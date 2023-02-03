Рада незабаром розгляне ще десять євроінтеграційних законопроєктів, - "слуга народу" Мезенцева
Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції на засіданні у п’ятницю розглянув десять євроінтеграційних законопроєктів. Незабаром рішення щодо них ухвалюватиме український парламент.
Про це заступниця голови Комітету, голова постійної делегації ВР в ПАРЄ Марія Мезенцева (парламентська фракція "Слуга народу") повідомила під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні (3 лютого. – Ред.) на засіданні Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції ми розглянули ще десять євроінтеграційних законопроєктів, які найближчим часом будуть голосуватися в українському парламенті", – сказала народна депутатка.
Зокрема, вона уточнила, що один із розглянутих проєктів законів стосується пропозиції щодо зняття мит і додаткових плат на території України за перевезення і доставку дронів, безпілотників, оптики нічного бачення для українських Сил оборони.
Мезенцева наголосила, що євроінтеграційна робота триває фактично щоденно.
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Доречі, а пани депутати не хочуть звітувати замість вечірніх гундосиків - що розглядали, що прийняли, як виконали...над нашою ВР повинна ще бути наглядова рада і на підхваті слідчий комітет, і зп платити від якості роботи, а не від кількості годин
- тільки дебільний марафон, дебільна квартальна шоу-серіальна блювота та зеленобарижна реклама
де, ***** ім,я підара який ініціював зняття виплат військовим
назвіть цю простітутку чи простітута
сама ідея з повітря не береться
і головне
таке міг зробити лише агент рф
бо це підрив боєготовності та розкол в ЗСУ
а як що пов,язати врізання виплат з законом 8271 про відповідальність
то це можна прирівняти до державного перевороту, зпланованого кимось і підтриманого президентом
бо він мовчить, значить згоден.
ворюги злодюги, корупціонери та зрадники, *****