Leopard 2

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03.02.2023 14:35 Відповісти
Что как и ракеты через 9 месяцев ?
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03.02.2023 15:33 Відповісти
Danke schön, liebe *******.
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04.02.2023 09:51 Відповісти
 
 