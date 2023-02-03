Германия поставит в Украину боевые танки Leopard 2 A6 в количестве 14 единиц.

Об этом сообщили в Посольстве Германии в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Германия поставит Украине 14 боевых танков Leopard 2 A6. Помимо обучения украинских экипажей силами Бундесвера пакет также включает логистику, боеприпасы и техническое обслуживание", - говорится в сообщении.

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