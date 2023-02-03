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На Днепропетровщине семьям погибших гражданских будут выплачивать по 300 тыс. грн

гривня,гроші

Семьям погибших жителей Днепропетровской области будут выплачивать по 300 тысяч гривен компенсации. В общей сложности на эти нужды заложили 70 млн гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Вместе с депутатским корпусом приняли ряд важных решений, одно из самых главных - предоставление материальной помощи семьям погибших в результате военной агрессии РФ гражданских жителей области. На это в бюджете Днепропетровщины заложили 70 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по данным ГСЧС, начиная с 24 февраля 2022 года, в области 215 жертв российской агрессии. Предполагается, что члены их семей получат по 300 тысяч гривен за каждого погибшего.

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"Также дополнительно в областном бюджете предусмотрено 97 миллионов гривен субвенции бюджета города Днепра для помощи пострадавшим от агрессии РФ", - добавил Лукашук.

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Чрез пів-року десь.
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03.02.2023 15:51 Ответить
Почекають, щоб інфляція з'їла?
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03.02.2023 16:08 Ответить
Жизнь человека бесценна. Например на Днепропетровщине 7 434,94 доллар США.
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03.02.2023 19:36 Ответить
 
 