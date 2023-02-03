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Рада незабаром розгляне ще десять євроінтеграційних законопроєктів, - "слуга народу" Мезенцева

депутат,вр,рада,верховна

Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції на засіданні у п’ятницю розглянув десять євроінтеграційних законопроєктів. Незабаром рішення щодо них ухвалюватиме український парламент.

Про це заступниця голови Комітету, голова постійної делегації ВР в ПАРЄ Марія Мезенцева (парламентська фракція "Слуга народу") повідомила під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні (3 лютого. – Ред.) на засіданні Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції ми розглянули ще десять євроінтеграційних законопроєктів, які найближчим часом будуть голосуватися в українському парламенті", – сказала народна депутатка.

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Зокрема, вона уточнила, що один із розглянутих проєктів законів стосується пропозиції щодо зняття мит і додаткових плат на території України за перевезення і доставку дронів, безпілотників, оптики нічного бачення для українських Сил оборони.

Мезенцева наголосила, що євроінтеграційна робота триває фактично щоденно.

Автор: 

ВР (14967) членство в ЄС (1246) Мезенцева Марія (27)


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розгляне. i красиво надрукує - шоб ЕС бачив, який у нас принтер. i головне - це красиво виглядати на камеру. от тодi i "рехворми", i "бабло" самi попруть.
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03.02.2023 16:33 Відповісти
Та ладна..і 10 років не пройшло..мощно про безпілотники...

Доречі, а пани депутати не хочуть звітувати замість вечірніх гундосиків - що розглядали, що прийняли, як виконали...над нашою ВР повинна ще бути наглядова рада і на підхваті слідчий комітет, і зп платити від якості роботи, а не від кількості годин
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03.02.2023 16:38 Відповісти
..а за яким євроінтеграційним законом нема в телеефірі прямого, 5-го та еспресо? , га?, зєвроінтегратори х.єви?
- тільки дебільний марафон, дебільна квартальна шоу-серіальна блювота та зеленобарижна реклама
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03.02.2023 16:39 Відповісти
"Незабаром"? Аккурат к выборам Президента Украины? Что означает у вашей зеленой моношоблы такой прогноз?
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03.02.2023 16:40 Відповісти
під якоюсь хернбою є прізвище та належність до партії
де, ***** ім,я підара який ініціював зняття виплат військовим
назвіть цю простітутку чи простітута
сама ідея з повітря не береться
і головне
таке міг зробити лише агент рф
бо це підрив боєготовності та розкол в ЗСУ
а як що пов,язати врізання виплат з законом 8271 про відповідальність
то це можна прирівняти до державного перевороту, зпланованого кимось і підтриманого президентом
бо він мовчить, значить згоден.
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03.02.2023 16:45 Відповісти
Брехня на брехні і брехнею поганяє... Під назвою евроінтеграційні приймають усяку фігню для узурпації влади. Захід шокований, а слуги дурників вдають...
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03.02.2023 16:45 Відповісти
яка євроінтеграція????
ворюги злодюги, корупціонери та зрадники, *****
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03.02.2023 16:49 Відповісти
Їхні всі євроінтеграційні закони мають зворотній ефект. Краще б взагалі їх не приймали б!
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03.02.2023 16:53 Відповісти
Знову під прикриттям "євроїнтеграційних законів, та вимог європейських партнерів" протягнуть свої шкурні закони, поправки, та списання боргів олігархам".
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03.02.2023 17:24 Відповісти
 
 