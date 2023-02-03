Рада незабаром розгляне ще десять євроінтеграційних законопроєктів, - "слуга народу" Мезенцева

Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції на засіданні у п’ятницю розглянув десять євроінтеграційних законопроєктів. Незабаром рішення щодо них ухвалюватиме український парламент.

Про це заступниця голови Комітету, голова постійної делегації ВР в ПАРЄ Марія Мезенцева (парламентська фракція "Слуга народу") повідомила під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні (3 лютого. – Ред.) на засіданні Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції ми розглянули ще десять євроінтеграційних законопроєктів, які найближчим часом будуть голосуватися в українському парламенті", – сказала народна депутатка.

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Зокрема, вона уточнила, що один із розглянутих проєктів законів стосується пропозиції щодо зняття мит і додаткових плат на території України за перевезення і доставку дронів, безпілотників, оптики нічного бачення для українських Сил оборони.

Мезенцева наголосила, що євроінтеграційна робота триває фактично щоденно.