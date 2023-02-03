На Дніпропетровщині родинам загиблих цивільних виплачуватимуть по 300 тис. грн

Родинам загиблих мешканців Дніпропетровської області виплачуватимуть по 300 тисяч гривень компенсації. Загалом на ці потреби заклали 70 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Разом із депутатським корпусом ухвалили низку важливих рішень, одне з найголовніших – надання матеріальної допомоги родинам загиблих внаслідок військової агресії рф цивільних жителів області. На це в бюджеті Дніпропетровщини заклали 70 мільйонів гривень", - ідеться в повідомленні.



Як зазначається, за даними ДСНС, починаючи з 24 лютого 2022 року, в області 215 жертв російської агресії. Передбачено, що члени їхніх родин отримають по 300 тисяч гривень за кожного загиблого.

Також читайте: З 1 лютого набуде чинності новий порядок нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям Сил оборони

"Також додатково в обласному бюджеті передбачено 97 мільйонів гривень субвенції бюджету міста Дніпро для допомоги постраждалим від агресії РФ", - додав Лукашук.